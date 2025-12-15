Выбросьте это из холодильника: 6 "полезных" завтраков, в которых нашли яды и сахарные бомбы

Бородина приняла в семью ребенка Тесты Раскрыта причина краха Булановой Игры Сонник

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием

16:36Выбросьте это из холодильника: 6 "полезных" завтраков, в которых нашли яды и сахарные бомбы 15:34Вскрылась одна деталь, которая полностью переворачивает дело о квартире Долиной 14:14Сервис "Моспитомец" стал лучшим социальным проектом Рунета 14:00"Активные граждане" выберут самые интересные мероприятия проекта "Зима в Москве" 12:24Отмечающая годовщину свадьбы Ивлеева появилась в неожиданном месте 11:07Что женщины скрывают от мужчин – тайное стало явным из-за откровений на форуме 10:25В одном из эпизодов громкого дела Долиной поставлена точка – певица получит 15 миллионов 08:56Ушла из жизни звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" – еще одна невосполнимая утрата для мира кино 08:42Бородину заметили с еще одним ребенком в центре Москвы – приняла в семью 06:47Диетолог раскрыл главное правило о вредной пище – это знание поможет избежать проблем 03:14Невролог предостерегла россиян от одного действия с суставами 00:31Знаменитые стилисты назвали визуально старящие аксессуары – избегайте их в 2026 году 16:29Какие знаки зодиака чаще всего покупают жилье – новое исследование 14:36Россиянка рассказала об особенностях брака с турком: Наша любовь – это борьба 12:43Российские путешественники раскрыли лайфхаки для экономии на путешествиях 10:22Потерпевшая крах в бизнесе Буланова раскрыла свою главную ошибку 06:37Новогодний бюджет россиян вырос к наступающему 2026 году – исследование 03:06Журналистка заявила о проблемах принца Гарри с деньгами из-за его частых съемках на телешоу 00:26Эта ошибка российских туристов в Таиланде приводит к серьезным проблемам – не повторяйте ее 16:32Принц Уильям решил разрушить праздничную традицию королевской семьи 14:15Кардиолог посоветовал лучший ужин для профилактики болезней сердца 12:08Психолог исчерпывающе объяснила влечение многих женщин к женатым мужчинам 10:11Сябитова начала зарабатывать на индивидуальных консультациях – раскрыта цена услуг свахи 06:57Кислый, соленый или с горечью? Стоматолог рассказала, о чем кричит ваш неприятный запах изо рта по утрам 03:14Кофе не просто можно, а нужно: доктор Мясников назвал неожиданный способ снизить риск аритмии 00:26Главная ошибка всех женщин 13 декабря: одно простое действие может лишить счастья 18:27Бородина бросилась спасать затравленную дочь: Стыдно никогда не должно быть 16:57Эксперты предупредили россиян о распространенных перед Новым годом схемах обмана 15:55Малахов вскрыл интересную деталь в прогремевшем на всю страну скандале с квартирой Долиной 14:46Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву 13:31Стал известен продукт, способный остановить старение: но увлекаться им нельзя 12:45"По заборам видно, кто живет": режиссер Газаров раскрыл тайный смысл своего нового спектакля 11:44Куда сходить в Москве: афиша главных событий декабря 10:49В "Лужниках" открылся один из самых больших катков в Москве – Сергей Собянин 10:44Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице 10:28Cкинулись на отпуск в Дубае: раскрыта тайная "банда" Прилучного, которая оплачивает ему роскошную жизнь 10:22Охрана Долиной накинулась на журналистов после неудобного вопроса 09:02"Ее заставили это сделать!": критик Соседов раскрыл, как на самом деле Пугачева отважилась на важное решение в своей жизни 08:25"Эффект Долиной" дал сбой: покупатели пошли на крайние меры, которых никто не ждал 06:18Не сердите Огненную Лошадь: в чем категорически нельзя встречать Новый год 2026 03:31Назван продукт, который лучше всего помогает при простуде: это не лимон, и даже не малина 00:28Не берите в руки веник: главный запрет 12 декабря, из-за которого можно остаться без денег 21:15Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием 19:44Диетолог раскрыла самую вредную комбинацию блюд за новогодним столом 19:00Москвичей предупредили об аномальном похолодании в ближайшие дни 17:55Раскрыта неожиданная подробность о риелторе Ларисы Долиной 16:52Шаляпин открыто рассказал о конфликте с Киркоровым: Не хочу общаться никогда 15:24Герои, которые спасут Новый год: кто из любимых мультперсонажей встретится вам в мегашоу "История игрушек"? 14:30"Посмотри, какая ты жирная": знаменитая фигуристка раскрыла, как тренеры годами унижали ее 13:17Силами ПВО нейтрализован еще один вражеский БПЛА – Собянин
Выбросьте это из холодильника: 6 "полезных" завтраков, в которых нашли яды и сахарные бомбы

Выбросьте это из холодильника: 6 "полезных" завтраков, в которых нашли яды и сахарные бомбы
101

Мы привыкли думать, что йогурт или хрустящие хлопья – это идеальное начало дня. Быстро, вкусно и вроде бы полезно. Но новое исследование заставляет нервно отодвинуть тарелку.

Оказывается, в любимых утренних лакомствах скрываются не только лишние калории, но и так называемые "вечные химикаты". RidLife назвал список завтраков, которые лучше не начинать.

1. Зерновые хлопья: токсичный сюрприз в тарелке

Это классика: насыпал в миску, залил молоком — и готово. Но Европейская сеть по борьбе с пестицидами выяснила неприятную правду. В большинстве продуктов из пшеницы и кукурузы нашли трифторуксусную кислоту (ТФУ).

Это вещество относится к группе "вечных химикатов" — они практически не разлагаются и накапливаются в организме. Чаще всего ТФУ находили именно в сухих завтраках из-за обработки зерна пестицидами. Так что ежедневная порция хлопьев может стать накопительной проблемой для здоровья.

2. Круассаны: двойной удар по организму

Воздушный круассан с кофе — мечта, а не завтрак. Но реальность сурова. Во-первых, это калорийная бомба из жиров и углеводов с минимумом пользы. А во-вторых, в них, как и в хлопьях, европейские эксперты обнаружили следы тех самых "вечных химикатов" из-за пшеничной муки.

Как редкое удовольствие по выходным — отлично. Но как ежедневная привычка — это риск для фигуры и здоровья.

3. Магазинные смузи: газировка под прикрытием ЗОЖ

Яркая бутылочка кричит о витаминах, но состав шепчет о другом. Большинство готовых смузи по количеству сахара могут потягаться со сладкой газировкой. К тому же в них почти нет клетчатки, которая дает чувство сытости. Выпив такой "витаминный коктейль", вы получите резкий скачок сахара в крови, а через полчаса снова захотите есть.

4. Йогурты с добавками: десерт, который притворяется едой

Еще один "волк в овечьей шкуре". Фруктовые йогурты с полок супермаркетов — это чаще всего десерт, а не полезный перекус. Сахар, ароматизаторы, загустители — и почти никакого белка. Результат тот же: быстрый голод и лишние калории. Хотите пользы? Берите натуральный йогурт и сами крошите туда фрукты.

5. Рисовые хлебцы: иллюзия диеты

Они выглядят легкими и диетическими, но на деле это пустышка. В них почти нет питательной ценности, зато есть быстрые углеводы. Они мгновенно поднимают уровень глюкозы и так же быстро его роняют. Если намазать на такой хлебец что-то сладкое, польза завтрака стремится к абсолютному нулю.

6. Тосты с джемом: топливо, которое быстро сгорает

Вкусно? Да. Полезно? Вряд ли. Белый хлеб плюс сладкий джем — это ударная доза сахара. Организм получает мгновенный всплеск энергии, за которым следует неминуемый спад и усталость. Уже через час после такого завтрака концентрация падает, а мысли только о еде.

Чем же тогда завтракать?

Не нужно паники: все эти продукты не убьют вас, если есть их иногда. Но делать их основой рациона не стоит.

Настоящий завтрак супергероя прост и доступен:

  • Яйца с овощами (омлет, скрэмбл, вареные).
  • Творог с орехами и ягодами.
  • Цельнозерновой тост с авокадо и рыбой.
  • Овсянка долгой варки (а не "минутка").

Формула проста: меньше сахара, больше белка и клетчатки. И тогда энергии хватит до самого обеда

Шоу-бизнес в Telegram

15 декабря 2025, 16:36
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

Вскрылась одна деталь, которая полностью переворачивает дело о квартире Долиной

Вскрылась одна деталь, которая полностью переворачивает дело о квартире Долиной
Вся линия защиты Ларисы Долиной в суде и перед общественностью строилась на одном простом тезисе: она была невменяема, не отдавала отчета своим действиям и действовала под полным контролем аферистов. Именно это позволило ей вернуть квартиру, оставив покупательницу ни с чем. Суд поверил Ларисе Долиной, признав, что она стала жертвой мошенников, которые "исказили ее волю" и заставили продать элитную недвижимость.

Отмечающая годовщину свадьбы Ивлеева появилась в неожиданном месте

Отмечающая годовщину свадьбы Ивлеева появилась в неожиданном месте
Известная блогерша и телеведущая Настя Ивлеева отметила свою ситцевую свадьбу с Филиппом Бегаком в заснеженном Мурманске. Известная блогерша и телеведущая Настя Ивлеева отметила свою ситцевую свадьбу с Филиппом Бегаком в заснеженном Мурманске.

Что женщины скрывают от мужчин – тайное стало явным из-за откровений на форуме

Что женщины скрывают от мужчин – тайное стало явным из-за откровений на форуме
На платформе Reddit женщины открыто поделились своими секретами, которые они скрывают от мужчин. Участницы форума обсудили различные аспекты своей жизни и отношений, которые часто остаются за кадром.

В одном из эпизодов громкого дела Долиной поставлена точка – певица получит 15 миллионов

В одном из эпизодов громкого дела Долиной поставлена точка – певица получит 15 миллионов
Судебный процесс по делу Ларисы Долиной продолжает набирать обороты. Недавнее решение инстанции стало настоящей сенсацией. Суд обязал жительницу Казани, находившуюся в декретном отпуске, выплатить певице 15 миллионов рублей.

Ушла из жизни звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" – еще одна невосполнимая утрата для мира кино

Ушла из жизни звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" – еще одна невосполнимая утрата для мира кино
Мир кино потрясла печальная новость. Ушли из жизни известный голливудский режиссер и актер Роб Райнер, а также его супруга. Их тела были обнаружены в их доме в Лос-Анджелесе.

