Бородина приняла в семью ребенка Тесты Раскрыта причина краха Булановой Игры Сонник

Топ новостей недели

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданстваНасмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидалТайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публикуСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известиемЖивущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием

Лента новостей

Понедельник 15 декабря

18:29"Благодарю за понимание": Долина прервала молчание странным обращением к народу 18:09Полина Диброва публично унизила жену своего любовника 17:19Четыре концерта за ночь и 24 миллиона в карман: стала известная самая востребованная в Новый год звезда 16:36Выбросьте это из холодильника: 6 "полезных" завтраков, в которых нашли яды и сахарные бомбы 15:34Вскрылась одна деталь, которая полностью переворачивает дело о квартире Долиной 14:14Сервис "Моспитомец" стал лучшим социальным проектом Рунета 14:00"Активные граждане" выберут самые интересные мероприятия проекта "Зима в Москве" 12:24Отмечающая годовщину свадьбы Ивлеева появилась в неожиданном месте 11:07Что женщины скрывают от мужчин – тайное стало явным из-за откровений на форуме 10:25В одном из эпизодов громкого дела Долиной поставлена точка – певица получит 15 миллионов 08:56Ушла из жизни звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" – еще одна невосполнимая утрата для мира кино 08:42Бородину заметили с еще одним ребенком в центре Москвы – приняла в семью 06:47Диетолог раскрыл главное правило о вредной пище – это знание поможет избежать проблем 03:14Невролог предостерегла россиян от одного действия с суставами 00:31Знаменитые стилисты назвали визуально старящие аксессуары – избегайте их в 2026 году 16:29Какие знаки зодиака чаще всего покупают жилье – новое исследование 14:36Россиянка рассказала об особенностях брака с турком: Наша любовь – это борьба 12:43Российские путешественники раскрыли лайфхаки для экономии на путешествиях 10:22Потерпевшая крах в бизнесе Буланова раскрыла свою главную ошибку 06:37Новогодний бюджет россиян вырос к наступающему 2026 году – исследование 03:06Журналистка заявила о проблемах принца Гарри с деньгами из-за его частых съемках на телешоу 00:26Эта ошибка российских туристов в Таиланде приводит к серьезным проблемам – не повторяйте ее 16:32Принц Уильям решил разрушить праздничную традицию королевской семьи 14:15Кардиолог посоветовал лучший ужин для профилактики болезней сердца 12:08Психолог исчерпывающе объяснила влечение многих женщин к женатым мужчинам 10:11Сябитова начала зарабатывать на индивидуальных консультациях – раскрыта цена услуг свахи 06:57Кислый, соленый или с горечью? Стоматолог рассказала, о чем кричит ваш неприятный запах изо рта по утрам 03:14Кофе не просто можно, а нужно: доктор Мясников назвал неожиданный способ снизить риск аритмии 00:26Главная ошибка всех женщин 13 декабря: одно простое действие может лишить счастья 18:27Бородина бросилась спасать затравленную дочь: Стыдно никогда не должно быть 16:57Эксперты предупредили россиян о распространенных перед Новым годом схемах обмана 15:55Малахов вскрыл интересную деталь в прогремевшем на всю страну скандале с квартирой Долиной 14:46Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву 13:31Стал известен продукт, способный остановить старение: но увлекаться им нельзя 12:45"По заборам видно, кто живет": режиссер Газаров раскрыл тайный смысл своего нового спектакля 11:44Куда сходить в Москве: афиша главных событий декабря 10:49В "Лужниках" открылся один из самых больших катков в Москве – Сергей Собянин 10:44Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице 10:28Cкинулись на отпуск в Дубае: раскрыта тайная "банда" Прилучного, которая оплачивает ему роскошную жизнь 10:22Охрана Долиной накинулась на журналистов после неудобного вопроса 09:02"Ее заставили это сделать!": критик Соседов раскрыл, как на самом деле Пугачева отважилась на важное решение в своей жизни 08:25"Эффект Долиной" дал сбой: покупатели пошли на крайние меры, которых никто не ждал 06:18Не сердите Огненную Лошадь: в чем категорически нельзя встречать Новый год 2026 03:31Назван продукт, который лучше всего помогает при простуде: это не лимон, и даже не малина 00:28Не берите в руки веник: главный запрет 12 декабря, из-за которого можно остаться без денег 21:15Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием 19:44Диетолог раскрыла самую вредную комбинацию блюд за новогодним столом 19:00Москвичей предупредили об аномальном похолодании в ближайшие дни 17:55Раскрыта неожиданная подробность о риелторе Ларисы Долиной 16:52Шаляпин открыто рассказал о конфликте с Киркоровым: Не хочу общаться никогда
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

"Благодарю за понимание": Долина прервала молчание странным обращением к народу

"Благодарю за понимание": Долина прервала молчание странным обращением к народу
144

После череды громких скандалов – от суда с покупательницей квартиры до потасовки охраны с журналистами – Лариса Долина ушла в глухую оборону. Она не дает интервью, убегает от камер и прячется за спинами секьюрити.

Пока в реальном мире вокруг Ларисы Долиной бушуют страсти, в ее виртуальном пространстве царит абсолютная идиллия. После концерта в Наро-Фоминске — того самого, где ее охрана нападала на журналистов, выбивая телефоны, — артистка обратилась к поклонникам в своем телеграм-канале.

Текст сообщения пропитан эмоциями и, кажется, скрытой мольбой о сочувствии на фоне истории с квартирой, где она оставила покупательницу без жилья и денег.

"Этот концерт был очень важен для меня. Я от всего сердца благодарю всех зрителей, которые разделили со мной этот вечер. За тепло и понимание, за поддержку и надежду. За любовь…" — написала Долина.

Ключевое слово здесь — "понимание". Певица словно благодарит публику за то, что та приняла ее сторону в спорной ситуации, закрыв глаза на неоднозначные детали судебного процесса и поведение ее команды.

Однако, чтобы эта иллюзия всеобщей поддержки и "любви" не разрушилась о суровую реальность, Долина приняла беспрецедентные меры цифровой безопасности. Ее телеграм-канал превратился в настоящий бункер.

Возможность комментировать посты по-прежнему закрыта — высказать свое мнение, отличное от позиции певицы, там просто невозможно. Более того, даже реакции под постами подверглись жесткой цензуре. Пользователям не оставили выбора: поставить можно только "сердечко" и подобные "ми-ми". Никаких дизлайков, никаких "клоунов" или вопросительных знаков.

Таким образом, создается идеальная картинка: пост о любви и сотни сердечек под ним. И ни одного неудобного вопроса о том, почему "понимающая" публика должна прощать агрессию охраны или сочувствовать звезде, которая переложила свои финансовые потери на плечи другого человека. Долина построила свой мир, где ее все любят, просто запретив любить себя как-то иначе.

Шоу-бизнес в Telegram

15 декабря 2025, 18:29
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Telegram / @dolinaofficial✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Крутой, Долина и Басков погуляли на празднике у Судзиловской в пентхаусе за полтора миллиарда

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Вскрылась одна деталь, которая полностью переворачивает дело о квартире Долиной

В одном из эпизодов громкого дела Долиной поставлена точка – певица получит 15 миллионов
Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Полина Диброва публично унизила жену своего любовника

Полина Диброва публично унизила жену своего любовника
Пока одна женщина в соцсетях умоляет мужа одуматься, другая – официально выводит его в свет, ставя жирную точку в истории двух браков. В модном ресторане "Шале Березка" проходит главное светское событие этой зимы для женского клуба Полины Дибровой.

Четыре концерта за ночь и 24 миллиона в карман: стала известная самая востребованная в Новый год звезда

Четыре концерта за ночь и 24 миллиона в карман: стала известная самая востребованная в Новый год звезда
В предновогодней битве за корпоративы и самые жирные гонорары произошел оглушительный апсет. Пока все ставили на поп-королей и рэперов, титул главной звезды праздничной ночи внезапно забрала та, от кого этого ждали меньше всего. Лидером по востребованности на 31 декабря стала Татьяна Буланова.

Выбросьте это из холодильника: 6 "полезных" завтраков, в которых нашли яды и сахарные бомбы

Выбросьте это из холодильника: 6 "полезных" завтраков, в которых нашли яды и сахарные бомбы
Мы привыкли думать, что йогурт или хрустящие хлопья – это идеальное начало дня. Быстро, вкусно и вроде бы полезно. Но новое исследование заставляет нервно отодвинуть тарелку. Оказывается, в любимых утренних лакомствах скрываются не только лишние калории, но и так называемые "вечные химикаты".

Вскрылась одна деталь, которая полностью переворачивает дело о квартире Долиной

Вскрылась одна деталь, которая полностью переворачивает дело о квартире Долиной
Вся линия защиты Ларисы Долиной в суде и перед общественностью строилась на одном простом тезисе: она была невменяема, не отдавала отчета своим действиям и действовала под полным контролем аферистов. Именно это позволило ей вернуть квартиру, оставив покупательницу ни с чем. Суд поверил Ларисе Долиной, признав, что она стала жертвой мошенников, которые "исказили ее волю" и заставили продать элитную недвижимость.

Отмечающая годовщину свадьбы Ивлеева появилась в неожиданном месте

Отмечающая годовщину свадьбы Ивлеева появилась в неожиданном месте
Известная блогерша и телеведущая Настя Ивлеева отметила свою ситцевую свадьбу с Филиппом Бегаком в заснеженном Мурманске. Известная блогерша и телеведущая Настя Ивлеева отметила свою ситцевую свадьбу с Филиппом Бегаком в заснеженном Мурманске.

Выбор читателей

15/12ПндВскрылась одна деталь, которая полностью переворачивает дело о квартире Долиной 14/12ВскЭта ошибка российских туристов в Таиланде приводит к серьезным проблемам – не повторяйте ее 14/12ВскЖурналистка заявила о проблемах принца Гарри с деньгами из-за его частых съемках на телешоу 14/12ВскПотерпевшая крах в бизнесе Буланова раскрыла свою главную ошибку 14/12ВскРоссиянка рассказала об особенностях брака с турком: Наша любовь – это борьба 14/12ВскНовогодний бюджет россиян вырос к наступающему 2026 году – исследование