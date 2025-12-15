Бородина приняла в семью ребенка Тесты Раскрыта причина краха Булановой Игры Сонник

Полина Диброва публично унизила жену своего любовника

Полина Диброва публично унизила жену своего любовника
250

Пока одна женщина в соцсетях умоляет мужа одуматься, другая – официально выводит его в свет, ставя жирную точку в истории двух браков.

В модном ресторане "Шале Березка" проходит главное светское событие этой зимы для женского клуба Полины Дибровой. Входной билет за 25 тысяч рублей, элитная публика и дресс-код future&space. Но главной сенсацией вечера стали не наряды и не звездные гости вроде Владимира Маркони или Насти Крайновой, а спутник хозяйки вечера.

Впервые Полина Диброва официально вышла в свет с бизнесменом Романом Товстиком. До этого момента пара, чьи отношения начались в начале года, старалась не афишировать свой роман на широкую публику, ограничиваясь совместными поездками за границу. Но сегодня маски сброшены.

Этот выход — не просто светский дебют, а публичный плевок в лицо все еще супруге Товсика и подтверждение того, что пути назад нет. История их любви похожа на сценарий мыльной оперы. Полина и Роман были знакомы много лет и даже дружили семьями, пока дружба не переросла в чувство, разрушившее все старое.

Для Дмитрия Диброва уход молодой жены стал настоящим ударом. Бывший ведущий "Кто хочет стать миллионером?", узнав о намерениях супруги, даже пытался спасти брак весьма нестандартным способом: он предложил Полине "погулять", а затем вернуться в семью. Но то, что Дибров принял за интрижку, оказалось серьезным чувством.

Ситуация Романа Товстика выглядит еще драматичнее. Ради Полины бизнесмен ушел от жены Елены, которая родила ему шестерых детей. И если Диброва уже строит новую жизнь, участвуя в реалити-шоу и заявляя о своей независимости, то в семье Товстика бушуют страсти.

Несмотря на унижение, которое пережила, Елена Товстик не готова отпускать мужа без боя. Она подала апелляцию на развод и публикует в соцсетях полные отчаяния посты: "Мы еще не развелись официально! Точка не поставлена… Все может измениться в одно мгновение… Еще раз скажу, что семья — это главное в жизни каждого…"

Но, глядя на сияющую пару в "Шале Березка", становится понятно: мольбы брошенной супруги вряд ли будут услышаны. Полина Диброва, которая называет этот этап "трамплином в новую публичность", и Роман Товстик выбрали свое будущее. И в этом будущем, судя по всему, места для бывших уже не осталось.

Шоу-бизнес в Telegram

15 декабря 2025, 18:09
Полина Диброва. Фото: Youtube / @FAMETIMETV
StarHit✓ Надежный источник

