Вторник 16 декабря

Сегодня Юрию Николаеву могло исполниться 77 лет – как ведущий строил карьеру в кино СССР

197

Юрий Николаев запомнился нам как одна из самых ярких фигур на советском телевидении. Сегодня ушедшему из жизни артисту могло исполниться 77 лет.

Несмотря на популярность Юрия Александровича, многие не знают о том, как начиналась его карьера в кино и театре.

Юрий с раннего возраста проявлял интерес к искусству, активно участвуя в театральной самодеятельности. Это увлечение стало основой для его будущего выбора профессии.

После окончания школы Николаев отправился в Москву, где без особых трудностей поступил в ГИТИС. Он успешно завершил обучение в 1970 году и с надеждой начал свою карьеру актера.

Вскоре после выпуска он получил главную роль в фильме "Большие перегоны", где сыграл кочегара, ищущего свое место в жизни. Этот дебют стал важным шагом, но последующие роли не принесли ему широкой известности. Несмотря на участие в нескольких фильмах и телеспектаклях, Николаев оставался на заднем плане, а его мечты о славе казались недостижимыми.

Работа в Театре им. А.С. Пушкина также не принесла желаемого успеха. В какой-то момент Юрий осознал, что актерская карьера не совсем соответствует его амбициям и желаниям. Он начал задумываться о новых возможностях, и вскоре нашел свое призвание на телевидении.

В начале 1970-х годов Николаев начал подрабатывать на Центральном телевидении Гостелерадио СССР. Там он работал в отделе дикторов, что дало ему возможность развить свои навыки общения с аудиторией.

Первой передачей, которую ему доверили вести, стала программа "Вперед, мальчишки!". Однако настоящий прорыв произошел, когда Николаев стал постоянным ведущим знаменитого шоу "Утренняя почта". Эта программа завоевала огромную популярность и смотрела вся страна. На протяжении более 17 лет Юрий Александрович был лицом передачи, что сделало его одним из самых любимых телеведущих советской эпохи.

16 декабря 2025, 14:48
Юрий Николаев. Кадр из советского сериала "Хождение по мукам" (1974-1977)
Начавший заседание по делу Долиной Верховный суд нанес певице сокрушительный удар

Финальная битва за 112 миллионов началась с отчаянной попытки команды Ларисы Долиной спрятать правду от всей страны. Но этот ход обернулся для них первым и очень болезненным поражением. Верховный Суд принял решение, которое можно расценить как публичную пощечину. Сегодня, 16 декабря, в Верховном Суде Российской Федерации стартовал процесс, который должен поставить точку в самом громком скандале года — деле о квартире Ларисы Долиной.

В громком деле с квартирой Долиной нашли грубую ошибку – поможет ли это покупательнице?

Международная ассоциация юристов и консультантов указала на ошибку в судебном процессе, касающемся продажи квартиры Ларисы Долиной. Есть вероятность, что это сыграет на руку Полине Лурье, которая является покупательницей недвижимости. В своем обращении к Верховному суду России ассоциация выразила обеспокоенность по поводу решения нижестоящих инстанций, которые вернули недвижимость певице.

Косатки и дельфины объединились ради охоты – ученые раскрыли редкое явление дикой природы

Дикая природа неизменно удивляет явлениями, которые ранее казались людям невозможными. Один из подобных случаев произошел в северной части Тихого океана. Ученые зафиксировали, что косатки и дельфины объединились для совместной охоты на лосося.

Мелодраме "Уходя уходи" – 47 лет: почему шедевр советского кино остается актуальным по сей день

Фильм "Уходя – уходи" стал одним из самых ярких и смелых экспериментов советского кинематографа 1970-х годов. В декабре ленте исполняется 47 лет, но она по-прежнему актуальна, поскольку затрагивает насущные вопросы общества. Сюжет картины рассказывает зрителю о герое, которого невозможно однозначно отнести ни к положительным, ни к отрицательным персонажам.

Загитова установила мировой рекорд – фигуристка совершила прокат в экстремальных условиях

Российская фигуристка Алина Загитова покорила новую вершину. Олимпийская чемпионка теперь может похвастаться уникальным достижением – она стала первой фигуристкой, выступившей за Полярным кругом. Без малого историческое событие произошло на палубе плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов", расположенной у берегов Чукотки.

