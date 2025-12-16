Начавший заседание по делу Долиной Верховный суд нанес певице сокрушительный удар

Финальная битва за 112 миллионов началась с отчаянной попытки команды Ларисы Долиной спрятать правду от всей страны. Но этот ход обернулся для них первым и очень болезненным поражением. Верховный Суд принял решение, которое можно расценить как публичную пощечину.

Сегодня, 16 декабря, в Верховном Суде Российской Федерации стартовал процесс, который должен поставить точку в самом громком скандале года — деле о квартире Ларисы Долиной.

Картина в зале заседаний была красноречивее любых слов. Покупательница Полина Лурье, потерявшая и деньги, и жилье, лично пришла на заседание, готовая до конца отстаивать свою правоту. Сама же Лариса Долина, чья "трагедия" и стала причиной разбирательства, в суде не появилась, прислав вместо себя адвоката.

Но на этом команда певицы не остановилась. Сразу после начала заседания представитель Долиной сделала ход, который шокировал присутствующих: она заявила ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме. Это была отчаянная попытка не дать обществу услышать неудобные детали, вроде истории с пианино, которые рушат легенду о "невменяемости". Однако этот маневр с треском провалился. Верховный Суд в ходатайстве отказал.

Это решение — не просто формальность. Это первый сокрушительный удар по позиции Долиной. Суд дал понять: дело имеет огромный общественный резонанс, и прятать его от людей, которым сама же певица жаловалась на всю страну, никто не будет.

Для Долиной это означает, что все тайное станет явным. Все нестыковки в ее показаниях, все неудобные факты, которые ее команда так хотела скрыть, теперь будут рассмотрены под микроскопом и станут достоянием гласности.

Таким образом, финальная битва началась с оглушительного морального и процедурного поражения. Долина не только не пришла в суд, но и не смогла его засекретить. Контроль над ситуацией окончательно утерян.