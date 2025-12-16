В жизни Самойловой произошло поворотное событие на фоне развода с Джиганом

Оксана Самойлова вступила в новую главу своей жизни. Известная блогер и инфлюенсер получила предложение стать ведущей на телеканале МУЗ-ТВ.

Ее дебют в этой роли состоится 21 декабря, когда она представит программу "10 самых", посвященную ключевым событиям 2025 года. В рамках передачи Оксана планирует обсудить важнейшие события, включая громкие скандалы, свадьбы и разводы, что особенно актуально в свете ее личной ситуации.

На фоне развода с рэпером Джиганом, с которым у нее четверо детей, Самойлова сталкивается с непростыми эмоциями и переживаниями. В октябре 2025 года она официально подала на развод, что стало шоком для многих ее поклонников. Оксана открыто делится своими чувствами и объясняет причины разрыва: по ее словам, супруг уделяет больше внимания своей карьере и проектам, чем семье. Это привело к тому, что их отношения стали испытывать серьезные трудности.

Сама Оксана отмечает, что Джиган живет в своей "параллельной реальности", и их брак стал отражением недостатка взаимной поддержки и внимания. Она чувствует себя одинокой в отношениях и считает, что дальнейшее продолжение брака невозможно без изменений с его стороны. Несмотря на это, Джиган надеется на примирение и даже не пришел на первое слушание по делу о разводе, запросив у суда три месяца для попытки восстановить отношения.

Однако Оксана уверена в своем решении, менять свою позицию она не собирается. Ведущая хочет довести начатое до конца и не намерена оставаться в отношениях, которые приносят ей больше боли, чем радости. Переход на новую работу стал для нее не только возможностью реализовать себя в новой сфере, но и способом отвлечься от личных проблем.