В громком деле с квартирой Долиной нашли грубую ошибку – поможет ли это покупательнице?

Международная ассоциация юристов и консультантов указала на ошибку в судебном процессе, касающемся продажи квартиры Ларисы Долиной. Есть вероятность, что это сыграет на руку Полине Лурье, которая является покупательницей недвижимости.

В своем обращении к Верховному суду России ассоциация выразила обеспокоенность по поводу решения нижестоящих инстанций, которые вернули недвижимость певице. Полину Лурье при этом оставили без жилья и средств.

Как сообщает издание "Коммерсантъ", МАЮК направила так называемое "письмо друзей суда", в котором указала на необходимость пересмотра решения судов. В ассоциации считают, что выводы нижестоящих инстанций противоречат действующему законодательству и могут негативно сказаться на юридической практике в будущем.

Ларису Долину стали активно обсуждать после того, как выяснилось, что в результате действий мошенников певица потеряла не только свою недвижимость, но и значительную сумму денег. В общей сложности Долина потеряла около 180 миллионов рублей. Поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в суд с просьбой вернуть ей квартиру.

Суд удовлетворил ее требования и вернул недвижимость, оставив Полину Лурье без квартиры и средств. Это решение вызвало широкий резонанс в обществе и привело к появлению множества аналогичных случаев по всей стране.

Стоит отметить, что дело о квартире Ларисы Долиной стало своего рода символом юридических проблем, с которыми сталкиваются покупатели недвижимости по всей России. Пользователи социальных сетей начали активно обсуждать "схему Долиной", требуя отменить ее действия и привлечь к ответственности за причиненные неудобства.