Вторник 16 декабря

Вторник 16 декабря
Мелодраме "Уходя уходи" – 47 лет: почему шедевр советского кино остается актуальным по сей день

Мелодраме "Уходя уходи" – 47 лет: почему шедевр советского кино остается актуальным по сей день
139

Фильм "Уходя – уходи" стал одним из самых ярких и смелых экспериментов советского кинематографа 1970-х годов. В декабре ленте исполняется 47 лет, но она по-прежнему актуальна, поскольку затрагивает насущные вопросы общества.

Сюжет картины рассказывает зрителю о герое, которого невозможно однозначно отнести ни к положительным, ни к отрицательным персонажам. В фильме честно и откровенно показана жизнь провинциального города, которая ранее не была представлена в таком свете ни в одной картине того периода.

Режиссеры Виктор Мережко и Виктор Трегубович пытались исследовать внутренние стимулы мужчины среднего возраста. Главный герой, хоть и молодой, выглядит уставшим и потерянным. Его поведение кажется странным и неуклюжим, полным компромиссов и внутреннего конфликта. Проведя с ним несколько дней, зритель понимает, что причиной его состояния является чужая жизнь — он окружил себя красивыми иллюзиями, но не тем, чего действительно хотел. Возникает закономерный вопрос: что может быть хуже безрадостного существования?

Сюжет фильма прост, но гениален. Все начинается с того, что скромный бухгалтер неожиданно оказывается вовлеченным в странное мероприятие по продаже женских сапог своей супруги. Череда случайностей ведет к ресторанному адюльтеру, в котором участвуют двое зрелых мужчин и две женщины. В результате главный герой проводит ночь с другой женщиной. Все это могло бы стать основой для драмы, но Виктор Мережко добавил в историю элементы юмора, что сделало картину более выпуклой и многогранной.

Актер Виктор Павлов мастерски отразил переход главного героя от душевной апатии к вдохновению. Странные события и инциденты заставляют его задуматься о своей жизни и поступках. В нем пробуждается принципиальный человек, готовый делать резкие шаги и нести за них ответственность. Когда он говорит о мужской гордости, становится понятно, насколько глубоко он осмысляет происходящее.

Успех ленты состоит в том, что она не теряет своей актуальности даже спустя десятилетия. Создатели фильма сумели соединить пошлый анекдот с психологической притчей, предлагая зрителю широкий спектр эмоций. Сначала мы смеемся над неуклюжестью героя, затем сочувствуем ему, а в конце гордимся его поступками. В небольшой роли руководителя и сообщника по обману супруги блеск проявляет Николай Рыбников.

И, конечно же, нельзя не отметить гениальные диалоги Виктора Мережко: "Вы в трусах — я в штанах. Вас там ждут — меня нет. Вы желанны — я совсем напротив." "Уходя – уходи" — это не просто история о мужчине, а глубокая философская притча о поиске себя, о том, как важно осознать свои желания и стремления, чтобы не оказаться в ловушке чужих ожиданий.

16 декабря 2025, 11:59
Кадр из советского фильма "Уходя — уходи" (1978) / Киностудия "Ленфильм"
