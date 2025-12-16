Косатки и дельфины объединились ради охоты – ученые раскрыли редкое явление дикой природы

Дикая природа неизменно удивляет явлениями, которые ранее казались людям невозможными. Один из подобных случаев произошел в северной части Тихого океана.

Ученые зафиксировали, что косатки и дельфины объединились для совместной охоты на лосося. Исследования, проведенные с использованием видеокамер и датчиков, прикрепленных к девяти косаткам, показали, как четыре из них ныряют вместе с большими группами тихоокеанских дельфинов в поисках лосося, прячущегося в глубинах у острова Ванкувер. Остальные три косатки попали в объективы камер с помощью дронов, что позволило ученым получить более полное представление о взаимодействии этих видов.

Во время охоты косатки поедали лосося, оставляя после себя фрагменты рыбы, сообщает издание RidLife. Дельфины, в свою очередь, использовали эту возможность, подбирая остатки пищи.

Лосось чавыча, известный своим внушительным размером — более метра в длину — часто оказывается слишком большим для дельфинов. Однако благодаря неаккуратному поеданию со стороны косаток, дельфины получают доступ к питательным остаткам.

Исследователи выдвинули гипотезу о том, что дельфины выполняют роль "разведчиков" для косаток. Данные с датчиков показали, что во время погружений на глубину до 60 метров, где царит темнота и рыба может прятаться среди камней, косатки часто снижали уровень эхолокации. Это поведение можно сравнить с включением дальнего света в автомобиле: вместо света они использовали звук для того, чтобы "подслушивать" дельфинов, которые сканировали окружающую воду в поисках лосося.

С точки зрения экологии такие взаимодействия могут значительно повлиять на динамику популяций и экосистему в целом. Совместная охота может повысить эффективность добычи пищи и снизить конкуренцию между видами.