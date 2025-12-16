Бородина приняла в семью ребенка Тесты Раскрыта причина краха Булановой Игры Сонник

Вторник 16 декабря

Ипотека при разводе – как делится долг и квартира по закону

Ипотека при разводе – как делится долг и квартира по закону
2

Развод – это всегда сложный процесс, который может сопровождаться множеством вопросов и юридических нюансов, особенно если у супругов есть совместно приобретенная недвижимость в ипотеку.

Ипотека может считаться совместной, если квартира была приобретена во время брака с использованием общих доходов супругов. Это означает, что если кредитный договор был заключен в период семейной жизни, обязательства по нему будут общими.

"Квартира, купленная на средства, полученные во время брака, считается совместной собственностью", — поясняет адвокат Виктория Шакина.

В таком случае, при разводе, квартира подлежит разделу пополам. Однако важно учитывать, что если один из супругов вложил в покупку личные средства, например, деньги, которые он имел до брака или получил в наследство, то эти средства могут быть исключены из общего раздела. Например, если жена внесла первоначальный взнос из своих личных сбережений, то при разделе квартиры ее доля будет учтена.

Существует несколько способов разделить ипотечное жилье после развода:

1. Сохранение текущего положения: Супруги могут продолжить совместно оплачивать ипотеку и оставаться собственниками половины квартиры. Это может быть удобным вариантом, если оба супруга заинтересованы в сохранении жилья.

2. Продажа квартиры: Если оба супруга согласны, они могут продать квартиру, погасить ипотечный долг и поделить оставшуюся сумму. Этот вариант позволяет избежать дальнейших споров и финансовых обязательств.

3. Передача собственности одному из супругов: Возможно соглашение о том, что квартира переходит в полную собственность одного из супругов. В этом случае второй супруг получает компенсацию за свою долю. Однако стоит помнить, что банк должен одобрить такую сделку и перевести долговые обязательства на нового собственника.

Важно отметить, что банк является обязательной стороной в подобных сделках, и его согласие необходимо для изменения условий кредита. При разделе имущества важно учитывать личные средства одного из супругов. Личные средства включают в себя деньги, которые были накоплены до брака, подаренные или унаследованные средства. Эти деньги не подлежат разделу при разводе.

Например, если квартира стоила 15 миллионов рублей и первоначальный взнос в 4 миллиона был полностью оплачен одним из супругов из его личных средств, то при разводе делиться будет только оставшаяся сумма в 11 миллионов рублей.

16 декабря 2025, 03:31
Фото: Freepik
Российская Газета

