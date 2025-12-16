Полина Диброва сделала заявление о ребенке от нового возлюбленного – мальчик или девочка?

Полина Диброва сделала откровенное заявление о своих желаниях и планах на будущее.

На новогодней вечеринке женского клуба, где она выступала в роли хозяйки, Полина впервые появилась на публике со своим новым возлюбленным Романом Товстиком. В разговоре с журналистами она поделилась своими чувствами и мечтами, среди которых выделяется желание родить дочь.

Несмотря на бурные события, связанные с её разводом и началом новых отношений, Полина уверена в своем выборе.

"Когда в вашей жизни появляется новая любовь, значит, вы к ней готовы", — отметила она, подчеркивая, что не жалеет о прошлом.

Диброва уже воспитывает троих сыновей от Дмитрия и теперь задумывается о возможности расширения своей семьи. "Очень хочу девочку", — призналась она, добавив, что это желание стало важной частью её жизни. Хотя о свадьбе с Романом говорить пока рано, Полина ясно дала понять, что относится к нему серьезно и рассматривает совместное будущее.

Интересно, что слухи о беременности Полины уже циркулировали в СМИ. После того как стало известно о её романе с Товстиком, общественность активно обсуждала возможные изменения в её жизни. В то время как Полина строит новые отношения, её бывший муж Дмитрий также не остается в стороне: по слухам, он встречается с нутрициологом Екатериной Гусевой.

Ситуация между Полиной и Дмитрием была непростой. Летом прошлого года они столкнулись с серьезными проблемами в браке, которые привели к разводу. Полина подтвердила свои отношения с Романом, который также переживал разрыв со своей супругой Еленой после 20 лет совместной жизни. Елена тяжело переживала расставание и активно делилась своими эмоциями в социальных сетях, обвиняя мужа в попытках забрать детей и имущество.

В то время, как Полина строит новые планы на будущее с Романом, Дмитрий старается не комментировать ситуацию открыто, но намекает на неё в своих эфирах. Разводы обеих пар прошли без конфликтов по поводу имущества и детей, что позволило им сосредоточиться на новых началах.