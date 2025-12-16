"Да, мы вас обманывали, но вы-то должны были распознать!": пользователи сети шокированы выступлением адвоката Ларисы Долиной

Заседание в Верховном Суде по делу Ларисы Долиной превратилось в настоящее театральное представление. Но в главной роли была не певица, а ее адвокат. Пытаясь защитить свою клиентку, она озвучила такую линию защиты, что у присутствующих и наблюдающих за процессом в сети отвисла челюсть.



Проходящее в эти минуты заседание в Верховном Суде должно стать финальной битвой за справедливость. Но вместо сухих юридических формулировок зал услышал нечто, больше похожее на сценарий шпионского фильма с элементами черной комедии. Адвокат Ларисы Долиной попыталась объяснить, почему ее клиентка не виновата, и этими объяснениями, кажется, окончательно утопила ее.

Сначала прозвучал первый тезис, который уже сам по себе тянет на сенсацию. Оказывается, Долина не просто была под влиянием мошенников.

"[Долина] была уверена, что участвует в какой-то специальной операции. Она заблуждалась в действительности самой сделки… И как только преступники будут пойманы, государство аннулирует сделку, считала она", — заявила представитель певицы.

То есть, по этой версии, Долина — не жертва, а почти что секретный агент под прикрытием. Но дальше — больше. Адвокат объяснила, почему певица не выезжала из квартиры и не подписывала акт приема-передачи.

"Лариса Александровна была уверена в фиктивности сделки", — заявила юрист.

В этот момент в зале повисла пауза. А в сети взорвались комментарии. По сути, вся эта речь сводится к одной шокирующей фразе, которую тут же подхватили пользователи сети: "Да, мы вас обманывали, но вы-то должны были распознать!".

Логика адвоката поражает своим цинизмом: Долина вела себя странно, потому что знала, что сделка — обман. А покупательница Полина Лурье, видя это странное поведение, должна была сама догадаться, что ее обманывают, и отказаться от покупки.