Бородина приняла в семью ребенка Тесты Раскрыта причина краха Булановой Игры Сонник

Топ новостей недели

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданстваНасмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидалТайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публикуСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Вирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защитыВирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты

Лента новостей

Вторник 16 декабря

17:49Верховный суд принял сенсационное решение по квартире певицы 17:18Спор скептика и атомщика в Арктике: фильм о будущем планеты взял главную эко-премию России 16:42"Да, мы вас обманывали, но вы-то должны были распознать!": пользователи сети шокированы выступлением адвоката Ларисы Долиной 16:18Названа главная ошибка всех худеющих: убрав эти продукты, вы только навредите 15:30Начавший заседание по делу Долиной Верховный суд нанес певице сокрушительный удар 14:48Сегодня Юрию Николаеву могло исполниться 77 лет – как ведущий строил карьеру в кино СССР 13:30В громком деле с квартирой Долиной нашли грубую ошибку – поможет ли это покупательнице? 12:39Косатки и дельфины объединились ради охоты – ученые раскрыли редкое явление дикой природы 11:59Мелодраме "Уходя уходи" – 47 лет: почему шедевр советского кино остается актуальным по сей день 10:59 Загитова установила мировой рекорд – фигуристка совершила прокат в экстремальных условиях 09:39Полина Диброва сделала заявление о ребенке от нового возлюбленного – мальчик или девочка? 09:08В жизни Самойловой произошло поворотное событие на фоне развода с Джиганом 06:57Эти 5 привычек укрепят ваше психическое здоровье – лучшие рекомендации психиатров 03:31Ипотека при разводе – как делится долг и квартира по закону 00:24Биолог опровергнул главный миф о лечении простуды 21:15Стало известно, когда Урганта вернут в эфир: ответ пришел из Кремля 19:46Доктор Мясников назвал препараты, вызывающие рак груди: их принимает или принимала почти каждая пятая женщина 18:29"Благодарю за понимание": Долина прервала молчание странным обращением к народу 18:09Полина Диброва публично унизила жену своего любовника 17:19Четыре концерта за ночь и 24 миллиона в карман: стала известная самая востребованная в Новый год звезда 16:36Выбросьте это из холодильника: 6 "полезных" завтраков, в которых нашли яды и сахарные бомбы 15:34Вскрылась одна деталь, которая полностью переворачивает дело о квартире Долиной 14:14Сервис "Моспитомец" стал лучшим социальным проектом Рунета 14:00"Активные граждане" выберут самые интересные мероприятия проекта "Зима в Москве" 12:24Отмечающая годовщину свадьбы Ивлеева появилась в неожиданном месте 11:07Что женщины скрывают от мужчин – тайное стало явным из-за откровений на форуме 10:25В одном из эпизодов громкого дела Долиной поставлена точка – певица получит 15 миллионов 08:56Ушла из жизни звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" – еще одна невосполнимая утрата для мира кино 08:42Бородину заметили с еще одним ребенком в центре Москвы – приняла в семью 06:47Диетолог раскрыл главное правило о вредной пище – это знание поможет избежать проблем 03:14Невролог предостерегла россиян от одного действия с суставами 00:31Знаменитые стилисты назвали визуально старящие аксессуары – избегайте их в 2026 году 16:29Какие знаки зодиака чаще всего покупают жилье – новое исследование 14:36Россиянка рассказала об особенностях брака с турком: Наша любовь – это борьба 12:43Российские путешественники раскрыли лайфхаки для экономии на путешествиях 10:22Потерпевшая крах в бизнесе Буланова раскрыла свою главную ошибку 06:37Новогодний бюджет россиян вырос к наступающему 2026 году – исследование 03:06Журналистка заявила о проблемах принца Гарри с деньгами из-за его частых съемках на телешоу 00:26Эта ошибка российских туристов в Таиланде приводит к серьезным проблемам – не повторяйте ее 16:32Принц Уильям решил разрушить праздничную традицию королевской семьи 14:15Кардиолог посоветовал лучший ужин для профилактики болезней сердца 12:08Психолог исчерпывающе объяснила влечение многих женщин к женатым мужчинам 10:11Сябитова начала зарабатывать на индивидуальных консультациях – раскрыта цена услуг свахи 06:57Кислый, соленый или с горечью? Стоматолог рассказала, о чем кричит ваш неприятный запах изо рта по утрам 03:14Кофе не просто можно, а нужно: доктор Мясников назвал неожиданный способ снизить риск аритмии 00:26Главная ошибка всех женщин 13 декабря: одно простое действие может лишить счастья 18:27Бородина бросилась спасать затравленную дочь: Стыдно никогда не должно быть 16:57Эксперты предупредили россиян о распространенных перед Новым годом схемах обмана 15:55Малахов вскрыл интересную деталь в прогремевшем на всю страну скандале с квартирой Долиной 14:46Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

"Да, мы вас обманывали, но вы-то должны были распознать!": пользователи сети шокированы выступлением адвоката Ларисы Долиной

"Да, мы вас обманывали, но вы-то должны были распознать!": пользователи сети шокированы выступлением адвоката Ларисы Долиной
606

Заседание в Верховном Суде по делу Ларисы Долиной превратилось в настоящее театральное представление. Но в главной роли была не певица, а ее адвокат. Пытаясь защитить свою клиентку, она озвучила такую линию защиты, что у присутствующих и наблюдающих за процессом в сети отвисла челюсть.

Проходящее в эти минуты заседание в Верховном Суде должно стать финальной битвой за справедливость. Но вместо сухих юридических формулировок зал услышал нечто, больше похожее на сценарий шпионского фильма с элементами черной комедии. Адвокат Ларисы Долиной попыталась объяснить, почему ее клиентка не виновата, и этими объяснениями, кажется, окончательно утопила ее.

Сначала прозвучал первый тезис, который уже сам по себе тянет на сенсацию. Оказывается, Долина не просто была под влиянием мошенников.

"[Долина] была уверена, что участвует в какой-то специальной операции. Она заблуждалась в действительности самой сделки… И как только преступники будут пойманы, государство аннулирует сделку, считала она", — заявила представитель певицы.

То есть, по этой версии, Долина — не жертва, а почти что секретный агент под прикрытием. Но дальше — больше. Адвокат объяснила, почему певица не выезжала из квартиры и не подписывала акт приема-передачи.

"Лариса Александровна была уверена в фиктивности сделки", — заявила юрист.

В этот момент в зале повисла пауза. А в сети взорвались комментарии. По сути, вся эта речь сводится к одной шокирующей фразе, которую тут же подхватили пользователи сети: "Да, мы вас обманывали, но вы-то должны были распознать!".

Логика адвоката поражает своим цинизмом: Долина вела себя странно, потому что знала, что сделка — обман. А покупательница Полина Лурье, видя это странное поведение, должна была сама догадаться, что ее обманывают, и отказаться от покупки.

Шоу-бизнес в Telegram

16 декабря 2025, 16:42
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Telegram / @svetskyhronik✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Крутой, Долина и Басков погуляли на празднике у Судзиловской в пентхаусе за полтора миллиарда

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Верховный суд принял сенсационное решение по квартире певицы

Продолжение: Верховный суд принял сенсационное решение по квартире певицы

Начавший заседание по делу Долиной Верховный суд нанес певице сокрушительный удар

Вскрылась одна деталь, которая полностью переворачивает дело о квартире Долиной
Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Верховный суд принял сенсационное решение по квартире певицы

Верховный суд принял сенсационное решение по квартире певицы
Казалось, в скандальной истории с квартирой Ларисы Долиной, которая стала символом уязвимости покупателей, уже все решено. Суды один за другим вставали на сторону продавцов, оставив семью покупателей и без денег, и без жилья. Но Верховный суд РФ перевернул шахматную доску, вынеся решение, которого не ждал никто. В скандальной истории с квартирой Ларисы Долиной, которая стала символом беззащитности покупателей, поставлена не точка, а восклицательный знак.

Названа главная ошибка всех худеющих: убрав эти продукты, вы только навредите

Названа главная ошибка всех худеющих: убрав эти продукты, вы только навредите
Десятилетиями нам твердили: жир – главный враг стройной фигуры. И вот мы послушно убираем из рациона сливочное масло, орехи и авокадо, переходя на обезжиренный творог. Но что, если мы скажем, что это – одна из самых больших ошибок на пути к похудению? Представьте, что ваш организм — это умная печка.

Начавший заседание по делу Долиной Верховный суд нанес певице сокрушительный удар

Начавший заседание по делу Долиной Верховный суд нанес певице сокрушительный удар
Финальная битва за 112 миллионов началась с отчаянной попытки команды Ларисы Долиной спрятать правду от всей страны. Но этот ход обернулся для них первым и очень болезненным поражением. Верховный Суд принял решение, которое можно расценить как публичную пощечину. Сегодня, 16 декабря, в Верховном Суде Российской Федерации стартовал процесс, который должен поставить точку в самом громком скандале года — деле о квартире Ларисы Долиной.

Сегодня Юрию Николаеву могло исполниться 77 лет – как ведущий строил карьеру в кино СССР

Сегодня Юрию Николаеву могло исполниться 77 лет – как ведущий строил карьеру в кино СССР
Юрий Николаев запомнился нам как одна из самых ярких фигур на советском телевидении. Сегодня ушедшему из жизни артисту могло исполниться 77 лет. Несмотря на популярность Юрия Александровича, многие не знают о том, как начиналась его карьера в кино и театре.

В громком деле с квартирой Долиной нашли грубую ошибку – поможет ли это покупательнице?

В громком деле с квартирой Долиной нашли грубую ошибку – поможет ли это покупательнице?
Международная ассоциация юристов и консультантов указала на ошибку в судебном процессе, касающемся продажи квартиры Ларисы Долиной. Есть вероятность, что это сыграет на руку Полине Лурье, которая является покупательницей недвижимости. В своем обращении к Верховному суду России ассоциация выразила обеспокоенность по поводу решения нижестоящих инстанций, которые вернули недвижимость певице.

Выбор читателей

15/12ПндВскрылась одна деталь, которая полностью переворачивает дело о квартире Долиной 15/12ПндСтало известно, когда Урганта вернут в эфир: ответ пришел из Кремля 16/12ВтрНачавший заседание по делу Долиной Верховный суд нанес певице сокрушительный удар 15/12ПндПолина Диброва публично унизила жену своего любовника 15/12ПндБородину заметили с еще одним ребенком в центре Москвы – приняла в семью 15/12ПндВ одном из эпизодов громкого дела Долиной поставлена точка – певица получит 15 миллионов