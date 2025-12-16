"Меня пытались дисквалифицировать": чемпионка мира, которую хотели выгнать из спорта, рассказала, как на самом деле строит свою империю

В мире большого спорта, где правила и традиции порой важнее таланта, она всегда шла своим путем. И этот путь однажды чуть не стоил ей карьеры.



В элитном московском ЖК "Династия" открылось новое "место силы" — бьюти-пространство EAZYBEUTY. Его создательница — чемпионка мира по бальным танцам, участница телешоу и блогер Вера Бондарева. По ее задумке, это не просто салон, куда приходят "сделать ноготочки", а место для восстановления души и тела.

Но чтобы понять, почему этот проект так важен для Веры, нужно заглянуть в ее прошлое. В большом интервью Клео.ру она рассказала историю, которая идеально характеризует ее подход к жизни и бизнесу.

Оказывается, на одном из крупнейших международных турниров серии Grand Slam она вышла на паркет не в традиционном платье, а в дерзком комбинезоне. В мире, где короткие юбки и каблуки — незыблемое правило, это было настоящей революцией. И систему чуть не стошнило.

"Меня даже пытались дисквалифицировать, потому что это не совсем разрешено с точки зрения правил", — вспоминает Вера.

Попытка провалилась — она с командой нашла лазейки в правилах. Но этот эпизод показал главное: Бондарева не боится идти против течения. Этот же принцип она применяла всегда, даже в работе с тренерами.

"Финальное слово оставалось за мной, и мне это безумно нравилось", — признается она.

Именно с этим "свободолюбивым" подходом она и строит свою новую бьюти-империю. Она лично подбирала дизайн, концепцию и даже локацию, в которой, по ее словам, "особый вайб". И она честно признает, что это не только творчество, но и холодный расчет: "Здесь 50/50 — бизнес и душа".

Впрочем, от старых привычек она не отказалась. Вера до сих пор чувствует себя "неудобно" в обуви без каблуков и не позволяет себе выйти из дома без макияжа и укладки. А на вопрос о вредных привычках честно признается, что пока не смогла бросить кальян.

Ее новый салон — это продолжение ее философии. Место, где она, как и на паркете, устанавливает свои правила красоты. И, судя по всему, в этот раз дисквалифицировать ее уже никто не сможет.