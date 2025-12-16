Бородина приняла в семью ребенка Тесты Раскрыта причина краха Булановой Игры Сонник

16 декабря

"Меня пытались дисквалифицировать": чемпионка мира, которую хотели выгнать из спорта, рассказала, как на самом деле строит свою империю

"Меня пытались дисквалифицировать": чемпионка мира, которую хотели выгнать из спорта, рассказала, как на самом деле строит свою империю
137

В мире большого спорта, где правила и традиции порой важнее таланта, она всегда шла своим путем. И этот путь однажды чуть не стоил ей карьеры.

В элитном московском ЖК "Династия" открылось новое "место силы" — бьюти-пространство EAZYBEUTY. Его создательница — чемпионка мира по бальным танцам, участница телешоу и блогер Вера Бондарева. По ее задумке, это не просто салон, куда приходят "сделать ноготочки", а место для восстановления души и тела.

Но чтобы понять, почему этот проект так важен для Веры, нужно заглянуть в ее прошлое. В большом интервью Клео.ру она рассказала историю, которая идеально характеризует ее подход к жизни и бизнесу.

Оказывается, на одном из крупнейших международных турниров серии Grand Slam она вышла на паркет не в традиционном платье, а в дерзком комбинезоне. В мире, где короткие юбки и каблуки — незыблемое правило, это было настоящей революцией. И систему чуть не стошнило.

"Меня даже пытались дисквалифицировать, потому что это не совсем разрешено с точки зрения правил", — вспоминает Вера.

Попытка провалилась — она с командой нашла лазейки в правилах. Но этот эпизод показал главное: Бондарева не боится идти против течения. Этот же принцип она применяла всегда, даже в работе с тренерами.

"Финальное слово оставалось за мной, и мне это безумно нравилось", — признается она.

Именно с этим "свободолюбивым" подходом она и строит свою новую бьюти-империю. Она лично подбирала дизайн, концепцию и даже локацию, в которой, по ее словам, "особый вайб". И она честно признает, что это не только творчество, но и холодный расчет: "Здесь 50/50 — бизнес и душа".

Впрочем, от старых привычек она не отказалась. Вера до сих пор чувствует себя "неудобно" в обуви без каблуков и не позволяет себе выйти из дома без макияжа и укладки. А на вопрос о вредных привычках честно признается, что пока не смогла бросить кальян.

Ее новый салон — это продолжение ее философии. Место, где она, как и на паркете, устанавливает свои правила красоты. И, судя по всему, в этот раз дисквалифицировать ее уже никто не сможет.

16 декабря 2025, 19:56
Вера Бондарева. Фото: Youtube / @dancesport_ru
Клео.ру✓ Надежный источник

"Еле говорю": Лещенко сделал пугающее признание о своем здоровье

"Еле говорю": Лещенко сделал пугающее признание о своем здоровье
Не успели поклонники Льва Лещенко выдохнуть после его бодрых заявлений о том, что он полон сил и не собирается уходить со сцены, как пришла новая тревожная новость. Всего несколько недель назад Лев Лещенко с иронией отмахивался от слухов о своем плохом самочувствии.

С вещами на выход: Верховный суд поставил жирную точку в деле Долиной

С вещами на выход: Верховный суд поставил жирную точку в деле Долиной
Казалось, в скандальной истории с квартирой Ларисы Долиной, которая стала символом уязвимости покупателей, уже все решено. Суды один за другим вставали на сторону продавцов, оставив семью покупателей и без денег, и без жилья. Но Верховный суд РФ перевернул шахматную доску, вынеся решение, которого не ждал никто. В скандальной истории с квартирой Ларисы Долиной, которая стала символом беззащитности покупателей, поставлена не точка, а восклицательный знак.

"Да, мы вас обманывали, но вы-то должны были распознать!": пользователи сети шокированы выступлением адвоката Ларисы Долиной

"Да, мы вас обманывали, но вы-то должны были распознать!": пользователи сети шокированы выступлением адвоката Ларисы Долиной
Заседание в Верховном Суде по делу Ларисы Долиной превратилось в настоящее театральное представление. Но в главной роли была не певица, а ее адвокат. Пытаясь защитить свою клиентку, она озвучила такую линию защиты, что у присутствующих и наблюдающих за процессом в сети отвисла челюсть. Проходящее в эти минуты заседание в Верховном Суде должно стать финальной битвой за справедливость.

Названа главная ошибка всех худеющих: убрав эти продукты, вы только навредите

Названа главная ошибка всех худеющих: убрав эти продукты, вы только навредите
Десятилетиями нам твердили: жир – главный враг стройной фигуры. И вот мы послушно убираем из рациона сливочное масло, орехи и авокадо, переходя на обезжиренный творог. Но что, если мы скажем, что это – одна из самых больших ошибок на пути к похудению? Представьте, что ваш организм — это умная печка.

Начавший заседание по делу Долиной Верховный суд нанес певице сокрушительный удар

Начавший заседание по делу Долиной Верховный суд нанес певице сокрушительный удар
Финальная битва за 112 миллионов началась с отчаянной попытки команды Ларисы Долиной спрятать правду от всей страны. Но этот ход обернулся для них первым и очень болезненным поражением. Верховный Суд принял решение, которое можно расценить как публичную пощечину. Сегодня, 16 декабря, в Верховном Суде Российской Федерации стартовал процесс, который должен поставить точку в самом громком скандале года — деле о квартире Ларисы Долиной.

