Стоимость квартиры в Москве пересчитали по цене шаурмы – исследование дня

Стоимость квартир в последние годы стала крайне насущным вопросом для многих граждан. Эксперты обратились к нестандартной методологии, чтобы проанализировать текущее состояние рынка.

В новом исследовании аналитиков подход к оценке жилья был представлен с помощью сравнения с популярным фастфудом — шаурмой. По данным исследования, квадратный метр новостройки в Москве эквивалентен примерно одной тысяче порций шаурмы.

На середину 2025 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке столицы составила 382 194 рублей, передает "Газета.ru". В то же время медианная цена классической шаурмы, состоящей из лаваша, куриного мяса, свежих овощей и соуса, колебалась в районе 374 рублей. Можно сделать вывод, что для приобретения одного квадратного метра жилой площади в новостройках потребуется около 1021 порции шаурмы.

Интересно, что в последние месяцы наблюдается рост цен на квадратные метры. При этом стоимость шаурмы, напротив, демонстрирует тенденцию к снижению. Падение цен на фастфуд может быть связано с увеличением конкуренции среди продавцов и изменением потребительских привычек.

Ранее эксперты также обсуждали неудачные методы заработка на жилье, одним из которых стал флиппинг — практика покупки квартир в плохом состоянии с последующим ремонтом и перепродажей. Однако данный способ стал менее выгодным из-за роста цен на строительные материалы и услуги, а также высоких процентных ставок по ипотечным кредитам.