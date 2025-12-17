Доктор Мясников раскрыл истинную причину большинства жалоб пациентов на врачей

Доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" затронул актуальную для многих тему. Он высказался о причинах, по которым пациенты часто жалуются на своих лечащих врачей.

По словам Мясникова, основная проблема заключается в недостатке общения между врачом и пациентом. Доктор сообщил, что около 90 процентов жалоб связаны именно с этой коммуникационной проблемой.

Врач отметил, что даже если лечение назначено правильно и пациент получил необходимую медицинскую помощь, отсутствие диалога может привести к недовольству. Часто врачи не объясняют пациентам результаты анализов и обследований, что вызывает у людей недоумение и тревогу.

В результате этого пациенты начинают искать информацию у непрофессионалов или на сомнительных ресурсах в интернете. В итоге это лишь усугубляет их состояние и снижает доверие к медицинским работникам.

Мясников подчеркнул, что эффективное взаимодействие с пациентом — это не просто хорошая практика, а необходимость для успешного лечения. Когда пациент понимает, что происходит с его здоровьем и какие шаги предпринимаются для его восстановления, он чувствует себя более уверенно и спокойно.

Кроме того, доктор Мясников также затронул тему распространенных мифов о здоровье, которые зачастую формируются из-за недостатка информации. Он призвал россиян быть более критичными к советам, которые они получают от непрофессионалов, и не слепо следовать модным рекомендациям о здоровье, которые можно встретить на просторах соцсетей в огромном количестве.