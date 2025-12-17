Доктор Мясников раскрыл истинную причину большинства жалоб пациентов на врачей

По словам Мясникова, основная проблема заключается в недостатке общения между врачом и пациентом. Доктор сообщил, что около 90 процентов жалоб связаны именно с этой коммуникационной проблемой.
Врач отметил, что даже если лечение назначено правильно и пациент получил необходимую медицинскую помощь, отсутствие диалога может привести к недовольству. Часто врачи не объясняют пациентам результаты анализов и обследований, что вызывает у людей недоумение и тревогу.
В результате этого пациенты начинают искать информацию у непрофессионалов или на сомнительных ресурсах в интернете. В итоге это лишь усугубляет их состояние и снижает доверие к медицинским работникам.
Мясников подчеркнул, что эффективное взаимодействие с пациентом — это не просто хорошая практика, а необходимость для успешного лечения. Когда пациент понимает, что происходит с его здоровьем и какие шаги предпринимаются для его восстановления, он чувствует себя более уверенно и спокойно.
Кроме того, доктор Мясников также затронул тему распространенных мифов о здоровье, которые зачастую формируются из-за недостатка информации. Он призвал россиян быть более критичными к советам, которые они получают от непрофессионалов, и не слепо следовать модным рекомендациям о здоровье, которые можно встретить на просторах соцсетей в огромном количестве.