97 лет назад родился советский актер Леонид Броневой – эти роли сделали артиста символом эпохи

Народный артист СССР Леонид Броневой оставил глубокий след в отечественной культуре. Сегодня исполняется 97 лет со дня рождения великого актера.

Фразы героев Броневого стали крылатыми и актуальными в самых различных жизненных ситуациях. За свою долгую карьеру он сыграл множество ролей в кино и театре, однако именно эти картины и киноперсонажи десятилетиями остаются в памяти зрителей.

Генрих Мюллер ("Семнадцать мгновений весны")

Первая значимая роль Леонида Броневого — Генрих Мюллер из культового сериала "Семнадцать мгновений весны". Изначально на нее пробовался Всеволод Санаев, который в итоге отказался. Сам Броневой также колебался, но в конечном итоге он согласился. Его образ оказался неожиданно глубоким и многослойным, несмотря на то, что внешне актер не соответствовал стереотипному представлению о персонаже. Режиссер Татьяна Лиознова, хоть и считала Броневого слишком добрым для этой роли, все же утвердила его, что стало началом его звездной карьеры.

Доктор ("Формула любви")

В "Формуле любви" Леонид Броневой сыграл доктора, который был утомлен жизнью и видел так много, что удивить его было практически невозможно. Этот персонаж стал символом мудрости и иронии. Как и многие другие роли Броневого, доктор стал источником множества запоминающихся цитат, которые поклонники фильма до сих пор произносят с характерной интонацией актера.

Аркадий Велюров ("Покровские ворота")

Аркадий Велюров из картины "Покровские ворота" стал второй визитной карточкой Броневого после Мюллера. Этот персонаж был полон жизни и страсти, несмотря на свои алкогольные привычки. В условиях антиалкогольной кампании некоторые сцены с Велюровым подверглись цензуре, но это не уменьшило популярности героя. Броневой сам исполнял музыкальные номера для своего персонажа, что стало возможным благодаря его музыкальному образованию.

Герцог (Тот самый Мюнхгаузен)

Нельзя не вспомнить и о роли герцога в фильме "Тот самый Мюнхгаузен". Она стала еще одной знаковой в карьере Броневого. Интересно, что он был утвержден без проб — режиссер Марк Захаров сразу увидел в нем идеального исполнителя. На съемках этого фильма Броневой не только продемонстрировал свои актерские способности, но и встретил будущих коллег по театру "Ленком", где он проработал три десятилетия.

Владимир Журавлев ("Простые вещи")

Одной из последних работ Леонида Броневого стала роль Владимира Журавлева в драме "Простые вещи". Этот персонаж был сложным и многогранным — старый актер с вздорным характером, способный на глубокие чувства и сопереживание. Сам Броневой отличался непростым характером — он был требовательным и строгим, но при этом умным собеседником и тонким человеком. Многие коллеги побаивались его, но те, кто находил к нему подход, ценили его мудрость и жизненный опыт.