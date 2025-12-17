Бородина приняла в семью ребенка Тесты Раскрыта причина краха Булановой Игры Сонник

Среда 17 декабря

Не занимайтесь этим обычным делом 17 декабря – потеряете семейное благополучие и здоровье навсегда

Не занимайтесь этим обычным делом 17 декабря – потеряете семейное благополучие и здоровье навсегда
59

17 декабря наши предки советовали женщинам даже не смотреть в сторону веретена, иголок и корыта для стирки. Они верили, что в этот день простое домашнее дело может навлечь на семью беду, а на саму хозяйку – болезни.

В народном календаре этот день называют Варвариным днем, в честь святой великомученицы Варвары. Она считалась покровительницей женщин, особенно рукодельниц, а также защитницей от внезапной смерти.

Именно с этого дня, по поверьям, начинались настоящие, трескучие морозы.

"Варвара мостит, Савва гвоздит, а Никола прибивает", — говорили в народе, имея в виду, что три дня подряд (17, 18 и 19 декабря) зима окончательно вступает в свои права.

А раз день такой суровый и важный, то и вести себя нужно было особенно осторожно.

Главный запрет: почему руки должны были отдыхать?

Самое строгое правило 17 декабря касалось любой "женской" работы. В этот день категорически нельзя было заниматься рукоделием: шить, вязать, вышивать, прясть или ткать. Также под запретом была стирка и работа с глиной.

Считалось, что святая Варвара строго следит за соблюдением этого правила. Нарушительницу она могла наказать: запутать нитки в работе, уколоть веретеном до крови или даже наслать болезни. Говорили, что в этот день можно случайно "проткнуть" свою удачу иглой или "застирать" семейное благополучие. Поэтому все женские дела откладывали, давая и себе, и святой покровительнице отдохнуть.

Что еще старались не делать на Варвару?

Помимо рукоделия и стирки, существовал и ряд других важных запретов, которые помогали пережить этот день благополучно.

  • Выходить из дома без надобности после заката. Считалось, что в это время на улице гуляет нечистая сила, и встреча с ней не сулит ничего хорошего.
  • Ссориться и сквернословить. Особенно это касалось ссор между свекровью и невесткой. Любой конфликт в этот день, по поверьям, мог затянуться на весь год.
  • Жаловаться на жизнь и обсуждать чужие беды. Уныние и сплетни в Варварин день, как верили предки, притягивали в жизнь еще больше негатива.

А чем же тогда заниматься?

Варварин день был не для безделья, а для "легких" и приятных подготовительных хлопот. В этот день начинали готовиться к будущим праздникам:

  • Катали свечи для рождественских вечеров.
  • Готовили сладости: пекли пряники, делали леденцы.
  • Замораживали вареники и пельмени впрок для святочных застолий.

А еще была красивая традиция: девушки срезали веточку вишни и ставили ее в воду. Если к Рождеству веточка зацветала — это считалось добрым знаком, сулящим скорое замужество и счастливую жизнь.

Верить в приметы или нет — личное дело каждого. Но сама идея выделить один день для отдыха от тяжелой работы перед большой предновогодней суетой, кажется очень мудрой и актуальной даже сегодня. Чем не повод устроить себе маленький "Варварин день"?

17 декабря 2025, 08:37
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"• Требует проверки

97 лет назад родился советский актер Леонид Броневой – эти роли сделали артиста символом эпохи

97 лет назад родился советский актер Леонид Броневой – эти роли сделали артиста символом эпохи
Народный артист СССР Леонид Броневой оставил глубокий след в отечественной культуре. Сегодня исполняется 97 лет со дня рождения великого актера. Фразы героев Броневого стали крылатыми и актуальными в самых различных жизненных ситуациях.

Доктор Мясников раскрыл истинную причину большинства жалоб пациентов на врачей

Доктор Мясников раскрыл истинную причину большинства жалоб пациентов на врачей
Доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" затронул актуальную для многих тему. Он высказался о причинах, по которым пациенты часто жалуются на своих лечащих врачей. По словам Мясникова, основная проблема заключается в недостатке общения между врачом и пациентом.

Стоимость квартиры в Москве пересчитали по цене шаурмы – исследование дня

Стоимость квартиры в Москве пересчитали по цене шаурмы – исследование дня
Стоимость квартир в последние годы стала крайне насущным вопросом для многих граждан. Эксперты обратились к нестандартной методологии, чтобы проанализировать текущее состояние рынка. В новом исследовании аналитиков подход к оценке жилья был представлен с помощью сравнения с популярным фастфудом — шаурмой.

"Меня пытались дисквалифицировать": чемпионка мира, которую хотели выгнать из спорта, рассказала, как на самом деле строит свою империю

"Меня пытались дисквалифицировать": чемпионка мира, которую хотели выгнать из спорта, рассказала, как на самом деле строит свою империю
В мире большого спорта, где правила и традиции порой важнее таланта, она всегда шла своим путем. И этот путь однажды чуть не стоил ей карьеры. В элитном московском ЖК "Династия" открылось новое "место силы" — бьюти-пространство EAZYBEUTY.

"Еле говорю": Лещенко сделал пугающее признание о своем здоровье

"Еле говорю": Лещенко сделал пугающее признание о своем здоровье
Не успели поклонники Льва Лещенко выдохнуть после его бодрых заявлений о том, что он полон сил и не собирается уходить со сцены, как пришла новая тревожная новость. Всего несколько недель назад Лев Лещенко с иронией отмахивался от слухов о своем плохом самочувствии.

