Певица Слава раскрыла, что на самом деле ждало Долину в случае победы в суде

Певица Слава не смогла остаться в стороне от несправедливой ситуации и приняла все близко к сердцу.

Когда одна звезда публично плачет из-за проблем другой, это обычно вызывает волну сочувствия. Но то, что произошло накануне, — случай уникальный. Певица Слава действительно не смогла сдержать слез, комментируя ситуацию, в которой оказалась ее коллега по цеху. Вот только оказалось, что эти слезы — не о сочувствии. А о злорадстве.

После того как Верховный Суд отменил предыдущие решения и отправил дело о квартире на новое рассмотрение, фактически встав на сторону покупательницы Полины Лурье, Слава записала эмоциональное видеообращение.

"Ребята, я сейчас заплачу от счастья. Ура, ура, ура!" — заявила она, едва сдерживая эмоции.

По ее словам, "справедливость восторжествовала", и по этому случаю она даже готова отменить свой собственный запрет на алкоголь. Но самое интересное — это то, что Слава была готова к другому исходу. Она призналась, что у нее уже был заготовлен план мести:

"Я уже подготовила самую злобную речь на свете!" — сообщила певица.

Но почему же Слава так лично восприняла чужую беду? И у этой ненависти есть вполне конкретная причина. Оказывается, скандал с Долиной напрямую ударил по кошельку самой Славы. Недавно она призналась, что из-за этой истории не может продать собственную квартиру: потенциальные покупатели, напуганные прецедентом, боятся стать следующей "Полиной Лурье" и отказываются от сделок.

Слава была настолько зла, что даже заявляла о готовности подать в суд на саму Долину, поскольку та своими действиями создала токсичное поле вокруг всего рынка недвижимости.