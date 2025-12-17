Его ноги окончательно отказали: легендарный ведущий вынужден завершить карьеру после страшной травмы

Десятилетиями Владимир Винокур был королем любого праздника. Его имя в списке ведущих было гарантией успеха, а его неуемная энергия казалась вечной.



Его ноги окончательно отказали. 77-летний Владимир Винокур, как сообщает Telegram-канал Mash, завершил свою многолетнюю карьеру ведущего. Человек, который был синонимом праздника, больше не может вести многочасовые мероприятия.

Причиной стала серьезная травма, полученная в прошлом году, — разрыв пяточного сухожилия. Восстановление прошло не так гладко, как хотелось бы, и травма дала тяжелые осложнения. Теперь артисту сложно долго стоять на ногах, а обычная ходьба дается с большим трудом. Он передвигается с тростью и заметно хромает.

Результат — ни одного новогоднего корпоратива в графике. Владимир Натанович категорически отказывается от выхода на сцену в качестве ведущего, понимая, что физически не выдержит нагрузки.

Но самое трагичное в этой истории то, что это не внезапная беда, а финал многолетней борьбы. Мало кто помнит, но в 1992 году Винокур пережил страшную автомобильную аварию, в которой получил вывих таза и два перелома левой ноги. Уже тогда врачи сомневались, что он сможет ходить. Но он не просто встал на ноги, а вернулся на сцену и продолжал работать еще 30 лет. И вот сейчас старая травма, помноженная на новую, взяла свое.

Полностью уходить со сцены артист пока не хочет. Он не против коротких, до 40 минут, выступлений с монологами и пародиями, где не нужно постоянно стоять. Но, как пишет Mash, жестокая правда шоу-бизнеса такова, что подобных предложений становится все меньше. Заказчикам нужен полноценный ведущий, а не гость на час.

Так, одна травма поставила точку в целой эпохе. Эпохе, когда главным украшением любого праздника был человек, который, как оказалось, каждый раз выходил на сцену, превозмогая боль.