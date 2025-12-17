Потерпевшая крах в суде Долина нашла неожиданную защиту: Я помогу

Бородина приняла в семью ребенка Тесты Раскрыта причина краха Булановой Игры Сонник

Топ новостей недели

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданстваНасмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидалТайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публикуСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Вирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защитыВирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты

Лента новостей

Среда 17 декабря

15:47Потерпевшая крах в суде Долина нашла неожиданную защиту: Я помогу 15:37 Медоед-чемпион: Московский зоопарк приглашает проверить знания о самом бесстрашном хищнике на планете 14:58Почти 1300 катков будут работать для москвичей и туристов этой зимой 14:23Убрали глютен из рациона ребенка "на всякий случай"? Врачи назвали 3 скрытые угрозы этого модного тренда 13:02Конец "эффекта Долиной": как дело певицы изменит все квартирные споры в России 12:33Фотовыставка "Добрая елка" расскажет истории детей, чьи желания уже исполнились 12:29Оливье без колбасы, "шуба" без селедки: как собрать веганский стол, от которого ахнут даже мясоеды 12:07Московская область стала одним из самых экологически благополучных регионов России 12:01Водохранилища Москвы перешли на зимний режим работы 11:13Его ноги окончательно отказали: легендарный ведущий вынужден завершить карьеру после страшной травмы 10:50Предприниматели оформили 57 елей для фестиваля "Путешествие в Рождество" 09:21Певица Слава раскрыла, что на самом деле ждало Долину в случае победы в суде 08:37Не занимайтесь этим обычным делом 17 декабря – потеряете семейное благополучие и здоровье навсегда 06:5497 лет назад родился советский актер Леонид Броневой – эти роли сделали артиста символом эпохи 03:12Доктор Мясников раскрыл истинную причину большинства жалоб пациентов на врачей 00:09Стоимость квартиры в Москве пересчитали по цене шаурмы – исследование дня 19:56"Меня пытались дисквалифицировать": чемпионка мира, которую хотели выгнать из спорта, рассказала, как на самом деле строит свою империю 18:48"Еле говорю": Лещенко сделал пугающее признание о своем здоровье 17:49С вещами на выход: Верховный суд поставил жирную точку в деле Долиной 17:18Спор скептика и атомщика в Арктике: фильм о будущем планеты взял главную эко-премию России 16:42"Да, мы вас обманывали, но вы-то должны были распознать!": пользователи сети шокированы выступлением адвоката Ларисы Долиной 16:18Названа главная ошибка всех худеющих: убрав эти продукты, вы только навредите 15:30Начавший заседание по делу Долиной Верховный суд нанес певице сокрушительный удар 14:48Сегодня Юрию Николаеву могло исполниться 77 лет – как ведущий строил карьеру в кино СССР 14:04"Сделано в Москве": выбираем лучшие новогодние павильоны в городе 13:39Участникам "Московского долголетия" помогут освоить национальный мессенджер 13:30В громком деле с квартирой Долиной нашли грубую ошибку – поможет ли это покупательнице? 13:15Второе рождение: как в Москве обновляют позднесоветские панельные дома 12:39Косатки и дельфины объединились ради охоты – ученые раскрыли редкое явление дикой природы 11:59Мелодраме "Уходя уходи" – 47 лет: почему шедевр советского кино остается актуальным по сей день 10:59 Загитова установила мировой рекорд – фигуристка совершила прокат в экстремальных условиях 09:39Полина Диброва сделала заявление о ребенке от нового возлюбленного – мальчик или девочка? 09:08В жизни Самойловой произошло поворотное событие на фоне развода с Джиганом 06:57Эти 5 привычек укрепят ваше психическое здоровье – лучшие рекомендации психиатров 03:31Ипотека при разводе – как делится долг и квартира по закону 00:24Биолог опровергнул главный миф о лечении простуды 21:15Стало известно, когда Урганта вернут в эфир: ответ пришел из Кремля 19:46Доктор Мясников назвал препараты, вызывающие рак груди: их принимает или принимала почти каждая пятая женщина 18:29"Благодарю за понимание": Долина прервала молчание странным обращением к народу 18:09Полина Диброва публично унизила жену своего любовника 17:19Четыре концерта за ночь и 24 миллиона в карман: стала известная самая востребованная в Новый год звезда 16:36Выбросьте это из холодильника: 6 "полезных" завтраков, в которых нашли яды и сахарные бомбы 15:34Вскрылась одна деталь, которая полностью переворачивает дело о квартире Долиной 14:14Сервис "Моспитомец" стал лучшим социальным проектом Рунета 14:00"Активные граждане" выберут самые интересные мероприятия проекта "Зима в Москве" 12:24Отмечающая годовщину свадьбы Ивлеева появилась в неожиданном месте 11:07Что женщины скрывают от мужчин – тайное стало явным из-за откровений на форуме 10:25В одном из эпизодов громкого дела Долиной поставлена точка – певица получит 15 миллионов 08:56Ушла из жизни звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" – еще одна невосполнимая утрата для мира кино 08:42Бородину заметили с еще одним ребенком в центре Москвы – приняла в семью
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Потерпевшая крах в суде Долина нашла неожиданную защиту: Я помогу

Потерпевшая крах в суде Долина нашла неожиданную защиту: Я помогу
1

Тысячи людей по всей стране в едином порыве радуются решению суда по резонансному "делу Долиной". Продюсер Иосиф Пригожин убежден, что для самой певицы история не закончилась – артистку еще ждут испытания.

Пригожин считает, что критика в адрес певицы не утихнет до тех пор, пока не появится новое резонансное дело, которое сможет отвлечь внимание публики. По его словам, на артистку по-прежнему будет давить груз общественного порицания, поэтому артистка может столкнуться с серьезными трудностями в своей карьере.

Продюсер подчеркнул, что готов прийти на помощь Ларисе, если она обратится к нему за поддержкой. "Если Лариса Александровна обратится за помощью – я помогу", — заявил он. Супруг певицы Валерии считает, что каждый человек может оказаться в сложной ситуации и нуждаться в поддержке.

При этом Пригожин признает, что певице не следовало доводить дело до суда. Он добавил, что правосудие в этом случае одержало победу, и никто из публичных личностей – будь то артисты, спортсмены или политики – не должен быть вне закона.

"Оспаривать решение Верховного суда смешно и глупо, вердикт является справедливым. Люди должны понимать, что никаких междусобойчиков нет", – цитирует Пригожина издание "Абзац".

Стоит отметить, что скоро Московский городской суд рассмотрит иск о принудительном выселении певицы из ее квартиры в Хамовниках. Как сообщил юрист Михаил Салкин, если Долина не покинет жилье добровольно, покупательница квартиры Полина Лурье сможет взыскать с нее компенсацию за арендную плату.

Шоу-бизнес в Telegram

17 декабря 2025, 15:47
Лариса Долина. Кадр: YouTube-канал "Tatarka FM"
Абзац✓ Надежный источник

Убрали глютен из рациона ребенка "на всякий случай"? Врачи назвали 3 скрытые угрозы этого модного тренда

Убрали глютен из рациона ребенка "на всякий случай"? Врачи назвали 3 скрытые угрозы этого модного тренда
Безглютеновая диета кажется синонимом здорового питания, и многие родители переводят на нее детей "просто так". Но что, если этот шаг не только не приносит пользы, но и создает серьезные риски для здоровья? Давайте будем честны: слово "глютен" за последние годы стало почти ругательным.

Конец "эффекта Долиной": как дело певицы изменит все квартирные споры в России

Конец "эффекта Долиной": как дело певицы изменит все квартирные споры в России
Если вы думали, что в скандальной истории с квартирой Ларисы Долиной поставлена точка, то вы ошибались. На самом деле, это было только начало. Как сообщает канал Верховного суда в мессенджере Max , по личному поручению Генерального прокурора Игоря Краснова началась масштабная работа.

Оливье без колбасы, "шуба" без селедки: как собрать веганский стол, от которого ахнут даже мясоеды

Оливье без колбасы, "шуба" без селедки: как собрать веганский стол, от которого ахнут даже мясоеды
Новый год на носу, а в голове паника: чем накормить гостей-веганов или как самому не остаться с тарелкой грустной капусты? Новогодний стол — это ритуал.

Его ноги окончательно отказали: легендарный ведущий вынужден завершить карьеру после страшной травмы

Его ноги окончательно отказали: легендарный ведущий вынужден завершить карьеру после страшной травмы
Десятилетиями Владимир Винокур был королем любого праздника. Его имя в списке ведущих было гарантией успеха, а его неуемная энергия казалась вечной. Его ноги окончательно отказали.

Певица Слава раскрыла, что на самом деле ждало Долину в случае победы в суде

Певица Слава раскрыла, что на самом деле ждало Долину в случае победы в суде
Певица Слава не смогла остаться в стороне от несправедливой ситуации и приняла все близко к сердцу. Когда одна звезда публично плачет из-за проблем другой, это обычно вызывает волну сочувствия.

Выбор читателей

16/12Втр"Да, мы вас обманывали, но вы-то должны были распознать!": пользователи сети шокированы выступлением адвоката Ларисы Долиной 15/12ПндСтало известно, когда Урганта вернут в эфир: ответ пришел из Кремля 16/12ВтрНачавший заседание по делу Долиной Верховный суд нанес певице сокрушительный удар 15/12ПндПолина Диброва публично унизила жену своего любовника 15/12Пнд"Благодарю за понимание": Долина прервала молчание странным обращением к народу 15/12ПндДоктор Мясников назвал препараты, вызывающие рак груди: их принимает или принимала почти каждая пятая женщина