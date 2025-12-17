Оливье без колбасы, "шуба" без селедки: как собрать веганский стол, от которого ахнут даже мясоеды

Бородина приняла в семью ребенка Тесты Раскрыта причина краха Булановой Игры Сонник

Топ новостей недели

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданстваНасмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидалТайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публикуСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известиемЖивущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием

Лента новостей

Среда 17 декабря

12:33Фотовыставка "Добрая елка" расскажет истории детей, чьи желания уже исполнились 12:29Оливье без колбасы, "шуба" без селедки: как собрать веганский стол, от которого ахнут даже мясоеды 12:07Московская область стала одним из самых экологически благополучных регионов России 12:01Водохранилища Москвы перешли на зимний режим работы 11:13Его ноги окончательно отказали: легендарный ведущий вынужден завершить карьеру после страшной травмы 10:50Предприниматели оформили 57 елей для фестиваля "Путешествие в Рождество" 09:21Певица Слава раскрыла, что на самом деле ждало Долину в случае победы в суде 08:37Не занимайтесь этим обычным делом 17 декабря – потеряете семейное благополучие и здоровье навсегда 06:5497 лет назад родился советский актер Леонид Броневой – эти роли сделали артиста символом эпохи 03:12Доктор Мясников раскрыл истинную причину большинства жалоб пациентов на врачей 00:09Стоимость квартиры в Москве пересчитали по цене шаурмы – исследование дня 19:56"Меня пытались дисквалифицировать": чемпионка мира, которую хотели выгнать из спорта, рассказала, как на самом деле строит свою империю 18:48"Еле говорю": Лещенко сделал пугающее признание о своем здоровье 17:49С вещами на выход: Верховный суд поставил жирную точку в деле Долиной 17:18Спор скептика и атомщика в Арктике: фильм о будущем планеты взял главную эко-премию России 16:42"Да, мы вас обманывали, но вы-то должны были распознать!": пользователи сети шокированы выступлением адвоката Ларисы Долиной 16:18Названа главная ошибка всех худеющих: убрав эти продукты, вы только навредите 15:30Начавший заседание по делу Долиной Верховный суд нанес певице сокрушительный удар 14:48Сегодня Юрию Николаеву могло исполниться 77 лет – как ведущий строил карьеру в кино СССР 13:30В громком деле с квартирой Долиной нашли грубую ошибку – поможет ли это покупательнице? 12:39Косатки и дельфины объединились ради охоты – ученые раскрыли редкое явление дикой природы 11:59Мелодраме "Уходя уходи" – 47 лет: почему шедевр советского кино остается актуальным по сей день 10:59 Загитова установила мировой рекорд – фигуристка совершила прокат в экстремальных условиях 09:39Полина Диброва сделала заявление о ребенке от нового возлюбленного – мальчик или девочка? 09:08В жизни Самойловой произошло поворотное событие на фоне развода с Джиганом 06:57Эти 5 привычек укрепят ваше психическое здоровье – лучшие рекомендации психиатров 03:31Ипотека при разводе – как делится долг и квартира по закону 00:24Биолог опровергнул главный миф о лечении простуды 21:15Стало известно, когда Урганта вернут в эфир: ответ пришел из Кремля 19:46Доктор Мясников назвал препараты, вызывающие рак груди: их принимает или принимала почти каждая пятая женщина 18:29"Благодарю за понимание": Долина прервала молчание странным обращением к народу 18:09Полина Диброва публично унизила жену своего любовника 17:19Четыре концерта за ночь и 24 миллиона в карман: стала известная самая востребованная в Новый год звезда 16:36Выбросьте это из холодильника: 6 "полезных" завтраков, в которых нашли яды и сахарные бомбы 15:34Вскрылась одна деталь, которая полностью переворачивает дело о квартире Долиной 14:14Сервис "Моспитомец" стал лучшим социальным проектом Рунета 14:00"Активные граждане" выберут самые интересные мероприятия проекта "Зима в Москве" 12:24Отмечающая годовщину свадьбы Ивлеева появилась в неожиданном месте 11:07Что женщины скрывают от мужчин – тайное стало явным из-за откровений на форуме 10:25В одном из эпизодов громкого дела Долиной поставлена точка – певица получит 15 миллионов 08:56Ушла из жизни звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" – еще одна невосполнимая утрата для мира кино 08:42Бородину заметили с еще одним ребенком в центре Москвы – приняла в семью 06:47Диетолог раскрыл главное правило о вредной пище – это знание поможет избежать проблем 03:14Невролог предостерегла россиян от одного действия с суставами 00:31Знаменитые стилисты назвали визуально старящие аксессуары – избегайте их в 2026 году 16:29Какие знаки зодиака чаще всего покупают жилье – новое исследование 14:36Россиянка рассказала об особенностях брака с турком: Наша любовь – это борьба 12:43Российские путешественники раскрыли лайфхаки для экономии на путешествиях 10:22Потерпевшая крах в бизнесе Буланова раскрыла свою главную ошибку 06:37Новогодний бюджет россиян вырос к наступающему 2026 году – исследование
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Оливье без колбасы, "шуба" без селедки: как собрать веганский стол, от которого ахнут даже мясоеды

Оливье без колбасы, "шуба" без селедки: как собрать веганский стол, от которого ахнут даже мясоеды
125

Новый год на носу, а в голове паника: чем накормить гостей-веганов или как самому не остаться с тарелкой грустной капусты?

Новогодний стол — это ритуал. Запах мандаринов, пузырьки в бокале и, конечно, тазик "Оливье". Но что делать, если вы выбрали веганство или к вам в гости идут друзья, которые не едят продукты животного происхождения? Кажется, что праздник вкуса отменяется.

Это огромный миф. Веганский новогодний стол может и должен быть ярким, сытным и по-настоящему праздничным. На портале Клео.ру собрали лучшие идеи, которые доказывают: без мяса, яиц и молочных продуктов можно устроить настоящий пир.

С чего начнем: горячее, которое согреет душу

Забудьте про скучный запеченный картофель. Главное блюдо должно удивлять.

1. Баклажаны-лодочки с орехами и грибами

Это не просто овощи, а полноценное, сытное блюдо с богатой текстурой.

  • Что нужно: 2 баклажана, 200 г шампиньонов, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 50 г грецких орехов, 1 ст. л. томатной пасты, веганский сыр, соль, перец.
  • Как готовим: разрезаем баклажаны вдоль, ложкой вынимаем мякоть и мелко рубим. На сковороде обжариваем лук с чесноком, добавляем нарезанные грибы и мякоть баклажана. Тушим до готовности. Смешиваем начинку с измельченными орехами, томатной пастой и специями. Фаршируем наши "лодочки", щедро посыпаем веганским сыром и отправляем в духовку на 30 минут при 180°C. Получается сытно, ароматно и очень красиво.
2. Веганский жульен с "секретным" соусом

Кто сказал, что для жульена нужны сливки?

  • Что нужно: 300 г шампиньонов, 1 луковица, 100 г кешью (заранее замочить на 4 часа), 120 мл воды, 2 ст. л. пищевых дрожжей (дают сырный вкус!), 1 ч. л. горчицы, соль, перец.
  • Как готовим: обжариваем грибы с луком до золотистого цвета. А теперь — магия. Замоченные кешью взбиваем в блендере с водой, пищевыми дрожжами, горчицей и солью до идеально кремовой текстуры. Смешиваем этот "сливочный" соус с грибами, раскладываем по кокотницам и запекаем 15-20 минут при 180°C. Гости никогда не догадаются, в чем секрет.

Закуски, которые исчезнут первыми: будьте готовы

Именно с них начинается праздник. Сделаем их незабываемыми.

1. Тарталетки с "красной икрой" из водорослей

Эта закуска вызовет фурор.

  • Что нужно: 5-6 г сухих водорослей (нори или ламинария), 1 морковь, 1 ч. л. агар-агара, 1 стакан растительного масла без запаха, соль, готовые тарталетки.
  • Как готовим: главный секрет — заранее убрать стакан масла в морозилку на 4-5 часов. Оно должно стать ледяным. Водоросли заливаем кипятком, даем настояться и процеживаем — это наша "рыбная" основа. Добавляем в отвар свежевыжатый морковный сок для цвета. Переливаем в сотейник, добавляем агар-агар, соль и доводим до кипения, помешивая.
  • Набираем горячую жидкость в шприц и по капле капаем в ледяное масло. Вуаля — у вас на глазах рождаются идеальные "икринки"! Откидываем их на сито, чтобы стекло масло, и выкладываем в тарталетки (можно на подушку из веганского крем-сыра).
2. Хрустящий тофу

Проще не придумаешь, а результат — восторг.

  • Что нужно: 300 г тофу, 100 г муки, 120 мл воды, соль, паприка, масло для жарки.
  • Как готовим: нарезаем тофу кубиками. Смешиваем муку, воду и специи до консистенции жидкой сметаны. Обмакиваем каждый кусочек в кляр и жарим в масле до хрустящей золотистой корочки. Подавайте с любимым соусом.

Святая святых: та самая классика на новый лад

А вот и главные звезды стола, без которых Новый год — не Новый год.

1. Веганский "Оливье"

Тот самый вкус детства, только без лишней тяжести и продуктов животного происхождения.

  • Что нужно: 3 картофелины, 1 морковь, 2 соленых огурца, банка горошка, 150 г отварного нута или копченого тофу (вместо колбасы), веганский майонез.
  • Как готовим: все как обычно. Отвариваем овощи, нарезаем все ингредиенты мелкими кубиками, добавляем горошек. Заправляем веганским майонезом (его легко найти в магазине или сделать самому из кешью). Вкус и текстура — на месте, совесть — чиста.
2. Салат "Не сельдь под шубой"

Как повторить знаменитый салат без рыбы?

  • Что нужно: 2 свеклы, 2 картофелины, 1 морковь, 2-3 листа нори, веганский майонез, соль.
  • Как готовим: отвариваем и натираем овощи. А за морской вкус отвечает главный секретный агент — листы нори. Их нужно мелко-мелко покрошить или измельчить в кофемолке. Выкладываем салат слоями: картофель, измельченные нори с майонезом, морковь, свекла. Каждый слой, кроме нори, промазываем майонезом. На вид — не отличить.

Как видите, веганский стол может быть невероятно разнообразным и вкусным. Главное — включить фантазию и не бояться экспериментов.

Шоу-бизнес в Telegram

17 декабря 2025, 12:29
Фото: freepik.com
Клео.ру✓ Надежный источник

По теме

Модель выдающимися формами опровергла мифы о веганстве

Мужчины теряют сексуальное влечение из-за веганских диет

Его ноги окончательно отказали: легендарный ведущий вынужден завершить карьеру после страшной травмы

Его ноги окончательно отказали: легендарный ведущий вынужден завершить карьеру после страшной травмы
Десятилетиями Владимир Винокур был королем любого праздника. Его имя в списке ведущих было гарантией успеха, а его неуемная энергия казалась вечной. Его ноги окончательно отказали.

Певица Слава раскрыла, что на самом деле ждало Долину в случае победы в суде

Певица Слава раскрыла, что на самом деле ждало Долину в случае победы в суде
Певица Слава не смогла остаться в стороне от несправедливой ситуации и приняла все близко к сердцу. Когда одна звезда публично плачет из-за проблем другой, это обычно вызывает волну сочувствия.

Не занимайтесь этим обычным делом 17 декабря – потеряете семейное благополучие и здоровье навсегда

Не занимайтесь этим обычным делом 17 декабря – потеряете семейное благополучие и здоровье навсегда
17 декабря наши предки советовали женщинам даже не смотреть в сторону веретена, иголок и корыта для стирки. Они верили, что в этот день простое домашнее дело может навлечь на семью беду, а на саму хозяйку – болезни. В народном календаре этот день называют Варвариным днем, в честь святой великомученицы Варвары.

97 лет назад родился советский актер Леонид Броневой – эти роли сделали артиста символом эпохи

97 лет назад родился советский актер Леонид Броневой – эти роли сделали артиста символом эпохи
Народный артист СССР Леонид Броневой оставил глубокий след в отечественной культуре. Сегодня исполняется 97 лет со дня рождения великого актера. Фразы героев Броневого стали крылатыми и актуальными в самых различных жизненных ситуациях.

Доктор Мясников раскрыл истинную причину большинства жалоб пациентов на врачей

Доктор Мясников раскрыл истинную причину большинства жалоб пациентов на врачей
Доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" затронул актуальную для многих тему. Он высказался о причинах, по которым пациенты часто жалуются на своих лечащих врачей. По словам Мясникова, основная проблема заключается в недостатке общения между врачом и пациентом.

Выбор читателей

15/12ПндВскрылась одна деталь, которая полностью переворачивает дело о квартире Долиной 15/12ПндСтало известно, когда Урганта вернут в эфир: ответ пришел из Кремля 16/12Втр"Да, мы вас обманывали, но вы-то должны были распознать!": пользователи сети шокированы выступлением адвоката Ларисы Долиной 16/12ВтрНачавший заседание по делу Долиной Верховный суд нанес певице сокрушительный удар 15/12ПндПолина Диброва публично унизила жену своего любовника 15/12Пнд"Благодарю за понимание": Долина прервала молчание странным обращением к народу