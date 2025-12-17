Конец "эффекта Долиной": как дело певицы изменит все квартирные споры в России

Если вы думали, что в скандальной истории с квартирой Ларисы Долиной поставлена точка, то вы ошибались. На самом деле, это было только начало.



Как сообщает канал Верховного суда в мессенджере Max , по личному поручению Генерального прокурора Игоря Краснова началась масштабная работа. Сразу три коллегии Верховного Суда — по гражданским, административным и экономическим делам — готовят большой обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с недвижимостью.

Проще говоря, лучшие юристы страны создают единые правила игры, своего рода "шпаргалку" для всех судей России. Чтобы судья где-нибудь во Владивостоке или Калининграде, столкнувшись с подобным делом, не мог принять решение, противоречащее здравому смыслу и закону.

Дело Долиной — главный "гвоздь" программы

Именно недавнее сенсационное решение по делу Долиной-Лурье, которое окончательно закрепило квартиру за покупателем, станет главным стержнем этого нового документа.

Напомним, в чем заключался "эффект Долиной": продавец получал деньги, а потом шел в суд и, прикрываясь "невменяемостью", возвращал себе жилье, оставляя покупателя ни с чем. Решение Верховного суда полностью сломало эту схему, и теперь этот подход будет распространен на всю страну.

Что это значит для обычных людей?

Это, без преувеличения, тектонический сдвиг, который касается каждого, кто планирует покупать или продавать квартиру.

Для покупателей — это "железная" защита. Теперь, приходя в суд, они смогут апеллировать не просто к закону, а к официальной позиции Верховного суда. Шансы на то, что местный суд примет несправедливое решение, резко снижаются.

Для мошенников — это конец лавочки. Смысл аферы полностью теряется. Если раньше можно было надеяться на "понимание" со стороны суда, то теперь эта лазейка закрывается на самом высоком уровне.

Это решение — не просто финал одного громкого дела. Это начало новой эры на рынке недвижимости, где честный покупатель наконец-то получает реальную, а не бумажную защиту от государства. Эпоха "эффекта Долиной" официально подходит к своему юридическому концу.