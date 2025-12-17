Конец "эффекта Долиной": как дело певицы изменит все квартирные споры в России

Бородина приняла в семью ребенка Тесты Раскрыта причина краха Булановой Игры Сонник

Топ новостей недели

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданстваНасмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидалТайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публикуСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известиемЖивущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием

Лента новостей

Среда 17 декабря

13:02Конец "эффекта Долиной": как дело певицы изменит все квартирные споры в России 12:33Фотовыставка "Добрая елка" расскажет истории детей, чьи желания уже исполнились 12:29Оливье без колбасы, "шуба" без селедки: как собрать веганский стол, от которого ахнут даже мясоеды 12:07Московская область стала одним из самых экологически благополучных регионов России 12:01Водохранилища Москвы перешли на зимний режим работы 11:13Его ноги окончательно отказали: легендарный ведущий вынужден завершить карьеру после страшной травмы 10:50Предприниматели оформили 57 елей для фестиваля "Путешествие в Рождество" 09:21Певица Слава раскрыла, что на самом деле ждало Долину в случае победы в суде 08:37Не занимайтесь этим обычным делом 17 декабря – потеряете семейное благополучие и здоровье навсегда 06:5497 лет назад родился советский актер Леонид Броневой – эти роли сделали артиста символом эпохи 03:12Доктор Мясников раскрыл истинную причину большинства жалоб пациентов на врачей 00:09Стоимость квартиры в Москве пересчитали по цене шаурмы – исследование дня 19:56"Меня пытались дисквалифицировать": чемпионка мира, которую хотели выгнать из спорта, рассказала, как на самом деле строит свою империю 18:48"Еле говорю": Лещенко сделал пугающее признание о своем здоровье 17:49С вещами на выход: Верховный суд поставил жирную точку в деле Долиной 17:18Спор скептика и атомщика в Арктике: фильм о будущем планеты взял главную эко-премию России 16:42"Да, мы вас обманывали, но вы-то должны были распознать!": пользователи сети шокированы выступлением адвоката Ларисы Долиной 16:18Названа главная ошибка всех худеющих: убрав эти продукты, вы только навредите 15:30Начавший заседание по делу Долиной Верховный суд нанес певице сокрушительный удар 14:48Сегодня Юрию Николаеву могло исполниться 77 лет – как ведущий строил карьеру в кино СССР 13:39Участникам "Московского долголетия" помогут освоить национальный мессенджер 13:30В громком деле с квартирой Долиной нашли грубую ошибку – поможет ли это покупательнице? 13:15Второе рождение: как в Москве обновляют позднесоветские панельные дома 12:39Косатки и дельфины объединились ради охоты – ученые раскрыли редкое явление дикой природы 11:59Мелодраме "Уходя уходи" – 47 лет: почему шедевр советского кино остается актуальным по сей день 10:59 Загитова установила мировой рекорд – фигуристка совершила прокат в экстремальных условиях 09:39Полина Диброва сделала заявление о ребенке от нового возлюбленного – мальчик или девочка? 09:08В жизни Самойловой произошло поворотное событие на фоне развода с Джиганом 06:57Эти 5 привычек укрепят ваше психическое здоровье – лучшие рекомендации психиатров 03:31Ипотека при разводе – как делится долг и квартира по закону 00:24Биолог опровергнул главный миф о лечении простуды 21:15Стало известно, когда Урганта вернут в эфир: ответ пришел из Кремля 19:46Доктор Мясников назвал препараты, вызывающие рак груди: их принимает или принимала почти каждая пятая женщина 18:29"Благодарю за понимание": Долина прервала молчание странным обращением к народу 18:09Полина Диброва публично унизила жену своего любовника 17:19Четыре концерта за ночь и 24 миллиона в карман: стала известная самая востребованная в Новый год звезда 16:36Выбросьте это из холодильника: 6 "полезных" завтраков, в которых нашли яды и сахарные бомбы 15:34Вскрылась одна деталь, которая полностью переворачивает дело о квартире Долиной 14:14Сервис "Моспитомец" стал лучшим социальным проектом Рунета 14:00"Активные граждане" выберут самые интересные мероприятия проекта "Зима в Москве" 12:24Отмечающая годовщину свадьбы Ивлеева появилась в неожиданном месте 11:07Что женщины скрывают от мужчин – тайное стало явным из-за откровений на форуме 10:25В одном из эпизодов громкого дела Долиной поставлена точка – певица получит 15 миллионов 08:56Ушла из жизни звезда фильма "Волк с Уолл-стрит" – еще одна невосполнимая утрата для мира кино 08:42Бородину заметили с еще одним ребенком в центре Москвы – приняла в семью 06:47Диетолог раскрыл главное правило о вредной пище – это знание поможет избежать проблем 03:14Невролог предостерегла россиян от одного действия с суставами 00:31Знаменитые стилисты назвали визуально старящие аксессуары – избегайте их в 2026 году 16:29Какие знаки зодиака чаще всего покупают жилье – новое исследование 14:36Россиянка рассказала об особенностях брака с турком: Наша любовь – это борьба
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Конец "эффекта Долиной": как дело певицы изменит все квартирные споры в России

Конец "эффекта Долиной": как дело певицы изменит все квартирные споры в России
208

Если вы думали, что в скандальной истории с квартирой Ларисы Долиной поставлена точка, то вы ошибались. На самом деле, это было только начало.

Как сообщает канал Верховного суда в мессенджере Max , по личному поручению Генерального прокурора Игоря Краснова началась масштабная работа. Сразу три коллегии Верховного Суда — по гражданским, административным и экономическим делам — готовят большой обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с недвижимостью.

Проще говоря, лучшие юристы страны создают единые правила игры, своего рода "шпаргалку" для всех судей России. Чтобы судья где-нибудь во Владивостоке или Калининграде, столкнувшись с подобным делом, не мог принять решение, противоречащее здравому смыслу и закону.

Дело Долиной — главный "гвоздь" программы

Именно недавнее сенсационное решение по делу Долиной-Лурье, которое окончательно закрепило квартиру за покупателем, станет главным стержнем этого нового документа.

Напомним, в чем заключался "эффект Долиной": продавец получал деньги, а потом шел в суд и, прикрываясь "невменяемостью", возвращал себе жилье, оставляя покупателя ни с чем. Решение Верховного суда полностью сломало эту схему, и теперь этот подход будет распространен на всю страну.

Что это значит для обычных людей?

Это, без преувеличения, тектонический сдвиг, который касается каждого, кто планирует покупать или продавать квартиру.

  • Для покупателей — это "железная" защита. Теперь, приходя в суд, они смогут апеллировать не просто к закону, а к официальной позиции Верховного суда. Шансы на то, что местный суд примет несправедливое решение, резко снижаются.
  • Для мошенников — это конец лавочки. Смысл аферы полностью теряется. Если раньше можно было надеяться на "понимание" со стороны суда, то теперь эта лазейка закрывается на самом высоком уровне.

Это решение — не просто финал одного громкого дела. Это начало новой эры на рынке недвижимости, где честный покупатель наконец-то получает реальную, а не бумажную защиту от государства. Эпоха "эффекта Долиной" официально подходит к своему юридическому концу.

Шоу-бизнес в Telegram

17 декабря 2025, 13:02
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Канал Верховного суд в мессенджере Max✓ Надежный источник

По теме

С вещами на выход: Верховный суд поставил жирную точку в деле Долиной

Начавший заседание по делу Долиной Верховный суд нанес певице сокрушительный удар
Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Оливье без колбасы, "шуба" без селедки: как собрать веганский стол, от которого ахнут даже мясоеды

Оливье без колбасы, "шуба" без селедки: как собрать веганский стол, от которого ахнут даже мясоеды
Новый год на носу, а в голове паника: чем накормить гостей-веганов или как самому не остаться с тарелкой грустной капусты? Новогодний стол — это ритуал.

Его ноги окончательно отказали: легендарный ведущий вынужден завершить карьеру после страшной травмы

Его ноги окончательно отказали: легендарный ведущий вынужден завершить карьеру после страшной травмы
Десятилетиями Владимир Винокур был королем любого праздника. Его имя в списке ведущих было гарантией успеха, а его неуемная энергия казалась вечной. Его ноги окончательно отказали.

Певица Слава раскрыла, что на самом деле ждало Долину в случае победы в суде

Певица Слава раскрыла, что на самом деле ждало Долину в случае победы в суде
Певица Слава не смогла остаться в стороне от несправедливой ситуации и приняла все близко к сердцу. Когда одна звезда публично плачет из-за проблем другой, это обычно вызывает волну сочувствия.

Не занимайтесь этим обычным делом 17 декабря – потеряете семейное благополучие и здоровье навсегда

Не занимайтесь этим обычным делом 17 декабря – потеряете семейное благополучие и здоровье навсегда
17 декабря наши предки советовали женщинам даже не смотреть в сторону веретена, иголок и корыта для стирки. Они верили, что в этот день простое домашнее дело может навлечь на семью беду, а на саму хозяйку – болезни. В народном календаре этот день называют Варвариным днем, в честь святой великомученицы Варвары.

97 лет назад родился советский актер Леонид Броневой – эти роли сделали артиста символом эпохи

97 лет назад родился советский актер Леонид Броневой – эти роли сделали артиста символом эпохи
Народный артист СССР Леонид Броневой оставил глубокий след в отечественной культуре. Сегодня исполняется 97 лет со дня рождения великого актера. Фразы героев Броневого стали крылатыми и актуальными в самых различных жизненных ситуациях.

Выбор читателей

15/12ПндВскрылась одна деталь, которая полностью переворачивает дело о квартире Долиной 15/12ПндСтало известно, когда Урганта вернут в эфир: ответ пришел из Кремля 16/12Втр"Да, мы вас обманывали, но вы-то должны были распознать!": пользователи сети шокированы выступлением адвоката Ларисы Долиной 16/12ВтрНачавший заседание по делу Долиной Верховный суд нанес певице сокрушительный удар 15/12ПндПолина Диброва публично унизила жену своего любовника 15/12Пнд"Благодарю за понимание": Долина прервала молчание странным обращением к народу