Убрали глютен из рациона ребенка "на всякий случай"? Врачи назвали 3 скрытые угрозы этого модного тренда

Безглютеновая диета кажется синонимом здорового питания, и многие родители переводят на нее детей "просто так". Но что, если этот шаг не только не приносит пользы, но и создает серьезные риски для здоровья?

Давайте будем честны: слово "глютен" за последние годы стало почти ругательным. Маркетологи убедили нас, что продукты с пометкой "gluten-free" — это путь к здоровью и стройности. И вот уже заботливые мамы и папы убирают из рациона детей обычный хлеб, макароны и каши, заменяя их дорогими безглютеновыми аналогами. Но, как выясняется, такая "забота" может обернуться большими проблемами.

Как сообщает сайт RidLife, ссылаясь на свежий обзор ученых из Университета Пармы (Италия), безглютеновая диета без строгих медицинских показаний может быть опасна, особенно для детского организма.

Когда глютен — действительно враг?

Сразу оговоримся: есть три ситуации, когда отказ от глютена — это не прихоть, а жизненная необходимость.

Целиакия: аутоиммунное заболевание, при котором глютен повреждает кишечник. Аллергия на пшеницу: иммунная система бурно реагирует на белки пшеницы. Нецелиакийная чувствительность к глютену: вызывает дискомфорт, но без аутоиммунного ответа.

Во всех этих случаях безглютеновая диета — главный метод лечения. Но если у вашего ребенка нет ни одного из этих диагнозов, подтвержденных врачом, то игра в "gluten-free" может оказаться очень рискованной. Почему?

Ловушка "здоровой" полки: что не так с продуктами "без глютена"?

Кажется, что безглютеновая булочка полезнее обычной. Но это иллюзия. Чтобы сделать продукт без пшеничной муки вкусным и похожим на оригинал, производители идут на хитрости.

Обработанные продукты без глютена часто содержат:

Мало белка и клетчатки.

Много сахара, насыщенных жиров и "пустых" калорий.

В итоге, пытаясь сделать рацион ребенка "чище", родители неосознанно подсовывают ему еду, которая по своему составу ближе к десерту, чем к здоровой пище. А если такие продукты не обогащены дополнительно, возникает еще одна, более серьезная проблема.

Три скрытые угрозы: чем рискует ребенок на модной диете?

Итальянские ученые предупреждают, что необоснованный отказ от глютена может привести к целому букету проблем. Вот главные из них.

Тотальный дефицит полезных веществ. Вместе с глютеном из рациона уходят важнейшие витамины и минералы. Ребенок рискует недополучить железо, кальций, магний, цинк, фолаты (витамин B9), витамин B12 и жизненно важный витамин D. А недостаток клетчатки ударит по пищеварению. Проблемы с ростом и развитием. Дефицит питательных веществ — это не просто плохие анализы. Для растущего организма это прямой путь к отклонениям в росте и даже в неврологическом развитии. Мозг и тело ребенка просто не получают нужного "строительного материала". Риск ожирения и расстройств поведения. Парадокс: диета, которую выбирают для похудения, может привести к набору веса. Из-за высокого содержания сахаров и жиров в "gluten-free" продуктах повышается кардиометаболический риск. Кроме того, ненужные и строгие пищевые ограничения могут спровоцировать у ребенка развитие расстройств пищевого поведения в будущем.

Что в итоге?

Вывод ученых однозначен: не стоит лишать ребенка нормальной, разнообразной еды в угоду модным трендам. Если у вас есть подозрения, что малыш плохо реагирует на глютен, — идите к врачу. Только специалист может поставить диагноз и решить, нужна ли диета.

Во всех остальных случаях лучший выбор — сбалансированный рацион, где есть место и обычному хлебу, и макаронам, и полезным цельнозерновым крупам.