Кадышеву довели прямо на съемках новогоднего шоу: Не смогла совладать с эмоциями

Надежду Кадышеву по праву считают одной из самых востребованных певиц на отечественной сцене. Однако фигуры даже такого масштаба подвержены серьезным нагрузкам.

На съемках новогоднего концерта эмоции артистки переполнили чашу. О том, что произошло с Надеждой Никитичной, выяснили журналисты.

Дело в том, что артистка в этом году вернула себе популярность и стала избирательно подходить к выбору мероприятий, в которых участвует. Она выдвинула ряд условий, прежде чем согласиться на участие в праздничных концертах.

Кадышева прибыла на съемочную площадку в компании мужа и сына, поскольку не собиралась выступать без их поддержки. Певица также потребовала удалить журналистов во время записи своего номера, чтобы сохранить личное пространство и сосредоточиться на выступлении.

Для выступления Кадышева выбрала платье нежно-розового оттенка, которое прекрасно подчеркивало ее фигуру. Певица исполнила свой знаменитый хит "Широка река", который уже который год вызывает у зрителей бурю эмоций. Однако после выступления зрители не хотели отпускать артистку, их аплодисменты звучали несколько минут подряд.

Невозможно было не заметить, как артистка не смогла сдержать слез. По словам источников, "на бис" петь на таких мероприятиях не принято, но Надежда Никитична от души поблагодарила массовку за прием и открыто призналась в любви своим поклонникам.

"В какой-то момент она не смогла совладать с эмоциями и даже прослезилась, ей была приятна такая реакция и отдача", — цитирует инсайдеров StarHit.

Стоит отметить, что ранее Кадышева отказалась от участия в новогодней программе на одном из телеканалов после ток-шоу о личной жизни своего сына. Певица считает важным, чтобы Григорий выступал вместе с ней. На сегодняшний день его сольные выступления не имеют большого спроса, и организовать концерт Костюка отдельно от матери практически невозможно. В основном он исполняет известные хиты своей матери.

Надежда Кадышева. Фото: Феликс Грозданов
