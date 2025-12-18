Что ждет Долину после краха в суде Тесты Винокур завершил карьеру Игры Сонник

Эксперты назвали самые выгодные для Россиян направления для путешествий в январе

Эксперты назвали самые выгодные для Россиян направления для путешествий в январе
185

Середина декабря – самое время, чтобы окончательно определиться с путешествием на новогодние праздники. Эксперты изучили текущий рынок и представили самые выгодные направления для отдыха в этот период.

Одним из самых выгодных направлений для путешествий в январе стал Стамбул. Российские туристы могут улететь в этот город всего за 25 тысяч рублей в обе стороны. Предложение особенно актуально на Новый год, когда в Стамбуле наблюдается относительно низкая заполняемость отелей и небольшое количество туристов.

Тем, кто может продлить свои каникулы, стоит обратить внимание на даты 8, 9 и 10 января: в это время перелет обойдется всего в 22 тысячи рублей. Проживание в трехзвездочном отеле с хорошими отзывами будет стоить около 5,5 тысячи рублей за ночь.

Кроме того, традиционным зимним направлением для россиян остается Пхукет. Перелет на новогодние праздники может обойтись в 84 тысячи рублей, однако уже 8 и 9 января есть возможность улететь за 50 тысяч рублей. Цены на жилье в трехзвездочных отелях в этот период начинаются от 4,5 тысячи рублей за ночь, что делает Пхукет привлекательным местом для отдыха.

Еще одним интересным вариантом является Рим. В конце декабря билеты на рейсы в Италию стоят от 54 до 70 тысяч рублей. Париж также входит в список популярных направлений: перелет обойдется от 50 до 63 тысяч рублей.

Не стоит забывать и о Дубае, который предлагает незабываемые фейерверки и фестиваль Dubai Shopping Festival. Билеты на рейсы в этот удивительный город можно найти по цене от 21 до 31 тысячи рублей, что делает его доступным для многих россиян.

Ранее проведенное исследование показало, что большинство россиян планируют провести новогодние праздники в путешествиях по стране. Однако с такими привлекательными предложениями на международные поездки у многих может возникнуть желание отправиться за границу.

Шоу-бизнес в Telegram

18 декабря 2025, 00:29
Фото: Freepik
Известия

Диброва заговорила о предложении руки и сердца от Товстика после развода с мужем

Диброва заговорила о предложении руки и сердца от Товстика после развода с мужем
В уходящем 2025 году Полина Диброва пережила множество поворотных событий. Однако развод с мужем стал для нее не только серьезным испытанием, но также открыл новые горизонты. В преддверии Нового года психолог Алла Лагутина задала Полине несколько вопросов о ее текущем состоянии и планах на будущее.

Киркоров впервые рассказал о перенесенной травле на фоне скандала вокруг Долиной

Киркоров впервые рассказал о перенесенной травле на фоне скандала вокруг Долиной
Отечественные звезды нередко испытывали на себе праведный гнев общественности. Король поп-сцены Филипп Киркоров открыто заговорил о том, как ему удалось пережить травлю в определенный период его карьеры. Откровения певца оказались особенно актуальными на фоне скандала вокруг Ларисой Долиной, которая столкнулась с критикой после скандала с квартирой.

Кадышеву довели прямо на съемках новогоднего шоу: Не смогла совладать с эмоциями

Кадышеву довели прямо на съемках новогоднего шоу: Не смогла совладать с эмоциями
Надежду Кадышеву по праву считают одной из самых востребованных певиц на отечественной сцене. Однако фигуры даже такого масштаба подвержены серьезным нагрузкам. На съемках новогоднего концерта эмоции артистки переполнили чашу.

Потерпевшая крах в суде Долина нашла неожиданную защиту: Я помогу

Потерпевшая крах в суде Долина нашла неожиданную защиту: Я помогу
Тысячи людей по всей стране в едином порыве радуются решению суда по резонансному "делу Долиной". Продюсер Иосиф Пригожин убежден, что для самой певицы история не закончилась – артистку еще ждут испытания. Пригожин считает, что критика в адрес певицы не утихнет до тех пор, пока не появится новое резонансное дело, которое сможет отвлечь внимание публики.

Убрали глютен из рациона ребенка "на всякий случай"? Врачи назвали 3 скрытые угрозы этого модного тренда

Убрали глютен из рациона ребенка "на всякий случай"? Врачи назвали 3 скрытые угрозы этого модного тренда
Безглютеновая диета кажется синонимом здорового питания, и многие родители переводят на нее детей "просто так". Но что, если этот шаг не только не приносит пользы, но и создает серьезные риски для здоровья? Давайте будем честны: слово "глютен" за последние годы стало почти ругательным.

