Эксперты назвали самые выгодные для Россиян направления для путешествий в январе

Середина декабря – самое время, чтобы окончательно определиться с путешествием на новогодние праздники. Эксперты изучили текущий рынок и представили самые выгодные направления для отдыха в этот период.

Одним из самых выгодных направлений для путешествий в январе стал Стамбул. Российские туристы могут улететь в этот город всего за 25 тысяч рублей в обе стороны. Предложение особенно актуально на Новый год, когда в Стамбуле наблюдается относительно низкая заполняемость отелей и небольшое количество туристов.

Тем, кто может продлить свои каникулы, стоит обратить внимание на даты 8, 9 и 10 января: в это время перелет обойдется всего в 22 тысячи рублей. Проживание в трехзвездочном отеле с хорошими отзывами будет стоить около 5,5 тысячи рублей за ночь.

Кроме того, традиционным зимним направлением для россиян остается Пхукет. Перелет на новогодние праздники может обойтись в 84 тысячи рублей, однако уже 8 и 9 января есть возможность улететь за 50 тысяч рублей. Цены на жилье в трехзвездочных отелях в этот период начинаются от 4,5 тысячи рублей за ночь, что делает Пхукет привлекательным местом для отдыха.

Еще одним интересным вариантом является Рим. В конце декабря билеты на рейсы в Италию стоят от 54 до 70 тысяч рублей. Париж также входит в список популярных направлений: перелет обойдется от 50 до 63 тысяч рублей.

Не стоит забывать и о Дубае, который предлагает незабываемые фейерверки и фестиваль Dubai Shopping Festival. Билеты на рейсы в этот удивительный город можно найти по цене от 21 до 31 тысячи рублей, что делает его доступным для многих россиян.

Ранее проведенное исследование показало, что большинство россиян планируют провести новогодние праздники в путешествиях по стране. Однако с такими привлекательными предложениями на международные поездки у многих может возникнуть желание отправиться за границу.