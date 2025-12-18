Как советский фильм "Коллеги" с Василием Ливановым в главной роли повлиял на молодежь

Что ждет Долину после краха в суде Тесты Винокур завершил карьеру Игры Сонник

Топ новостей недели

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданстваНасмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидалТайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публикуСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Вирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защитыВирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты

Лента новостей

Четверг 18 декабря

06:49Как советский фильм "Коллеги" с Василием Ливановым в главной роли повлиял на молодежь 03:28Названы фильмы, которые лидируют по числу попаданий в разные категории премии "Оскар-2026" 00:29Эксперты назвали самые выгодные для Россиян направления для путешествий в январе 20:29Диброва заговорила о предложении руки и сердца от Товстика после развода с мужем 18:32Киркоров впервые рассказал о перенесенной травле на фоне скандала вокруг Долиной 16:45Кадышеву довели прямо на съемках новогоднего шоу: Не смогла совладать с эмоциями 16:07Обновленный павильон "Пчеловодство" открывает двери в удивительный мир насекомых 15:47Потерпевшая крах в суде Долина нашла неожиданную защиту: Я помогу 15:37 Медоед-чемпион: Московский зоопарк приглашает проверить знания о самом бесстрашном хищнике на планете 14:58Почти 1300 катков будут работать для москвичей и туристов этой зимой 14:23Убрали глютен из рациона ребенка "на всякий случай"? Врачи назвали 3 скрытые угрозы этого модного тренда 13:02Конец "эффекта Долиной": как дело певицы изменит все квартирные споры в России 12:33Фотовыставка "Добрая елка" расскажет истории детей, чьи желания уже исполнились 12:29Оливье без колбасы, "шуба" без селедки: как собрать веганский стол, от которого ахнут даже мясоеды 12:07Московская область стала одним из самых экологически благополучных регионов России 12:01Водохранилища Москвы перешли на зимний режим работы 11:13Его ноги окончательно отказали: легендарный ведущий вынужден завершить карьеру после страшной травмы 10:50Предприниматели оформили 57 елей для фестиваля "Путешествие в Рождество" 09:21Певица Слава раскрыла, что на самом деле ждало Долину в случае победы в суде 08:37Не занимайтесь этим обычным делом 17 декабря – потеряете семейное благополучие и здоровье навсегда 06:5497 лет назад родился советский актер Леонид Броневой – эти роли сделали артиста символом эпохи 03:12Доктор Мясников раскрыл истинную причину большинства жалоб пациентов на врачей 00:09Стоимость квартиры в Москве пересчитали по цене шаурмы – исследование дня 19:56"Меня пытались дисквалифицировать": чемпионка мира, которую хотели выгнать из спорта, рассказала, как на самом деле строит свою империю 18:48"Еле говорю": Лещенко сделал пугающее признание о своем здоровье 17:49С вещами на выход: Верховный суд поставил жирную точку в деле Долиной 17:18Спор скептика и атомщика в Арктике: фильм о будущем планеты взял главную эко-премию России 16:42"Да, мы вас обманывали, но вы-то должны были распознать!": пользователи сети шокированы выступлением адвоката Ларисы Долиной 16:18Названа главная ошибка всех худеющих: убрав эти продукты, вы только навредите 15:30Начавший заседание по делу Долиной Верховный суд нанес певице сокрушительный удар 14:48Сегодня Юрию Николаеву могло исполниться 77 лет – как ведущий строил карьеру в кино СССР 14:04"Сделано в Москве": выбираем лучшие новогодние павильоны в городе 13:39Участникам "Московского долголетия" помогут освоить национальный мессенджер 13:30В громком деле с квартирой Долиной нашли грубую ошибку – поможет ли это покупательнице? 13:15Второе рождение: как в Москве обновляют позднесоветские панельные дома 12:39Косатки и дельфины объединились ради охоты – ученые раскрыли редкое явление дикой природы 11:59Мелодраме "Уходя уходи" – 47 лет: почему шедевр советского кино остается актуальным по сей день 10:59 Загитова установила мировой рекорд – фигуристка совершила прокат в экстремальных условиях 09:39Полина Диброва сделала заявление о ребенке от нового возлюбленного – мальчик или девочка? 09:08В жизни Самойловой произошло поворотное событие на фоне развода с Джиганом 06:57Эти 5 привычек укрепят ваше психическое здоровье – лучшие рекомендации психиатров 03:31Ипотека при разводе – как делится долг и квартира по закону 00:24Биолог опровергнул главный миф о лечении простуды 21:15Стало известно, когда Урганта вернут в эфир: ответ пришел из Кремля 19:46Доктор Мясников назвал препараты, вызывающие рак груди: их принимает или принимала почти каждая пятая женщина 18:29"Благодарю за понимание": Долина прервала молчание странным обращением к народу 18:09Полина Диброва публично унизила жену своего любовника 17:19Четыре концерта за ночь и 24 миллиона в карман: стала известная самая востребованная в Новый год звезда 16:36Выбросьте это из холодильника: 6 "полезных" завтраков, в которых нашли яды и сахарные бомбы 15:34Вскрылась одна деталь, которая полностью переворачивает дело о квартире Долиной
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Как советский фильм "Коллеги" с Василием Ливановым в главной роли повлиял на молодежь

Как советский фильм "Коллеги" с Василием Ливановым в главной роли повлиял на молодежь
137

18 декабря 1962 года на экраны вышел советский фильм "Коллеги". Картина до сих пор по праву считается классикой отечественного кино.

Режиссер Алексей Сахаров создал произведение, поднимающее важные вопросы о молодежи и ее месте в обществе. Фильм погружает зрителя в атмосферу размышлений о жизни, мечтах и идеалах, которые волнуют молодое поколение.

Сюжет разворачивается вокруг трех друзей — выпускников медицинского университета, которые собираются обсудить свои дальнейшие планы. За барной стойкой они делятся философскими размышлениями о том, что значит быть врачом в советской стране. Персонажи Василия Ливанова и Олега Анофриева сталкиваются с выбором: следовать предписаниям Родины или искать свой путь.

Кадр из фильма "Коллеги" (1962) / Мосфильм

В фильме ярко показано противостояние между молодым поколением и старыми устоями. Два пожилых мужчины, встречая молодежь, задают вопрос о том, чем живет сегодняшняя молодежь. Их недовольство и обвинения в "пижонстве" отражают привычное для старшего поколения недоумение по поводу стремлений молодежи. Однако герои фильма ищут свое место в жизни и стремятся к мечтам, даже если они не соответствуют общепринятым нормам.

Ключевым моментом сюжета становится предложение работать на корабле, которое вызывает разные реакции у друзей. Алексей и Владька с радостью принимают его, мечтая о романтических приключениях. В то время как Саша выбирает путь врача в деревне, он предпочитает следовать своим принципам и выполнять долг перед Родиной. Этот выбор подчеркивает разницу в подходах к жизни и мечтам между персонажами, что делает фильм особенно актуальным.

Кадр из фильма "Коллеги" (1962) / Мосфильм

"Коллеги" затрагивают важные вопросы о юношеском идеализме и смысле жизни. Фильм задает риторические вопросы: достойны ли мечты молодежи? Могут ли они быть благородными, если речь идет о врачебной профессии? Эти темы повлияли на молодежь и заставили задуматься о том, что истинная ценность заключается не только в профессии, но и в отношении к людям и жизни в целом.

Среди диалогов — резкие замечания старшего поколения, которые ставят под сомнение наивность молодости. Но именно эта наивность становится движущей силой для героев, готовых рисковать ради спасения другого человека.

Шоу-бизнес в Telegram

18 декабря 2025, 06:49
Кадр из фильма "Коллеги" (1962) / Мосфильм
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Сегодня Юрию Николаеву могло исполниться 77 лет – как ведущий строил карьеру в кино СССР

Мелодраме "Уходя уходи" – 47 лет: почему шедевр советского кино остается актуальным по сей день

Названы фильмы, которые лидируют по числу попаданий в разные категории премии "Оскар-2026"

Названы фильмы, которые лидируют по числу попаданий в разные категории премии "Оскар-2026"
Американская киноакадемия недавно представила шорт-листы фильмов, которые будут претендовать на премии "Оскар-2026". В этом году в предварительных списках представлены работы в двенадцати номинациях.

Эксперты назвали самые выгодные для Россиян направления для путешествий в январе

Эксперты назвали самые выгодные для Россиян направления для путешествий в январе
Середина декабря – самое время, чтобы окончательно определиться с путешествием на новогодние праздники. Эксперты изучили текущий рынок и представили самые выгодные направления для отдыха в этот период. Одним из самых выгодных направлений для путешествий в январе стал Стамбул.

Диброва заговорила о предложении руки и сердца от Товстика после развода с мужем

Диброва заговорила о предложении руки и сердца от Товстика после развода с мужем
В уходящем 2025 году Полина Диброва пережила множество поворотных событий. Однако развод с мужем стал для нее не только серьезным испытанием, но также открыл новые горизонты. В преддверии Нового года психолог Алла Лагутина задала Полине несколько вопросов о ее текущем состоянии и планах на будущее.

Киркоров впервые рассказал о перенесенной травле на фоне скандала вокруг Долиной

Киркоров впервые рассказал о перенесенной травле на фоне скандала вокруг Долиной
Отечественные звезды нередко испытывали на себе праведный гнев общественности. Король поп-сцены Филипп Киркоров открыто заговорил о том, как ему удалось пережить травлю в определенный период его карьеры. Откровения певца оказались особенно актуальными на фоне скандала вокруг Ларисой Долиной, которая столкнулась с критикой после скандала с квартирой.

Кадышеву довели прямо на съемках новогоднего шоу: Не смогла совладать с эмоциями

Кадышеву довели прямо на съемках новогоднего шоу: Не смогла совладать с эмоциями
Надежду Кадышеву по праву считают одной из самых востребованных певиц на отечественной сцене. Однако фигуры даже такого масштаба подвержены серьезным нагрузкам. На съемках новогоднего концерта эмоции артистки переполнили чашу.

Выбор читателей

16/12Втр"Да, мы вас обманывали, но вы-то должны были распознать!": пользователи сети шокированы выступлением адвоката Ларисы Долиной 17/12СрдЕго ноги окончательно отказали: легендарный ведущий вынужден завершить карьеру после страшной травмы 16/12ВтрНачавший заседание по делу Долиной Верховный суд нанес певице сокрушительный удар 17/12СрдПотерпевшая крах в суде Долина нашла неожиданную защиту: Я помогу 16/12ВтрС вещами на выход: Верховный суд поставил жирную точку в деле Долиной 16/12Втр"Еле говорю": Лещенко сделал пугающее признание о своем здоровье