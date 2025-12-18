Скандально известный блогер Эрик Давидыч впервые стал отцом

Что ждет Долину после краха в суде Тесты Винокур завершил карьеру Игры Сонник

Четверг 18 декабря

15:38Забудьте про носки и гели для душа: астролог Василиса Володина назвала идеальные подарки для каждого знака зодиака 14:56Скандально известный блогер Эрик Давидыч впервые стал отцом 12:43"Продала квартиру в состоянии психического расстройства": появилось полное решение по делу Долиной 11:12Юрию Никулину – 104 года: об этих фактах из жизни великого советского актера вы точно не знали 10:12Появились кадры роскошного особняка Наташи Королевой после масштабной перестройки 09:15Адвокат семьи Тиммы заявила о трусливом бегстве Седоковой: Может только плакать 06:49Как советский фильм "Коллеги" с Василием Ливановым в главной роли повлиял на молодежь 03:28Названы фильмы, которые лидируют по числу попаданий в разные категории премии "Оскар-2026" 00:29Эксперты назвали самые выгодные для Россиян направления для путешествий в январе 20:29Диброва заговорила о предложении руки и сердца от Товстика после развода с мужем 18:32Киркоров впервые рассказал о перенесенной травле на фоне скандала вокруг Долиной 16:45Кадышеву довели прямо на съемках новогоднего шоу: Не смогла совладать с эмоциями 16:07Обновленный павильон "Пчеловодство" открывает двери в удивительный мир насекомых 15:47Потерпевшая крах в суде Долина нашла неожиданную защиту: Я помогу 15:37 Медоед-чемпион: Московский зоопарк приглашает проверить знания о самом бесстрашном хищнике на планете 14:58Почти 1300 катков будут работать для москвичей и туристов этой зимой 14:23Убрали глютен из рациона ребенка "на всякий случай"? Врачи назвали 3 скрытые угрозы этого модного тренда 13:02Конец "эффекта Долиной": как дело певицы изменит все квартирные споры в России 12:33Фотовыставка "Добрая елка" расскажет истории детей, чьи желания уже исполнились 12:29Оливье без колбасы, "шуба" без селедки: как собрать веганский стол, от которого ахнут даже мясоеды 12:07Московская область стала одним из самых экологически благополучных регионов России 12:01Водохранилища Москвы перешли на зимний режим работы 11:13Его ноги окончательно отказали: легендарный ведущий вынужден завершить карьеру после страшной травмы 10:50Предприниматели оформили 57 елей для фестиваля "Путешествие в Рождество" 09:21Певица Слава раскрыла, что на самом деле ждало Долину в случае победы в суде 08:37Не занимайтесь этим обычным делом 17 декабря – потеряете семейное благополучие и здоровье навсегда 06:5497 лет назад родился советский актер Леонид Броневой – эти роли сделали артиста символом эпохи 03:12Доктор Мясников раскрыл истинную причину большинства жалоб пациентов на врачей 00:09Стоимость квартиры в Москве пересчитали по цене шаурмы – исследование дня 19:56"Меня пытались дисквалифицировать": чемпионка мира, которую хотели выгнать из спорта, рассказала, как на самом деле строит свою империю 18:48"Еле говорю": Лещенко сделал пугающее признание о своем здоровье 17:49С вещами на выход: Верховный суд поставил жирную точку в деле Долиной 17:18Спор скептика и атомщика в Арктике: фильм о будущем планеты взял главную эко-премию России 16:42"Да, мы вас обманывали, но вы-то должны были распознать!": пользователи сети шокированы выступлением адвоката Ларисы Долиной 16:18Названа главная ошибка всех худеющих: убрав эти продукты, вы только навредите 15:30Начавший заседание по делу Долиной Верховный суд нанес певице сокрушительный удар 14:48Сегодня Юрию Николаеву могло исполниться 77 лет – как ведущий строил карьеру в кино СССР 14:04"Сделано в Москве": выбираем лучшие новогодние павильоны в городе 13:39Участникам "Московского долголетия" помогут освоить национальный мессенджер 13:30В громком деле с квартирой Долиной нашли грубую ошибку – поможет ли это покупательнице? 13:15Второе рождение: как в Москве обновляют позднесоветские панельные дома 12:39Косатки и дельфины объединились ради охоты – ученые раскрыли редкое явление дикой природы 12:16Участники "Московского долголетия" устроили танцевальный флешмоб на катке 11:59Мелодраме "Уходя уходи" – 47 лет: почему шедевр советского кино остается актуальным по сей день 11:43На юго-востоке Москвы благоустроили три сквера 10:59 Загитова установила мировой рекорд – фигуристка совершила прокат в экстремальных условиях 09:39Полина Диброва сделала заявление о ребенке от нового возлюбленного – мальчик или девочка? 09:08В жизни Самойловой произошло поворотное событие на фоне развода с Джиганом 06:57Эти 5 привычек укрепят ваше психическое здоровье – лучшие рекомендации психиатров 03:31Ипотека при разводе – как делится долг и квартира по закону
Скандально известный блогер Эрик Давидыч впервые стал отцом

Скандально известный блогер Эрик Давидыч впервые стал отцом
176

Скандальный автоблогер Эрик Давидович впервые стал отцом. Его 27-летняя супруга Екатерина родила мальчика, которому дали имя Сандро.

Сам Эрик отметил, что для него было крайне важно, чтобы его первый сын появился на свет именно в России. "Я в шоке. Сбылась моя мечта. Я стал отцом. Это ни с чем не сравнимое чувство для мужчины", — цитирует счастливого отца женский журнал Клео.ру.

По словам друзей Давидыча, блогер "буквально сияет от счастья". Супруги поженились в августе 2025 года, всего через месяц после помолвки. Екатерина в своих публикациях назвала этот момент настоящим подарком судьбы. Она отметила, что 8 июля стал для них особенной датой, объединяющей три праздника: день рождения ее любимого, день семьи и день их помолвки.

Свадьба прошла в закрытом формате без лишнего шума, что также соответствует стилю Давидовича, который предпочитает сохранять личную жизнь в секрете. До встречи с Екатериной Эрик был известен своими бурными романами и громкими заявлениями. Его связывали отношения с Анной Каганской и моделью Елизаветой Василенко. В 2022 году он даже утверждал, что женился на девушке по имени Моника. Однако брак с Екатериной стал для него настоящим переломным моментом.

18 декабря 2025, 14:56
Эрик Давидыч. Кадр: YouTube-канал "smotraTV"
Забудьте про носки и гели для душа: астролог Василиса Володина назвала идеальные подарки для каждого знака зодиака

Забудьте про носки и гели для душа: астролог Василиса Володина назвала идеальные подарки для каждого знака зодиака
Начался ежегодный марафон "что же ему/ей подарить?". Мы мечемся по магазинам, хватая очередную ароматическую свечу или набор для бритья. А что, если заглянуть в подсказку от звезд и выбрать подарок, который будет не только приятным, но и по-настоящему полезным в наступающем году? Известный астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале поделилась настоящей шпаргалкой для всех, кто ломает голову над новогодними подарками.

"Продала квартиру в состоянии психического расстройства": появилось полное решение по делу Долиной

"Продала квартиру в состоянии психического расстройства": появилось полное решение по делу Долиной
Верховный суд России обнародовал полный текст определения по делу Ларисы Долиной. Его сайт перестал работать из-за двух миллионов пользователей, которые одновременно зашли на страницу. Согласно опубликованным материалам, артистка продала свою квартиру в состоянии психического расстройства, что поставило под сомнение законность данной сделки.

Юрию Никулину – 104 года: об этих фактах из жизни великого советского актера вы точно не знали

Юрию Никулину – 104 года: об этих фактах из жизни великого советского актера вы точно не знали
18 декабря 1921 года родился один из самых ярких представителей советского театра и кино – Юрий Никулин. Народный артист СССР стал олицетворением юмора для миллионов зрителей. Путь будущего артиста в кино начался с отказов История Юрия Никулина в профессии актера началась не с триумфа, а с череды отказов.

Появились кадры роскошного особняка Наташи Королевой после масштабной перестройки

Появились кадры роскошного особняка Наташи Королевой после масштабной перестройки
Певица Наташа Королева завершила масштабную перестройку своего загородного дома. Кадры с обновленным особняком появились в соцсетях. На протяжении года артистка и ее супруг Сергей Глушко были вынуждены проживать в гостевом домике, пока основные работы по реконструкции их основного жилья не завершены.

Адвокат семьи Тиммы заявила о трусливом бегстве Седоковой: Может только плакать

Адвокат семьи Тиммы заявила о трусливом бегстве Седоковой: Может только плакать
В ночь с 16 на 17 декабря прошлого года произошла трагедия, которая многим не дает покоя по сей день. Тогда ушел из жизни баскетболист Янис Тимма. В тот вечер спортсмен пытался связаться со своей бывшей супругой Анной Седоковой, которая отмечала свой день рождения.

