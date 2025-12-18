Скандально известный блогер Эрик Давидыч впервые стал отцом

Скандальный автоблогер Эрик Давидович впервые стал отцом. Его 27-летняя супруга Екатерина родила мальчика, которому дали имя Сандро.

Сам Эрик отметил, что для него было крайне важно, чтобы его первый сын появился на свет именно в России. "Я в шоке. Сбылась моя мечта. Я стал отцом. Это ни с чем не сравнимое чувство для мужчины", — цитирует счастливого отца женский журнал Клео.ру.

По словам друзей Давидыча, блогер "буквально сияет от счастья". Супруги поженились в августе 2025 года, всего через месяц после помолвки. Екатерина в своих публикациях назвала этот момент настоящим подарком судьбы. Она отметила, что 8 июля стал для них особенной датой, объединяющей три праздника: день рождения ее любимого, день семьи и день их помолвки.

Свадьба прошла в закрытом формате без лишнего шума, что также соответствует стилю Давидовича, который предпочитает сохранять личную жизнь в секрете. До встречи с Екатериной Эрик был известен своими бурными романами и громкими заявлениями. Его связывали отношения с Анной Каганской и моделью Елизаветой Василенко. В 2022 году он даже утверждал, что женился на девушке по имени Моника. Однако брак с Екатериной стал для него настоящим переломным моментом.