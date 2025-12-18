Вскрылось, сколько еще квартир у "бездомной" Долиной: коллега по цеху сдал все тайники певицы

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал для 360.ru решение Верховного Суда по делу Ларисы Долиной, отметив, что опасения, будто певица может остаться без крыши над головой, преувеличены. По его словам, у Долиной есть другая недвижимость, куда она сможет переехать из спорной квартиры в Хамовниках.
"У нее еще два или три места. Есть четырехэтажный особняк в 40 километрах от Москвы, где она время от времени проживала, потом еще какие-то квартиры так или иначе связаны с ее имуществом. У нее есть жилплощадь в Лапине, и в Прибалтике одна или две квартиры помимо всего прочего. Она не бездомная, есть где жить", — поделился информацией Лещенко.
Он также упомянул о личных вещах певицы, которые остались в квартире, и о сложностях предстоящего переезда, отметив, что Долина хотела бы забрать с собой, в частности, дорогое ей электрическое фортепиано.
По мнению Льва Лещенко, это дело имеет огромное значение не только для его участников, но и для всей юридической практики в стране. Именно поэтому оно вызвало такой широкий резонанс и находится под пристальным вниманием.
"Это прецедент в юридическом праве, значит, должно быть какое-то серьезное решение. Насколько я понимаю, президент тоже держит во внимании ход всего этого дела, и ему тоже докладывают, как это идет дальше, как это все разворачивается", — подчеркнул певец.
Он добавил, что глобальная задача суда в этой ситуации — восстановить справедливые отношения между продавцом и покупателем, создав понятный механизм для разрешения подобных споров в будущем, которые могут коснуться тысяч россиян.