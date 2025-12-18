Что ждет Долину после краха в суде Тесты Винокур завершил карьеру Игры Сонник

Появились кадры роскошного особняка Наташи Королевой после масштабной перестройки

Появились кадры роскошного особняка Наташи Королевой после масштабной перестройки
414

Певица Наташа Королева завершила масштабную перестройку своего загородного дома. Кадры с обновленным особняком появились в соцсетях.

На протяжении года артистка и ее супруг Сергей Глушко были вынуждены проживать в гостевом домике, пока основные работы по реконструкции их основного жилья не завершены. К слову, недавно Наташа выражала свои переживания по поводу затянувшегося ремонта.

На днях певица опубликовала первые кадры обновленного фасада своего дома, который стал результатом совместной работы с дизайнером Татьяной Крыгиной. По словам Крыгиной, перед командой была поставлена непростая задача: объединить старую часть здания, построенного 20 лет назад, с новыми пристройками. Дизайнер подчеркнула, что ключевой целью было создать визуально цельный фасад, где материалы гармонично сочетаются друг с другом.

Фото: соцсети

"Мы стремились к тому, чтобы старый и новый элементы дома выглядели как единое целое. Это непростая задача, но мы уверены, что нам удалось достичь желаемого результата", — отметила Татьяна.

Работы над фасадом уже завершены, теперь остается лишь обновить интерьер. В новом доме планируется создание просторной мастерской для Сергея Глушко, которая позволит ему заниматься творчеством в комфортных условиях.

Фото: соцсети

Интересно, что Наташа решила отказаться от большой гардеробной комнаты, несмотря на свою любовь к моде. Она призналась, что предпочитает не хранить одежду в шкафу слишком долго — если она не носит вещь, то отдает ее кому-то из близких.

18 декабря 2025, 10:12
Наташа Королева. Фото: Феликс Грозданов
