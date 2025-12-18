Появились кадры роскошного особняка Наташи Королевой после масштабной перестройки

Певица Наташа Королева завершила масштабную перестройку своего загородного дома. Кадры с обновленным особняком появились в соцсетях.

На протяжении года артистка и ее супруг Сергей Глушко были вынуждены проживать в гостевом домике, пока основные работы по реконструкции их основного жилья не завершены. К слову, недавно Наташа выражала свои переживания по поводу затянувшегося ремонта.

На днях певица опубликовала первые кадры обновленного фасада своего дома, который стал результатом совместной работы с дизайнером Татьяной Крыгиной. По словам Крыгиной, перед командой была поставлена непростая задача: объединить старую часть здания, построенного 20 лет назад, с новыми пристройками. Дизайнер подчеркнула, что ключевой целью было создать визуально цельный фасад, где материалы гармонично сочетаются друг с другом.

"Мы стремились к тому, чтобы старый и новый элементы дома выглядели как единое целое. Это непростая задача, но мы уверены, что нам удалось достичь желаемого результата", — отметила Татьяна.

Работы над фасадом уже завершены, теперь остается лишь обновить интерьер. В новом доме планируется создание просторной мастерской для Сергея Глушко, которая позволит ему заниматься творчеством в комфортных условиях.

Интересно, что Наташа решила отказаться от большой гардеробной комнаты, несмотря на свою любовь к моде. Она призналась, что предпочитает не хранить одежду в шкафу слишком долго — если она не носит вещь, то отдает ее кому-то из близких.