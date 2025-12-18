Юрию Никулину – 104 года: об этих фактах из жизни великого советского актера вы точно не знали

Что ждет Долину после краха в суде Тесты Винокур завершил карьеру Игры Сонник

Топ новостей недели

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданстваНасмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидалТайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публикуСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известиемЖивущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием

Лента новостей

Четверг 18 декабря

11:12Юрию Никулину – 104 года: об этих фактах из жизни великого советского актера вы точно не знали 10:12Появились кадры роскошного особняка Наташи Королевой после масштабной перестройки 09:15Адвокат семьи Тиммы заявила о трусливом бегстве Седоковой: Может только плакать 06:49Как советский фильм "Коллеги" с Василием Ливановым в главной роли повлиял на молодежь 03:28Названы фильмы, которые лидируют по числу попаданий в разные категории премии "Оскар-2026" 00:29Эксперты назвали самые выгодные для Россиян направления для путешествий в январе 20:29Диброва заговорила о предложении руки и сердца от Товстика после развода с мужем 18:32Киркоров впервые рассказал о перенесенной травле на фоне скандала вокруг Долиной 16:45Кадышеву довели прямо на съемках новогоднего шоу: Не смогла совладать с эмоциями 16:07Обновленный павильон "Пчеловодство" открывает двери в удивительный мир насекомых 15:47Потерпевшая крах в суде Долина нашла неожиданную защиту: Я помогу 15:37 Медоед-чемпион: Московский зоопарк приглашает проверить знания о самом бесстрашном хищнике на планете 14:58Почти 1300 катков будут работать для москвичей и туристов этой зимой 14:23Убрали глютен из рациона ребенка "на всякий случай"? Врачи назвали 3 скрытые угрозы этого модного тренда 13:02Конец "эффекта Долиной": как дело певицы изменит все квартирные споры в России 12:33Фотовыставка "Добрая елка" расскажет истории детей, чьи желания уже исполнились 12:29Оливье без колбасы, "шуба" без селедки: как собрать веганский стол, от которого ахнут даже мясоеды 12:07Московская область стала одним из самых экологически благополучных регионов России 12:01Водохранилища Москвы перешли на зимний режим работы 11:13Его ноги окончательно отказали: легендарный ведущий вынужден завершить карьеру после страшной травмы 10:50Предприниматели оформили 57 елей для фестиваля "Путешествие в Рождество" 09:21Певица Слава раскрыла, что на самом деле ждало Долину в случае победы в суде 08:37Не занимайтесь этим обычным делом 17 декабря – потеряете семейное благополучие и здоровье навсегда 06:5497 лет назад родился советский актер Леонид Броневой – эти роли сделали артиста символом эпохи 03:12Доктор Мясников раскрыл истинную причину большинства жалоб пациентов на врачей 00:09Стоимость квартиры в Москве пересчитали по цене шаурмы – исследование дня 19:56"Меня пытались дисквалифицировать": чемпионка мира, которую хотели выгнать из спорта, рассказала, как на самом деле строит свою империю 18:48"Еле говорю": Лещенко сделал пугающее признание о своем здоровье 17:49С вещами на выход: Верховный суд поставил жирную точку в деле Долиной 17:18Спор скептика и атомщика в Арктике: фильм о будущем планеты взял главную эко-премию России 16:42"Да, мы вас обманывали, но вы-то должны были распознать!": пользователи сети шокированы выступлением адвоката Ларисы Долиной 16:18Названа главная ошибка всех худеющих: убрав эти продукты, вы только навредите 15:30Начавший заседание по делу Долиной Верховный суд нанес певице сокрушительный удар 14:48Сегодня Юрию Николаеву могло исполниться 77 лет – как ведущий строил карьеру в кино СССР 14:04"Сделано в Москве": выбираем лучшие новогодние павильоны в городе 13:39Участникам "Московского долголетия" помогут освоить национальный мессенджер 13:30В громком деле с квартирой Долиной нашли грубую ошибку – поможет ли это покупательнице? 13:15Второе рождение: как в Москве обновляют позднесоветские панельные дома 12:39Косатки и дельфины объединились ради охоты – ученые раскрыли редкое явление дикой природы 11:59Мелодраме "Уходя уходи" – 47 лет: почему шедевр советского кино остается актуальным по сей день 11:43На юго-востоке Москвы благоустроили три сквера 10:59 Загитова установила мировой рекорд – фигуристка совершила прокат в экстремальных условиях 09:39Полина Диброва сделала заявление о ребенке от нового возлюбленного – мальчик или девочка? 09:08В жизни Самойловой произошло поворотное событие на фоне развода с Джиганом 06:57Эти 5 привычек укрепят ваше психическое здоровье – лучшие рекомендации психиатров 03:31Ипотека при разводе – как делится долг и квартира по закону 00:24Биолог опровергнул главный миф о лечении простуды 21:15Стало известно, когда Урганта вернут в эфир: ответ пришел из Кремля 19:46Доктор Мясников назвал препараты, вызывающие рак груди: их принимает или принимала почти каждая пятая женщина 18:29"Благодарю за понимание": Долина прервала молчание странным обращением к народу
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Юрию Никулину – 104 года: об этих фактах из жизни великого советского актера вы точно не знали

Юрию Никулину – 104 года: об этих фактах из жизни великого советского актера вы точно не знали
162

18 декабря 1921 года родился один из самых ярких представителей советского театра и кино – Юрий Никулин. Народный артист СССР стал олицетворением юмора для миллионов зрителей.

Путь будущего артиста в кино начался с отказов

История Юрия Никулина в профессии актера началась не с триумфа, а с череды отказов. После демобилизации в 1946 году, когда он уже мечтал о сцене, Никулин решил поступить в театральные вузы Москвы. Его первой попыткой стал ВГИК, но приемная комиссия не увидела в худощавом молодом человеке будущую звезду. Перед ним буквально закрыли дверь в мир большого искусства.

Неудача в ВГИКе стала лишь началом его трудностей. Попытка поступить в ГИТИС также окончилась провалом. Члены комиссии не оценили его данные как достаточные для драматической сцены. В те годы театральные школы искали выразительные типажи, а Никулин с его мягкой интонацией и наивной улыбкой не вписывался в эти рамки. Однако, несмотря на такие удары судьбы, он не сдался и решил искать свой путь через цирк.

Работы в Цирке оказалась судьбоносной

В 1948 году Никулин был принят в студию разговорного жанра при Московском цирке на Цветном бульваре. Это решение стало судьбоносным для него. Работа клоуном помогла ему развить уникальные навыки взаимодействия с публикой и умение говорить без слов. Он научился чувствовать ритм и атмосферу зала, что стало основой его дальнейшей карьеры.

Хотя путь к успеху был долгим, именно цирковая деятельность открыла перед Никулиным двери в мир кино. С 15 лет он собирал анекдоты, и его копилка насчитывала более шести тысяч историй и шуток, что сделало его мастером юмора и импровизации.

Поздний Дебют в Кино

Кинематографическая карьера Юрия Никулина началась в 36 лет — возрасте, когда многие актеры уже закрепились в своих амплуа. Однако для Никулина это стало началом нового этапа жизни. Его первые роли были эпизодическими, но зрители начали замечать необычную органику актера. Дебютировал он в фильме "Девушка с гитарой", где сыграл роль пиротехника-неудачника. Его естественное существование в кадре привлекло внимание режиссеров.

Сомнения по Поводу "Кавказской Пленницы"

Сегодня трудно представить советское кино без "Кавказской пленницы". Роль Балбеса кажется неотделимой от образа Юрия Никулина. Однако сам актер изначально относился к этому проекту с большим скепсисом. На тот момент Никулин уже имел определенную популярность, но оставался осторожным в выборе ролей. Он боялся стать заложником одного амплуа.

Сценарий "Кавказской пленницы" показался ему слишком гротескным, а персонаж — чрезмерно условным. Никулин сомневался в замысле картины, полагая, что юмор, основанный на эксцентрике, может не найти отклика у зрителей. Он всегда считал, что комедия требует особой точности: если зритель не поверит героям, смех может смениться раздражением.

Шоу-бизнес в Telegram

18 декабря 2025, 11:12
Юрий Никулин. Кадр из фильма "Бриллиантовая рука" (1968) / Мосфильм
Life✓ Надежный источник

По теме

Тест по фильму "Кавказская пленница": вспомните имена любимых героев

Появились кадры роскошного особняка Наташи Королевой после масштабной перестройки

Появились кадры роскошного особняка Наташи Королевой после масштабной перестройки
Певица Наташа Королева завершила масштабную перестройку своего загородного дома. Кадры с обновленным особняком появились в соцсетях. На протяжении года артистка и ее супруг Сергей Глушко были вынуждены проживать в гостевом домике, пока основные работы по реконструкции их основного жилья не завершены.

Адвокат семьи Тиммы заявила о трусливом бегстве Седоковой: Может только плакать

Адвокат семьи Тиммы заявила о трусливом бегстве Седоковой: Может только плакать
В ночь с 16 на 17 декабря прошлого года произошла трагедия, которая многим не дает покоя по сей день. Тогда ушел из жизни баскетболист Янис Тимма. В тот вечер спортсмен пытался связаться со своей бывшей супругой Анной Седоковой, которая отмечала свой день рождения.

Как советский фильм "Коллеги" с Василием Ливановым в главной роли повлиял на молодежь

Как советский фильм "Коллеги" с Василием Ливановым в главной роли повлиял на молодежь
18 декабря 1962 года на экраны вышел советский фильм "Коллеги". Картина до сих пор по праву считается классикой отечественного кино. Режиссер Алексей Сахаров создал произведение, поднимающее важные вопросы о молодежи и ее месте в обществе.

Названы фильмы, которые лидируют по числу попаданий в разные категории премии "Оскар-2026"

Названы фильмы, которые лидируют по числу попаданий в разные категории премии "Оскар-2026"
Американская киноакадемия недавно представила шорт-листы фильмов, которые будут претендовать на премии "Оскар-2026". В этом году в предварительных списках представлены работы в двенадцати номинациях.

Эксперты назвали самые выгодные для Россиян направления для путешествий в январе

Эксперты назвали самые выгодные для Россиян направления для путешествий в январе
Середина декабря – самое время, чтобы окончательно определиться с путешествием на новогодние праздники. Эксперты изучили текущий рынок и представили самые выгодные направления для отдыха в этот период. Одним из самых выгодных направлений для путешествий в январе стал Стамбул.

Выбор читателей

16/12Втр"Да, мы вас обманывали, но вы-то должны были распознать!": пользователи сети шокированы выступлением адвоката Ларисы Долиной 17/12СрдЕго ноги окончательно отказали: легендарный ведущий вынужден завершить карьеру после страшной травмы 16/12ВтрНачавший заседание по делу Долиной Верховный суд нанес певице сокрушительный удар 17/12СрдПотерпевшая крах в суде Долина нашла неожиданную защиту: Я помогу 16/12ВтрС вещами на выход: Верховный суд поставил жирную точку в деле Долиной 16/12Втр"Еле говорю": Лещенко сделал пугающее признание о своем здоровье