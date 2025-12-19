Смелый шаг Пугачевой обернулся тотальным провалом: Уши заворачиваются в трубочку

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Пятница 19 декабря

14:48Смелый шаг Пугачевой обернулся тотальным провалом: Уши заворачиваются в трубочку 14:47"Семнадцать мгновений весны" увековечили в бронзе 10:57Тест: насколько хорошо вы знаете скандальный советский фильм "Чучело"? 10:09Кутузовский проспект в новом свете: как преобразится знаковая магистраль столицы 09:56Раскрыто основное условие брачного договора Самойловой и Джигана перед разводом 09:54"Москва усадебная": путешествие сквозь века по литературным адресам столицы 09:07"Снизила расценки": живущей на Кипре Пугачевой пришлось затянуть пояса 06:42Фильму "Карнавальная ночь" – 69 лет: как снимали шедевр советского кино 03:21Как избежать простуд в праздники – терапевт назвала самый верный способ 00:17Мошенники смогли обмануть Ларису Долину из-за ее мании величия – психиатр 21:09"Было бы нечестно": продюсер разболтал, появится ли Лариса Долина в новогоднем фильме 20:27Назван салат, который ни за что нельзя есть на Новый год: дети его любят 19:10Метод "пустого стакана": как уснуть за 2 минуты, если в голове рой мыслей 18:07Еще одна звездная семья пострадала от мошенников: отдали все деньги 17:32Опасное сочетание: почему гречка с молоком – это худшее, что можно придумать для ваших сосудов и костей 16:10Вскрылось, сколько еще квартир у "бездомной" Долиной: коллега по цеху сдал все тайники певицы 15:38Забудьте про носки и гели для душа: астролог Василиса Володина назвала идеальные подарки для каждого знака зодиака 14:56Скандально известный блогер Эрик Давидыч впервые стал отцом 14:55Метро "Липовая роща": как идет строительство станции новой линии столичной подземки 14:29"Зима в Москве": чем заняться на выходных 19–21 декабря 13:44 Проект "Путешествие в Рождество" подарил праздник детям с особенностями развития 13:21Теплый круг: в столичных парках появились костровые зоны 12:43"Продала квартиру в состоянии психического расстройства": появилось полное решение по делу Долиной 12:03С 20 декабря в Москве изменится ряд маршрутов наземного транспорта 11:12Юрию Никулину – 104 года: об этих фактах из жизни великого советского актера вы точно не знали 10:12Появились кадры роскошного особняка Наташи Королевой после масштабной перестройки 09:15Адвокат семьи Тиммы заявила о трусливом бегстве Седоковой: Может только плакать 06:49Как советский фильм "Коллеги" с Василием Ливановым в главной роли повлиял на молодежь 03:28Названы фильмы, которые лидируют по числу попаданий в разные категории премии "Оскар-2026" 00:29Эксперты назвали самые выгодные для Россиян направления для путешествий в январе 20:29Диброва заговорила о предложении руки и сердца от Товстика после развода с мужем 18:32Киркоров впервые рассказал о перенесенной травле на фоне скандала вокруг Долиной 16:45Кадышеву довели прямо на съемках новогоднего шоу: Не смогла совладать с эмоциями 16:07Обновленный павильон "Пчеловодство" открывает двери в удивительный мир насекомых 15:47Потерпевшая крах в суде Долина нашла неожиданную защиту: Я помогу 15:37 Медоед-чемпион: Московский зоопарк приглашает проверить знания о самом бесстрашном хищнике на планете 14:58Почти 1300 катков будут работать для москвичей и туристов этой зимой 14:23Убрали глютен из рациона ребенка "на всякий случай"? Врачи назвали 3 скрытые угрозы этого модного тренда 13:02Конец "эффекта Долиной": как дело певицы изменит все квартирные споры в России 12:33Фотовыставка "Добрая елка" расскажет истории детей, чьи желания уже исполнились 12:29Оливье без колбасы, "шуба" без селедки: как собрать веганский стол, от которого ахнут даже мясоеды 12:07Московская область стала одним из самых экологически благополучных регионов России 12:01Водохранилища Москвы перешли на зимний режим работы 11:13Его ноги окончательно отказали: легендарный ведущий вынужден завершить карьеру после страшной травмы 10:50Предприниматели оформили 57 елей для фестиваля "Путешествие в Рождество" 09:21Певица Слава раскрыла, что на самом деле ждало Долину в случае победы в суде 09:01Трамвай №5 вернулся: новый маршрут связал ключевые точки столицы 08:37Не занимайтесь этим обычным делом 17 декабря – потеряете семейное благополучие и здоровье навсегда 06:5497 лет назад родился советский актер Леонид Броневой – эти роли сделали артиста символом эпохи 03:12Доктор Мясников раскрыл истинную причину большинства жалоб пациентов на врачей
Смелый шаг Пугачевой обернулся тотальным провалом: Уши заворачиваются в трубочку

Смелый шаг Пугачевой обернулся тотальным провалом: Уши заворачиваются в трубочку
89

Премьера новой песни Аллы Пугачевой вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. Композиция получила название "Давай просто жить".

Некоторые восприняли трек как смелый шаг к современным музыкальным трендам. Сторонники Примадонны сошлись во мнении, что артистка всегда была новатором, а ее эксперименты с жанрами — естественная часть творческого пути.

Тем не менее, критики не оставили без внимания недостатки новой работы. Многие считают текст композиции поверхностным и неоригинальным.

"Уши заворачиваются в трубочку", "От былой глубины вокала не осталось и следа. Смысл песни также вызывает вопросы. Вот этого я ждал год?", "Вместо глубоких размышлений о жизни мы слышим лишь банальные фразы", — поделились впечатлениями недовольные слушатели.

Стиль исполнения также стал предметом споров. В отличие от привычного певческого исполнения, в "Давай просто жить" Алла Борисовна читает рэп под танцевальный бит. "Где тот голос, который мы все знали и любили?", — задались вопросом поклонники. Многие сочли, что подобные эксперименты только подрывают ее репутацию.

Стоит отметить, что критика в адрес Пугачевой обычно подкрепляется ее решением покинуть Россию. Многие поклонники чувствуют себя преданными кумиром, который больше не живет с ними в одной стране.

19 декабря 2025, 14:48
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

"Снизила расценки": живущей на Кипре Пугачевой пришлось затянуть пояса

Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Тест: насколько хорошо вы знаете скандальный советский фильм "Чучело"?

Тест: насколько хорошо вы знаете скандальный советский фильм "Чучело"?
Фильм "Чучело" режиссера Ролана Быкова стал настоящей сенсацией в советском кинематографе. Картина поднимала темы, о которых ранее в СССР было принято не говорить. В центре сюжета – история девочки Лены, которая становится жертвой травли со стороны одноклассников.

Раскрыто основное условие брачного договора Самойловой и Джигана перед разводом

Раскрыто основное условие брачного договора Самойловой и Джигана перед разводом
Оксана Самойлова раскрыла важные детали своего брачного договора с рэпером Джиганом на фоне их громкого развода. Блогерша сообщила, что осознание необходимости разрыва отношений пришло к ней еще весной, однако юридические шаги были предприняты лишь спустя несколько месяцев.

"Снизила расценки": живущей на Кипре Пугачевой пришлось затянуть пояса

"Снизила расценки": живущей на Кипре Пугачевой пришлось затянуть пояса
Алла Пугачева до сих пор является одной из самых ярких и известных фигур российской эстрады. Певицу не перестают обсуждать даже после ее отъезда из России. На протяжении трех лет артистка жила в разных странах — Израиле, Латвии, а теперь и на Кипре, где она временно остановилась, присматривая новый дом в Болгарии.

Фильму "Карнавальная ночь" – 69 лет: как снимали шедевр советского кино

Фильму "Карнавальная ночь" – 69 лет: как снимали шедевр советского кино
Фильму "Карнавальная ночь" сегодня исполнилось 69 лет. История создания картины не менее увлекательна, чем сам шедевр советского кино. Новогоднее чудо иногда рождается не под елкой, а на съемочной площадке.

Как избежать простуд в праздники – терапевт назвала самый верный способ

Как избежать простуд в праздники – терапевт назвала самый верный способ
В преддверии праздничного сезона мы стремимся насладиться временем, проведенным с близкими. Однако в этот период возрастает риск простудных заболеваний – это может доставить лишние хлопоты. Терапевт Сюзанна Уайли поделилась полезными советами, которые помогут избежать простуд и сохранить здоровье в эти дни.

