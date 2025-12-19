Премьера новой песни Аллы Пугачевой вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. Композиция получила название "Давай просто жить".

Некоторые восприняли трек как смелый шаг к современным музыкальным трендам. Сторонники Примадонны сошлись во мнении, что артистка всегда была новатором, а ее эксперименты с жанрами — естественная часть творческого пути.

Тем не менее, критики не оставили без внимания недостатки новой работы. Многие считают текст композиции поверхностным и неоригинальным.

"Уши заворачиваются в трубочку", "От былой глубины вокала не осталось и следа. Смысл песни также вызывает вопросы. Вот этого я ждал год?", "Вместо глубоких размышлений о жизни мы слышим лишь банальные фразы", — поделились впечатлениями недовольные слушатели.

Стиль исполнения также стал предметом споров. В отличие от привычного певческого исполнения, в "Давай просто жить" Алла Борисовна читает рэп под танцевальный бит. "Где тот голос, который мы все знали и любили?", — задались вопросом поклонники. Многие сочли, что подобные эксперименты только подрывают ее репутацию.

Стоит отметить, что критика в адрес Пугачевой обычно подкрепляется ее решением покинуть Россию. Многие поклонники чувствуют себя преданными кумиром, который больше не живет с ними в одной стране.