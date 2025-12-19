Раскрыто основное условие брачного договора Самойловой и Джигана перед разводом

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Пятница 19 декабря

10:57Тест: насколько хорошо вы знаете скандальный советский фильм "Чучело"? 10:09Кутузовский проспект в новом свете: как преобразится знаковая магистраль столицы 09:56Раскрыто основное условие брачного договора Самойловой и Джигана перед разводом 09:54"Москва усадебная": путешествие сквозь века по литературным адресам столицы 09:07"Снизила расценки": живущей на Кипре Пугачевой пришлось затянуть пояса 06:42Фильму "Карнавальная ночь" – 69 лет: как снимали шедевр советского кино 03:21Как избежать простуд в праздники – терапевт назвала самый верный способ 00:17Мошенники смогли обмануть Ларису Долину из-за ее мании величия – психиатр 21:09"Было бы нечестно": продюсер разболтал, появится ли Лариса Долина в новогоднем фильме 20:27Назван салат, который ни за что нельзя есть на Новый год: дети его любят 19:10Метод "пустого стакана": как уснуть за 2 минуты, если в голове рой мыслей 18:07Еще одна звездная семья пострадала от мошенников: отдали все деньги 17:32Опасное сочетание: почему гречка с молоком – это худшее, что можно придумать для ваших сосудов и костей 16:10Вскрылось, сколько еще квартир у "бездомной" Долиной: коллега по цеху сдал все тайники певицы 15:38Забудьте про носки и гели для душа: астролог Василиса Володина назвала идеальные подарки для каждого знака зодиака 14:56Скандально известный блогер Эрик Давидыч впервые стал отцом 14:29"Зима в Москве": чем заняться на выходных 19–21 декабря 12:43"Продала квартиру в состоянии психического расстройства": появилось полное решение по делу Долиной 11:12Юрию Никулину – 104 года: об этих фактах из жизни великого советского актера вы точно не знали 10:12Появились кадры роскошного особняка Наташи Королевой после масштабной перестройки 09:15Адвокат семьи Тиммы заявила о трусливом бегстве Седоковой: Может только плакать 06:49Как советский фильм "Коллеги" с Василием Ливановым в главной роли повлиял на молодежь 03:28Названы фильмы, которые лидируют по числу попаданий в разные категории премии "Оскар-2026" 00:29Эксперты назвали самые выгодные для Россиян направления для путешествий в январе 20:29Диброва заговорила о предложении руки и сердца от Товстика после развода с мужем 18:32Киркоров впервые рассказал о перенесенной травле на фоне скандала вокруг Долиной 16:45Кадышеву довели прямо на съемках новогоднего шоу: Не смогла совладать с эмоциями 16:07Обновленный павильон "Пчеловодство" открывает двери в удивительный мир насекомых 15:47Потерпевшая крах в суде Долина нашла неожиданную защиту: Я помогу 15:37 Медоед-чемпион: Московский зоопарк приглашает проверить знания о самом бесстрашном хищнике на планете 14:58Почти 1300 катков будут работать для москвичей и туристов этой зимой 14:23Убрали глютен из рациона ребенка "на всякий случай"? Врачи назвали 3 скрытые угрозы этого модного тренда 13:02Конец "эффекта Долиной": как дело певицы изменит все квартирные споры в России 12:33Фотовыставка "Добрая елка" расскажет истории детей, чьи желания уже исполнились 12:29Оливье без колбасы, "шуба" без селедки: как собрать веганский стол, от которого ахнут даже мясоеды 12:07Московская область стала одним из самых экологически благополучных регионов России 12:01Водохранилища Москвы перешли на зимний режим работы 11:13Его ноги окончательно отказали: легендарный ведущий вынужден завершить карьеру после страшной травмы 10:50Предприниматели оформили 57 елей для фестиваля "Путешествие в Рождество" 09:21Певица Слава раскрыла, что на самом деле ждало Долину в случае победы в суде 08:37Не занимайтесь этим обычным делом 17 декабря – потеряете семейное благополучие и здоровье навсегда 06:5497 лет назад родился советский актер Леонид Броневой – эти роли сделали артиста символом эпохи 03:12Доктор Мясников раскрыл истинную причину большинства жалоб пациентов на врачей 00:09Стоимость квартиры в Москве пересчитали по цене шаурмы – исследование дня 19:56"Меня пытались дисквалифицировать": чемпионка мира, которую хотели выгнать из спорта, рассказала, как на самом деле строит свою империю 18:48"Еле говорю": Лещенко сделал пугающее признание о своем здоровье 17:49С вещами на выход: Верховный суд поставил жирную точку в деле Долиной 17:18Спор скептика и атомщика в Арктике: фильм о будущем планеты взял главную эко-премию России 16:42"Да, мы вас обманывали, но вы-то должны были распознать!": пользователи сети шокированы выступлением адвоката Ларисы Долиной 16:18Названа главная ошибка всех худеющих: убрав эти продукты, вы только навредите
Раскрыто основное условие брачного договора Самойловой и Джигана перед разводом

Раскрыто основное условие брачного договора Самойловой и Джигана перед разводом
353

Оксана Самойлова раскрыла важные детали своего брачного договора с рэпером Джиганом на фоне их громкого развода.

Блогерша сообщила, что осознание необходимости разрыва отношений пришло к ней еще весной, однако юридические шаги были предприняты лишь спустя несколько месяцев. По ее словам, этот период стал для нее временем размышлений и окончательной оценки ситуации.

Самойлова отметила, что внутренний перелом произошел, когда она поняла: продолжать совместную жизнь с Джиганом больше невозможно. Несмотря на то что у них четверо детей, модель решила, что дальнейшее существование в браке не принесет счастья ни ей, ни супругу.

"Я психологически и физически уже была готова, но думаю, может, я немножко чокнулась, или мне, может быть, кажется, или… То есть я просто дала себе время еще понаблюдать и посмотреть", – цитирует жену Джигана телеканал "МУЗ-ТВ".

Одним из ключевых моментов в процессе развода стало наличие брачного контракта, подписанного в 2020 году. Этот документ заранее урегулировал вопросы раздела имущества, которое за годы совместной жизни стало довольно внушительным. Оксана подтвердила, что согласно условиям контракта, все активы остаются за ней.

Несмотря на то, что сейчас между супругами сохраняется спокойное общение, касающееся исключительно вопросов воспитания детей, Оксана не исключает возможности возникновения напряженности в будущем.

Многодетная мать считает, что основной конфликт может возникнуть позже, когда процесс развода станет более активным. Судебное заседание по делу о разводе назначено на середину января 2026 года, сообщает женский журнал Клео.ру.

19 декабря 2025, 09:56
Оксана Самойлова. Кадр: YouTube-канал "Galich Ida"
Муз ТВ✓ Надежный источник

Тест: насколько хорошо вы знаете скандальный советский фильм "Чучело"?

Тест: насколько хорошо вы знаете скандальный советский фильм "Чучело"?
Фильм "Чучело" режиссера Ролана Быкова стал настоящей сенсацией в советском кинематографе. Картина поднимала темы, о которых ранее в СССР было принято не говорить. В центре сюжета – история девочки Лены, которая становится жертвой травли со стороны одноклассников.

"Снизила расценки": живущей на Кипре Пугачевой пришлось затянуть пояса

"Снизила расценки": живущей на Кипре Пугачевой пришлось затянуть пояса
Алла Пугачева до сих пор является одной из самых ярких и известных фигур российской эстрады. Певицу не перестают обсуждать даже после ее отъезда из России. На протяжении трех лет артистка жила в разных странах — Израиле, Латвии, а теперь и на Кипре, где она временно остановилась, присматривая новый дом в Болгарии.

Фильму "Карнавальная ночь" – 69 лет: как снимали шедевр советского кино

Фильму "Карнавальная ночь" – 69 лет: как снимали шедевр советского кино
Фильму "Карнавальная ночь" сегодня исполнилось 69 лет. История создания картины не менее увлекательна, чем сам шедевр советского кино. Новогоднее чудо иногда рождается не под елкой, а на съемочной площадке.

Как избежать простуд в праздники – терапевт назвала самый верный способ

Как избежать простуд в праздники – терапевт назвала самый верный способ
В преддверии праздничного сезона мы стремимся насладиться временем, проведенным с близкими. Однако в этот период возрастает риск простудных заболеваний – это может доставить лишние хлопоты. Терапевт Сюзанна Уайли поделилась полезными советами, которые помогут избежать простуд и сохранить здоровье в эти дни.

Мошенники смогли обмануть Ларису Долину из-за ее мании величия – психиатр

Мошенники смогли обмануть Ларису Долину из-за ее мании величия – психиатр
Психиатр Василий Шуров высказал свое мнение о ситуации с Ларисой Долиной, чья репутация серьезно пострадала в результате действий мошенников. По словам специалиста, причиной, по которой злоумышленники смогли обмануть артистку, является ее мания величия и чрезмерная уверенность в себе.

