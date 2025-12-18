Еще одна звездная семья пострадала от мошенников: отдали все деньги

Что ждет Долину после краха в суде Тесты Винокур завершил карьеру Игры Сонник

Топ новостей недели

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданстваНасмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидалТайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публикуСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известиемЖивущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием

Лента новостей

Четверг 18 декабря

18:07Еще одна звездная семья пострадала от мошенников: отдали все деньги 17:32Опасное сочетание: почему гречка с молоком – это худшее, что можно придумать для ваших сосудов и костей 16:10Вскрылось, сколько еще квартир у "бездомной" Долиной: коллега по цеху сдал все тайники певицы 15:38Забудьте про носки и гели для душа: астролог Василиса Володина назвала идеальные подарки для каждого знака зодиака 14:56Скандально известный блогер Эрик Давидыч впервые стал отцом 12:43"Продала квартиру в состоянии психического расстройства": появилось полное решение по делу Долиной 11:12Юрию Никулину – 104 года: об этих фактах из жизни великого советского актера вы точно не знали 10:12Появились кадры роскошного особняка Наташи Королевой после масштабной перестройки 09:15Адвокат семьи Тиммы заявила о трусливом бегстве Седоковой: Может только плакать 06:49Как советский фильм "Коллеги" с Василием Ливановым в главной роли повлиял на молодежь 03:28Названы фильмы, которые лидируют по числу попаданий в разные категории премии "Оскар-2026" 00:29Эксперты назвали самые выгодные для Россиян направления для путешествий в январе 20:29Диброва заговорила о предложении руки и сердца от Товстика после развода с мужем 18:32Киркоров впервые рассказал о перенесенной травле на фоне скандала вокруг Долиной 16:45Кадышеву довели прямо на съемках новогоднего шоу: Не смогла совладать с эмоциями 16:07Обновленный павильон "Пчеловодство" открывает двери в удивительный мир насекомых 15:47Потерпевшая крах в суде Долина нашла неожиданную защиту: Я помогу 15:37 Медоед-чемпион: Московский зоопарк приглашает проверить знания о самом бесстрашном хищнике на планете 14:58Почти 1300 катков будут работать для москвичей и туристов этой зимой 14:23Убрали глютен из рациона ребенка "на всякий случай"? Врачи назвали 3 скрытые угрозы этого модного тренда 13:02Конец "эффекта Долиной": как дело певицы изменит все квартирные споры в России 12:33Фотовыставка "Добрая елка" расскажет истории детей, чьи желания уже исполнились 12:29Оливье без колбасы, "шуба" без селедки: как собрать веганский стол, от которого ахнут даже мясоеды 12:07Московская область стала одним из самых экологически благополучных регионов России 12:01Водохранилища Москвы перешли на зимний режим работы 11:13Его ноги окончательно отказали: легендарный ведущий вынужден завершить карьеру после страшной травмы 10:50Предприниматели оформили 57 елей для фестиваля "Путешествие в Рождество" 09:21Певица Слава раскрыла, что на самом деле ждало Долину в случае победы в суде 08:37Не занимайтесь этим обычным делом 17 декабря – потеряете семейное благополучие и здоровье навсегда 06:5497 лет назад родился советский актер Леонид Броневой – эти роли сделали артиста символом эпохи 03:12Доктор Мясников раскрыл истинную причину большинства жалоб пациентов на врачей 00:09Стоимость квартиры в Москве пересчитали по цене шаурмы – исследование дня 19:56"Меня пытались дисквалифицировать": чемпионка мира, которую хотели выгнать из спорта, рассказала, как на самом деле строит свою империю 18:48"Еле говорю": Лещенко сделал пугающее признание о своем здоровье 17:49С вещами на выход: Верховный суд поставил жирную точку в деле Долиной 17:18Спор скептика и атомщика в Арктике: фильм о будущем планеты взял главную эко-премию России 16:42"Да, мы вас обманывали, но вы-то должны были распознать!": пользователи сети шокированы выступлением адвоката Ларисы Долиной 16:18Названа главная ошибка всех худеющих: убрав эти продукты, вы только навредите 15:30Начавший заседание по делу Долиной Верховный суд нанес певице сокрушительный удар 14:48Сегодня Юрию Николаеву могло исполниться 77 лет – как ведущий строил карьеру в кино СССР 14:04"Сделано в Москве": выбираем лучшие новогодние павильоны в городе 13:39Участникам "Московского долголетия" помогут освоить национальный мессенджер 13:30В громком деле с квартирой Долиной нашли грубую ошибку – поможет ли это покупательнице? 13:15Второе рождение: как в Москве обновляют позднесоветские панельные дома 12:39Косатки и дельфины объединились ради охоты – ученые раскрыли редкое явление дикой природы 12:16Участники "Московского долголетия" устроили танцевальный флешмоб на катке 11:59Мелодраме "Уходя уходи" – 47 лет: почему шедевр советского кино остается актуальным по сей день 11:43На юго-востоке Москвы благоустроили три сквера 10:59 Загитова установила мировой рекорд – фигуристка совершила прокат в экстремальных условиях 09:39Полина Диброва сделала заявление о ребенке от нового возлюбленного – мальчик или девочка?
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Еще одна звездная семья пострадала от мошенников: отдали все деньги

Еще одна звездная семья пострадала от мошенников: отдали все деньги
261

Мошенники начали использовать самую болезненную тему последних лет, чтобы парализовать своих жертв ледяным страхом.

Семья народной артистки Татьяны Васильевой стала жертвой новой, куда более изощренной схемы мошенничества. Как сообщает Telegram-канал "112", ее несовершеннолетний внук Григорий отдал преступникам все накопления, которые смог найти в доме.

Психологическая атака на подростка была спланирована с дьявольской точностью. Все началось, когда родители Григория были на гастролях. Мальчик заказал доставку воды, и после этого ему поступил звонок якобы от службы доставки с просьбой продиктовать код из СМС.

Как только код был назван, начался настоящий террор. Мошенники заявили, что взломали его аккаунт на Госуслугах, а со счетов его родителей только что был совершен перевод "на поддержку ВСУ". Чтобы окончательно сломить волю подростка, аферисты устроили театрализованное представление: они вышли с ним на видеосвязь, где предстали в образе "людей в форме".

Под их давлением и угрозами Григорий в панике собрал все деньги, которые смог найти в квартире, — 360 тысяч рублей. Эту сумму он лично передал приехавшему курьеру, которого ему представили как "представителя для декларации". Сразу после этого мошенники перестали выходить на связь.

Преступники больше не играют на жадности или наивности. Они бьют по самому больному, используя политический шантаж и страх перед уголовным преследованием за госизмену. Это уже не просто мошенничество. Это психологический террор, от которого, как оказалось, не застрахован никто.

Шоу-бизнес в Telegram

18 декабря 2025, 18:07
Татьяна Васильева. Фото: Youtube / @NauchDok
Telegram @ENews112✓ Надежный источник

По теме

Эксперты предупредили россиян о распространенных перед Новым годом схемах обмана

Конец "эффекта Долиной": как дело певицы изменит все квартирные споры в России

Опасное сочетание: почему гречка с молоком – это худшее, что можно придумать для ваших сосудов и костей

Опасное сочетание: почему гречка с молоком – это худшее, что можно придумать для ваших сосудов и костей
Каждое второе утро в советском детстве начиналось с тарелки ароматной гречки, щедро залитой молоком. Гречневая каша с молоком — это кулинарный код, зашитый в ДНК нескольких поколений.

Вскрылось, сколько еще квартир у "бездомной" Долиной: коллега по цеху сдал все тайники певицы

Вскрылось, сколько еще квартир у "бездомной" Долиной: коллега по цеху сдал все тайники певицы
Вся страна сочувствовала Ларисе Долиной, которая, по ее словам, осталась без единственного жилья. Общественность возмущалась, как можно оставить на улице народную артистку. Но сегодня этот миф был жестоко разрушен. Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал для 360.

Забудьте про носки и гели для душа: астролог Василиса Володина назвала идеальные подарки для каждого знака зодиака

Забудьте про носки и гели для душа: астролог Василиса Володина назвала идеальные подарки для каждого знака зодиака
Начался ежегодный марафон "что же ему/ей подарить?". Мы мечемся по магазинам, хватая очередную ароматическую свечу или набор для бритья. А что, если заглянуть в подсказку от звезд и выбрать подарок, который будет не только приятным, но и по-настоящему полезным в наступающем году? Известный астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале поделилась настоящей шпаргалкой для всех, кто ломает голову над новогодними подарками.

Скандально известный блогер Эрик Давидыч впервые стал отцом

Скандально известный блогер Эрик Давидыч впервые стал отцом
Скандальный автоблогер Эрик Давидович впервые стал отцом. Его 27-летняя супруга Екатерина родила мальчика, которому дали имя Сандро. Сам Эрик отметил, что для него было крайне важно, чтобы его первый сын появился на свет именно в России.

"Продала квартиру в состоянии психического расстройства": появилось полное решение по делу Долиной

"Продала квартиру в состоянии психического расстройства": появилось полное решение по делу Долиной
Верховный суд России обнародовал полный текст определения по делу Ларисы Долиной. Его сайт перестал работать из-за двух миллионов пользователей, которые одновременно зашли на страницу. Согласно опубликованным материалам, артистка продала свою квартиру в состоянии психического расстройства, что поставило под сомнение законность данной сделки.

Выбор читателей

17/12СрдЕго ноги окончательно отказали: легендарный ведущий вынужден завершить карьеру после страшной травмы 17/12СрдПотерпевшая крах в суде Долина нашла неожиданную защиту: Я помогу 17/12СрдПевица Слава раскрыла, что на самом деле ждало Долину в случае победы в суде 16/12Втр"Меня пытались дисквалифицировать": чемпионка мира, которую хотели выгнать из спорта, рассказала, как на самом деле строит свою империю 17/12СрдДоктор Мясников раскрыл истинную причину большинства жалоб пациентов на врачей 17/12СрдСтоимость квартиры в Москве пересчитали по цене шаурмы – исследование дня