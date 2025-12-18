Еще одна звездная семья пострадала от мошенников: отдали все деньги

Мошенники начали использовать самую болезненную тему последних лет, чтобы парализовать своих жертв ледяным страхом.



Семья народной артистки Татьяны Васильевой стала жертвой новой, куда более изощренной схемы мошенничества. Как сообщает Telegram-канал "112", ее несовершеннолетний внук Григорий отдал преступникам все накопления, которые смог найти в доме.

Психологическая атака на подростка была спланирована с дьявольской точностью. Все началось, когда родители Григория были на гастролях. Мальчик заказал доставку воды, и после этого ему поступил звонок якобы от службы доставки с просьбой продиктовать код из СМС.

Как только код был назван, начался настоящий террор. Мошенники заявили, что взломали его аккаунт на Госуслугах, а со счетов его родителей только что был совершен перевод "на поддержку ВСУ". Чтобы окончательно сломить волю подростка, аферисты устроили театрализованное представление: они вышли с ним на видеосвязь, где предстали в образе "людей в форме".

Под их давлением и угрозами Григорий в панике собрал все деньги, которые смог найти в квартире, — 360 тысяч рублей. Эту сумму он лично передал приехавшему курьеру, которого ему представили как "представителя для декларации". Сразу после этого мошенники перестали выходить на связь.

Преступники больше не играют на жадности или наивности. Они бьют по самому больному, используя политический шантаж и страх перед уголовным преследованием за госизмену. Это уже не просто мошенничество. Это психологический террор, от которого, как оказалось, не застрахован никто.

