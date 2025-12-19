Как избежать простуд в праздники – терапевт назвала самый верный способ

В преддверии праздничного сезона мы стремимся насладиться временем, проведенным с близкими. Однако в этот период возрастает риск простудных заболеваний – это может доставить лишние хлопоты.

Терапевт Сюзанна Уайли поделилась полезными советами, которые помогут избежать простуд и сохранить здоровье в эти дни. Первое, на что стоит обратить внимание, — это рацион питания.

Уайли рекомендует придерживаться сбалансированной диеты, богатой фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами. Эти продукты содержат необходимые витамины и минералы, которые способствуют укреплению иммунной системы.

Кроме того, важно не забывать о достаточном количестве белка, который также играет ключевую роль в поддержании здоровья. Врач подчеркнула, что гидратация организма имеет огромное значение, поэтому следует пить много воды и других напитков. Однако стоит быть осторожными с алкоголем: его употребление может негативно сказаться на качестве сна, что в свою очередь ослабляет иммунитет.

Следующей важной мерой для защиты от вирусов Уайли назвала вакцинацию, отмечает Metro. Прививки от гриппа и коронавируса значительно снижают риск тяжелого протекания заболеваний.

Не менее значимой привычкой, которую не мешало бы вернуть в повседневную жизнь после пандемии COVID-19, является ношение масок. Уайли отметила, что правильно использованная маска может существенно уменьшить распространение респираторных инфекций. Она должна плотно прилегать к лицу, закрывая нос и рот без зазоров.

Также терапевт рекомендовала соблюдать правила личной гигиены — регулярно мыть руки или использовать спиртосодержащие антисептики после контакта с поверхностями в общественных местах.