Четверг 18 декабря

21:09"Было бы нечестно": продюсер разболтал, появится ли Лариса Долина в новогоднем фильме 20:27Назван салат, который ни за что нельзя есть на Новый год: дети его любят 19:10Метод "пустого стакана": как уснуть за 2 минуты, если в голове рой мыслей 18:07Еще одна звездная семья пострадала от мошенников: отдали все деньги 17:32Опасное сочетание: почему гречка с молоком – это худшее, что можно придумать для ваших сосудов и костей 16:10Вскрылось, сколько еще квартир у "бездомной" Долиной: коллега по цеху сдал все тайники певицы 15:38Забудьте про носки и гели для душа: астролог Василиса Володина назвала идеальные подарки для каждого знака зодиака 14:56Скандально известный блогер Эрик Давидыч впервые стал отцом 12:43"Продала квартиру в состоянии психического расстройства": появилось полное решение по делу Долиной 11:12Юрию Никулину – 104 года: об этих фактах из жизни великого советского актера вы точно не знали 10:12Появились кадры роскошного особняка Наташи Королевой после масштабной перестройки 09:15Адвокат семьи Тиммы заявила о трусливом бегстве Седоковой: Может только плакать 06:49Как советский фильм "Коллеги" с Василием Ливановым в главной роли повлиял на молодежь 03:28Названы фильмы, которые лидируют по числу попаданий в разные категории премии "Оскар-2026" 00:29Эксперты назвали самые выгодные для Россиян направления для путешествий в январе 20:29Диброва заговорила о предложении руки и сердца от Товстика после развода с мужем 18:32Киркоров впервые рассказал о перенесенной травле на фоне скандала вокруг Долиной 16:45Кадышеву довели прямо на съемках новогоднего шоу: Не смогла совладать с эмоциями 16:07Обновленный павильон "Пчеловодство" открывает двери в удивительный мир насекомых 15:47Потерпевшая крах в суде Долина нашла неожиданную защиту: Я помогу 15:37 Медоед-чемпион: Московский зоопарк приглашает проверить знания о самом бесстрашном хищнике на планете 14:58Почти 1300 катков будут работать для москвичей и туристов этой зимой 14:23Убрали глютен из рациона ребенка "на всякий случай"? Врачи назвали 3 скрытые угрозы этого модного тренда 13:02Конец "эффекта Долиной": как дело певицы изменит все квартирные споры в России 12:33Фотовыставка "Добрая елка" расскажет истории детей, чьи желания уже исполнились 12:29Оливье без колбасы, "шуба" без селедки: как собрать веганский стол, от которого ахнут даже мясоеды 12:07Московская область стала одним из самых экологически благополучных регионов России 12:01Водохранилища Москвы перешли на зимний режим работы 11:13Его ноги окончательно отказали: легендарный ведущий вынужден завершить карьеру после страшной травмы 10:50Предприниматели оформили 57 елей для фестиваля "Путешествие в Рождество" 09:21Певица Слава раскрыла, что на самом деле ждало Долину в случае победы в суде 08:37Не занимайтесь этим обычным делом 17 декабря – потеряете семейное благополучие и здоровье навсегда 06:5497 лет назад родился советский актер Леонид Броневой – эти роли сделали артиста символом эпохи 03:12Доктор Мясников раскрыл истинную причину большинства жалоб пациентов на врачей 00:09Стоимость квартиры в Москве пересчитали по цене шаурмы – исследование дня 19:56"Меня пытались дисквалифицировать": чемпионка мира, которую хотели выгнать из спорта, рассказала, как на самом деле строит свою империю 18:48"Еле говорю": Лещенко сделал пугающее признание о своем здоровье 17:49С вещами на выход: Верховный суд поставил жирную точку в деле Долиной 17:18Спор скептика и атомщика в Арктике: фильм о будущем планеты взял главную эко-премию России 16:42"Да, мы вас обманывали, но вы-то должны были распознать!": пользователи сети шокированы выступлением адвоката Ларисы Долиной 16:18Названа главная ошибка всех худеющих: убрав эти продукты, вы только навредите 15:30Начавший заседание по делу Долиной Верховный суд нанес певице сокрушительный удар 14:48Сегодня Юрию Николаеву могло исполниться 77 лет – как ведущий строил карьеру в кино СССР 14:04"Сделано в Москве": выбираем лучшие новогодние павильоны в городе 13:39Участникам "Московского долголетия" помогут освоить национальный мессенджер 13:30В громком деле с квартирой Долиной нашли грубую ошибку – поможет ли это покупательнице? 13:15Второе рождение: как в Москве обновляют позднесоветские панельные дома 12:39Косатки и дельфины объединились ради охоты – ученые раскрыли редкое явление дикой природы 12:16Участники "Московского долголетия" устроили танцевальный флешмоб на катке 11:59Мелодраме "Уходя уходи" – 47 лет: почему шедевр советского кино остается актуальным по сей день
"Было бы нечестно": продюсер разболтал, появится ли Лариса Долина в новогоднем фильме

"Было бы нечестно": продюсер разболтал, появится ли Лариса Долина в новогоднем фильме
92

Участие певицы Ларисы Долиной в новогодних телепроектах оставалось под вопросом на фоне громкого общественного скандала.

На премьере новогодней комедии "Невероятные приключения Шурика" в Екатеринбурге креативный продюсер проекта Андрей Шелков ответил на вопрос, почему певицу Ларису Долину не убрали из финальной версии фильма, несмотря на скандал вокруг ее имени. Его слова приводит "Комсомольская правда".

По словам продюсера, это решение было принято из уважения к работе большой съемочной группы, которая трудилась над созданием музыкального номера с участием артистки.

"Мы долго обсуждали, как нам поступить. И для себя отметили: над клипом работала большая команда – сжечь этот эпизод было бы нечестно. Теперь это исторический альманах о событиях 2025 года", — заявил Андрей Шелков.

Он добавил, что, по его мнению, фильмы могут служить отражением эпохи и событий, происходящих в стране в определенный период времени. Таким образом, эпизод с Ларисой Долиной был сохранен в картине как часть творческого замысла и результат труда многих людей.

Напомним, Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания после судебного разбирательства, связанного с продажей ее московской квартиры. Изначально суд встал на сторону певицы, признав сделку недействительной, но позже это решение было пересмотрено Верховным судом РФ в пользу покупательницы Полины Лурье. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

18 декабря 2025, 21:09
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"КП"✓ Надежный источник

Назван салат, который ни за что нельзя есть на Новый год: дети его любят

Назван салат, который ни за что нельзя есть на Новый год: дети его любят
Оливье, "шуба" и, конечно, салат с крабовыми палочками. Этот нежный вкус знаком с детства. Но что, если мы скажем, что под аппетитной красно-белой оболочкой скрывается совсем не то, что вы думаете, и в этом продукте нет ни грамма краба? Новогодний стол — это территория традиций.

Метод "пустого стакана": как уснуть за 2 минуты, если в голове рой мыслей

Метод "пустого стакана": как уснуть за 2 минуты, если в голове рой мыслей
Оказывается, существует техника, которая буквально "выключает" мозг, даже если вы выпили лишнюю чашку кофе. Миллионы людей каждую ночь совершают одну и ту же ошибку: они пытаются заставить себя уснуть.

Еще одна звездная семья пострадала от мошенников: отдали все деньги

Еще одна звездная семья пострадала от мошенников: отдали все деньги
Мошенники начали использовать самую болезненную тему последних лет, чтобы парализовать своих жертв ледяным страхом. Семья народной артистки Татьяны Васильевой стала жертвой новой, куда более изощренной схемы мошенничества.

Опасное сочетание: почему гречка с молоком – это худшее, что можно придумать для ваших сосудов и костей

Опасное сочетание: почему гречка с молоком – это худшее, что можно придумать для ваших сосудов и костей
Каждое второе утро в советском детстве начиналось с тарелки ароматной гречки, щедро залитой молоком. Гречневая каша с молоком — это кулинарный код, зашитый в ДНК нескольких поколений.

Вскрылось, сколько еще квартир у "бездомной" Долиной: коллега по цеху сдал все тайники певицы

Вскрылось, сколько еще квартир у "бездомной" Долиной: коллега по цеху сдал все тайники певицы
Вся страна сочувствовала Ларисе Долиной, которая, по ее словам, осталась без единственного жилья. Общественность возмущалась, как можно оставить на улице народную артистку. Но сегодня этот миф был жестоко разрушен. Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал для 360.

