Фильму "Карнавальная ночь" – 69 лет: как снимали шедевр советского кино

Фильму "Карнавальная ночь" сегодня исполнилось 69 лет. История создания картины не менее увлекательна, чем сам шедевр советского кино.

Новогоднее чудо иногда рождается не под елкой, а на съемочной площадке. Так случилось с "Карнавальной ночью" — фильмом, который стал для страны символом праздника, а для Эльдара Рязанова — началом большой режиссерской судьбы. Веселая история о том, как энергичные сотрудники Дома культуры во главе с Леночкой Крыловой пытаются спасти новогодний концерт от неуклюжего бюрократа Серафима Ивановича Огурцова, сразу завоевала сердца зрителей.

Особенности съемочного процесса

История "Карнавальной ночи" — это почти новогодняя сказка. Молодой режиссер-документалист Эльдар Рязанов не собирался снимать комедию, но именно этот фильм навсегда определил его судьбу и жанр, в котором он станет классиком.

Как родилась идея

Сценарий Бориса Ласкина и Владимира Полякова пылился на полке "Мосфильма" целых три года и считался невыразительным набором эстрадных номеров. Эльдар Рязанов в это время мечтал о съемках серьезной драмы под названием "Встречи на Камчатке", но директор киностудии Иван Пырьев настоял: нужен праздничный фильм, легкий и музыкальный.

Рязанов согласился не сразу. Однако, взявшись за работу, решил превратить проект из унылого в живое кино. Он добавил действие, прописал характеры и сделал главным героем не молодую активистку, а ее антагониста — бюрократа Серафима Ивановича Огурцова. Благодаря этому персонажу фильм приобрел сатирический подтекст, а вместе с ним и дыхание времени.

Все с нуля

Все в фильме создавалось с нуля: праздничный зал, огромный будильник на сцене, блестящие костюмы, новогодние гирлянды. Несмотря на жару и духоту (съемки проходили летом), съемочная группа работала, как на празднике. Эльдар Рязанов вместе с художниками Константином Ефимовым и Олегом Гроссе придумал оформление, которое поразило зрителей своим заграничным шиком.

Как утвердили Людмилу Гурченко

Рязанов долго не мог найти исполнительницу главной роли. Леночка Крылова должна была быть молодой, энергичной, с искренней улыбкой. Первые пробы Людмилы Гурченко не понравились комиссии: молодой оператор снял актрису так неудачно, что на экране она казалась «обезьянкой». Рязанов уже искал другую актрису, когда Иван Пырьев встретил Гурченко в коридоре "Мосфильма" и убедил режиссера пересмотреть ее пробы.

Вторая попытка оказалась блестящей. Гурченко вошла в кадр и засияла именно так, как того требовал праздник. После этого вопросов не осталось: роль Леночки была ее.

Музыка и песни

Неотъемлемой частью "Карнавальной ночи" стали музыкальные номера. Композитор Александр Зацепин создал яркие мелодии, которые покорили сердца людей. Песня "Пять минут" в исполнении Людмилы Гурченко стала настоящим гимном праздника. Съемочная группа понимала, что музыка должна быть живым участником действия, поэтому каждый номер тщательно прорабатывался и репетировался.

Премьера "Карнавальной ночи" состоялась 19 декабря 1956 года. Фильм мгновенно завоевал сердца зрителей и стал символом Нового года для целого поколения.