Пятница 19 декабря

Пятница 19 декабря

06:42Фильму "Карнавальная ночь" – 69 лет: как снимали шедевр советского кино
Фильму "Карнавальная ночь" – 69 лет: как снимали шедевр советского кино

Фильму "Карнавальная ночь" – 69 лет: как снимали шедевр советского кино
64

Фильму "Карнавальная ночь" сегодня исполнилось 69 лет. История создания картины не менее увлекательна, чем сам шедевр советского кино.

Новогоднее чудо иногда рождается не под елкой, а на съемочной площадке. Так случилось с "Карнавальной ночью" — фильмом, который стал для страны символом праздника, а для Эльдара Рязанова — началом большой режиссерской судьбы. Веселая история о том, как энергичные сотрудники Дома культуры во главе с Леночкой Крыловой пытаются спасти новогодний концерт от неуклюжего бюрократа Серафима Ивановича Огурцова, сразу завоевала сердца зрителей.

Особенности съемочного процесса

История "Карнавальной ночи" — это почти новогодняя сказка. Молодой режиссер-документалист Эльдар Рязанов не собирался снимать комедию, но именно этот фильм навсегда определил его судьбу и жанр, в котором он станет классиком.

Как родилась идея

Сценарий Бориса Ласкина и Владимира Полякова пылился на полке "Мосфильма" целых три года и считался невыразительным набором эстрадных номеров. Эльдар Рязанов в это время мечтал о съемках серьезной драмы под названием "Встречи на Камчатке", но директор киностудии Иван Пырьев настоял: нужен праздничный фильм, легкий и музыкальный.

Рязанов согласился не сразу. Однако, взявшись за работу, решил превратить проект из унылого в живое кино. Он добавил действие, прописал характеры и сделал главным героем не молодую активистку, а ее антагониста — бюрократа Серафима Ивановича Огурцова. Благодаря этому персонажу фильм приобрел сатирический подтекст, а вместе с ним и дыхание времени.

Все с нуля

Все в фильме создавалось с нуля: праздничный зал, огромный будильник на сцене, блестящие костюмы, новогодние гирлянды. Несмотря на жару и духоту (съемки проходили летом), съемочная группа работала, как на празднике. Эльдар Рязанов вместе с художниками Константином Ефимовым и Олегом Гроссе придумал оформление, которое поразило зрителей своим заграничным шиком.

Как утвердили Людмилу Гурченко

Рязанов долго не мог найти исполнительницу главной роли. Леночка Крылова должна была быть молодой, энергичной, с искренней улыбкой. Первые пробы Людмилы Гурченко не понравились комиссии: молодой оператор снял актрису так неудачно, что на экране она казалась «обезьянкой». Рязанов уже искал другую актрису, когда Иван Пырьев встретил Гурченко в коридоре "Мосфильма" и убедил режиссера пересмотреть ее пробы.

Вторая попытка оказалась блестящей. Гурченко вошла в кадр и засияла именно так, как того требовал праздник. После этого вопросов не осталось: роль Леночки была ее.

Музыка и песни

Неотъемлемой частью "Карнавальной ночи" стали музыкальные номера. Композитор Александр Зацепин создал яркие мелодии, которые покорили сердца людей. Песня "Пять минут" в исполнении Людмилы Гурченко стала настоящим гимном праздника. Съемочная группа понимала, что музыка должна быть живым участником действия, поэтому каждый номер тщательно прорабатывался и репетировался.

Премьера "Карнавальной ночи" состоялась 19 декабря 1956 года. Фильм мгновенно завоевал сердца зрителей и стал символом Нового года для целого поколения.

Шоу-бизнес в Telegram

19 декабря 2025, 06:42
Кадр из фильма "Карнавальная ночь" (1956) / Мосфильм
Дни.ру✓ Надежный источник

