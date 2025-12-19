Тест: насколько хорошо вы знаете скандальный советский фильм "Чучело"?

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Пятница 19 декабря

10:57Тест: насколько хорошо вы знаете скандальный советский фильм "Чучело"? 10:09Кутузовский проспект в новом свете: как преобразится знаковая магистраль столицы 09:56Раскрыто основное условие брачного договора Самойловой и Джигана перед разводом 09:54"Москва усадебная": путешествие сквозь века по литературным адресам столицы 09:07"Снизила расценки": живущей на Кипре Пугачевой пришлось затянуть пояса 06:42Фильму "Карнавальная ночь" – 69 лет: как снимали шедевр советского кино 03:21Как избежать простуд в праздники – терапевт назвала самый верный способ 00:17Мошенники смогли обмануть Ларису Долину из-за ее мании величия – психиатр 21:09"Было бы нечестно": продюсер разболтал, появится ли Лариса Долина в новогоднем фильме 20:27Назван салат, который ни за что нельзя есть на Новый год: дети его любят 19:10Метод "пустого стакана": как уснуть за 2 минуты, если в голове рой мыслей 18:07Еще одна звездная семья пострадала от мошенников: отдали все деньги 17:32Опасное сочетание: почему гречка с молоком – это худшее, что можно придумать для ваших сосудов и костей 16:10Вскрылось, сколько еще квартир у "бездомной" Долиной: коллега по цеху сдал все тайники певицы 15:38Забудьте про носки и гели для душа: астролог Василиса Володина назвала идеальные подарки для каждого знака зодиака 14:56Скандально известный блогер Эрик Давидыч впервые стал отцом 14:29"Зима в Москве": чем заняться на выходных 19–21 декабря 12:43"Продала квартиру в состоянии психического расстройства": появилось полное решение по делу Долиной 11:12Юрию Никулину – 104 года: об этих фактах из жизни великого советского актера вы точно не знали 10:12Появились кадры роскошного особняка Наташи Королевой после масштабной перестройки 09:15Адвокат семьи Тиммы заявила о трусливом бегстве Седоковой: Может только плакать 06:49Как советский фильм "Коллеги" с Василием Ливановым в главной роли повлиял на молодежь 03:28Названы фильмы, которые лидируют по числу попаданий в разные категории премии "Оскар-2026" 00:29Эксперты назвали самые выгодные для Россиян направления для путешествий в январе 20:29Диброва заговорила о предложении руки и сердца от Товстика после развода с мужем 18:32Киркоров впервые рассказал о перенесенной травле на фоне скандала вокруг Долиной 16:45Кадышеву довели прямо на съемках новогоднего шоу: Не смогла совладать с эмоциями 16:07Обновленный павильон "Пчеловодство" открывает двери в удивительный мир насекомых 15:47Потерпевшая крах в суде Долина нашла неожиданную защиту: Я помогу 15:37 Медоед-чемпион: Московский зоопарк приглашает проверить знания о самом бесстрашном хищнике на планете 14:58Почти 1300 катков будут работать для москвичей и туристов этой зимой 14:23Убрали глютен из рациона ребенка "на всякий случай"? Врачи назвали 3 скрытые угрозы этого модного тренда 13:02Конец "эффекта Долиной": как дело певицы изменит все квартирные споры в России 12:33Фотовыставка "Добрая елка" расскажет истории детей, чьи желания уже исполнились 12:29Оливье без колбасы, "шуба" без селедки: как собрать веганский стол, от которого ахнут даже мясоеды 12:07Московская область стала одним из самых экологически благополучных регионов России 12:01Водохранилища Москвы перешли на зимний режим работы 11:13Его ноги окончательно отказали: легендарный ведущий вынужден завершить карьеру после страшной травмы 10:50Предприниматели оформили 57 елей для фестиваля "Путешествие в Рождество" 09:21Певица Слава раскрыла, что на самом деле ждало Долину в случае победы в суде 08:37Не занимайтесь этим обычным делом 17 декабря – потеряете семейное благополучие и здоровье навсегда 06:5497 лет назад родился советский актер Леонид Броневой – эти роли сделали артиста символом эпохи 03:12Доктор Мясников раскрыл истинную причину большинства жалоб пациентов на врачей 00:09Стоимость квартиры в Москве пересчитали по цене шаурмы – исследование дня 19:56"Меня пытались дисквалифицировать": чемпионка мира, которую хотели выгнать из спорта, рассказала, как на самом деле строит свою империю 18:48"Еле говорю": Лещенко сделал пугающее признание о своем здоровье 17:49С вещами на выход: Верховный суд поставил жирную точку в деле Долиной 17:18Спор скептика и атомщика в Арктике: фильм о будущем планеты взял главную эко-премию России 16:42"Да, мы вас обманывали, но вы-то должны были распознать!": пользователи сети шокированы выступлением адвоката Ларисы Долиной 16:18Названа главная ошибка всех худеющих: убрав эти продукты, вы только навредите
Тест: насколько хорошо вы знаете скандальный советский фильм "Чучело"?

Тест: насколько хорошо вы знаете скандальный советский фильм "Чучело"?
161

Фильм "Чучело" режиссера Ролана Быкова стал настоящей сенсацией в советском кинематографе. Картина поднимала темы, о которых ранее в СССР было принято не говорить.

В центре сюжета – история девочки Лены, которая становится жертвой травли со стороны одноклассников. Фильм открыл глаза зрителям на проблемы школьной жизни. Советские граждане впервые увидели на экране, как жестокость может проявляться среди детей.

"Чучело" вызвало бурные обсуждения: одни критиковали его за показ негативного образа советской молодежи, другие же отмечали важность поднятых проблем. Помните ли вы ключевые моменты сюжета?

1. Кем был Николай Бессольцев?

А) Моряком

Б) Продавцом

В) Отставным офицером

2. Какое прозвище было у Бессольцева?

А) Заплаточник

Б) Коллекционер

В) Буржуй

3. Кто заступался за Лену Бессольцеву?

А) Васильев

Б) Сомов

В) Попов

4. Вместо какого урока школьники пошли в кино?

А) Алгебра

Б) Физика

В) География

5. Как учащиеся "Б" класса проверяли, кто предатель?

А) Стригли налысо

Б) Щупали пульс

В) Заставляли высоко прыгать

6. Какое прозвище было у Мироновой?

А) Железная леди

Б) Железный гвоздь

В) Железная кнопка

7. Что дедушка Лены подарил школе в день отъезда внучки?

А) Свой дом

Б) Картину

В) Часы

Правильные ответы:

1. — В) Отставным офицером

2. — А) Заплаточник

3. — А) Васильев

4. — Б) Физика

5. — Б) Щупали пульс

6. — В) Железная кнопка

7. — Б) Картину

19 декабря 2025, 10:57
Кадр из фильма "Чучело" (1983) / Мосфильм
Дни.ру✓ Надежный источник

Оксана Самойлова раскрыла важные детали своего брачного договора с рэпером Джиганом на фоне их громкого развода. Блогерша сообщила, что осознание необходимости разрыва отношений пришло к ней еще весной, однако юридические шаги были предприняты лишь спустя несколько месяцев.

Алла Пугачева до сих пор является одной из самых ярких и известных фигур российской эстрады. Певицу не перестают обсуждать даже после ее отъезда из России. На протяжении трех лет артистка жила в разных странах — Израиле, Латвии, а теперь и на Кипре, где она временно остановилась, присматривая новый дом в Болгарии.

Фильму "Карнавальная ночь" сегодня исполнилось 69 лет. История создания картины не менее увлекательна, чем сам шедевр советского кино. Новогоднее чудо иногда рождается не под елкой, а на съемочной площадке.

В преддверии праздничного сезона мы стремимся насладиться временем, проведенным с близкими. Однако в этот период возрастает риск простудных заболеваний – это может доставить лишние хлопоты. Терапевт Сюзанна Уайли поделилась полезными советами, которые помогут избежать простуд и сохранить здоровье в эти дни.

Психиатр Василий Шуров высказал свое мнение о ситуации с Ларисой Долиной, чья репутация серьезно пострадала в результате действий мошенников. По словам специалиста, причиной, по которой злоумышленники смогли обмануть артистку, является ее мания величия и чрезмерная уверенность в себе.

