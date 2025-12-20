Лурье придется потратить внушительную сумму на ремонт в квартире Долиной

Полина Лурье наконец-то стала полноправной владелицей квартиры в Хамовниках. Однако это далко не конец нашумевшей истории.

После длительных судебных разбирательств с певицей Ларисой Долиной Верховный суд подтвердил законность сделки. Теперь Полина может сосредоточиться на следующем этапе — ремонте своего нового жилья.

Квартира, которая на протяжении полутора лет была предметом спора, требует значительных вложений. Полина уже заявила о намерении провести глобальный ремонт, так как интерьер, созданный Долиной, не соответствует ее вкусам и потребностям.

"У нас разные составы семьи и предпочтения в дизайне. Я хочу сделать перепланировку и пригласить профессионального дизайнера", — поделилась планами новая владелица.

Дизайнер интерьеров Катерина Коваленко подтвердила, что квартира нуждается в серьезной переделке. Витражные двери, многоуровневые потолки и яркие акценты на кухне — все это устарело и требует обновления. По словам Коваленко, запланированные Полиной 40 миллионов рублей на ремонт — это лишь стартовая сумма, которая покроет финальную стадию преображения.

"Эти деньги пойдут на дизайн-проект, отделочные материалы премиум-класса, освещение и мебель", — объяснил эксперт.

Однако стоит учесть, что на этапе работ потребуется еще около 18 миллионов рублей для выполнения всех черновых процессов: демонтаж старой отделки, перепланировка и капитальная разводка электрики. В результате общая сумма затрат может значительно превысить изначально запланированные 40 миллионов, отмечает Woman.ru.

Коваленко отметила, что основная часть расходов на демонтаже будет связана со сломом перегородок и новой разводкой электрики, которая должна соответствовать современным требованиям. На финальной стадии ремонта значительные средства уйдут на индивидуальную корпусную мебель и дорогие отделочные материалы.

Интересно, что первоначальная цена квартиры Долиной составляла 130 миллионов рублей. Однако Полина и ее риелтор смогли добиться скидки. Эксперты рынка недвижимости подчеркивают, что требовать снижение цены из-за устаревшего ремонта — это нормальная практика.