Пятница 19 декабря

"Настоящее чудо, мистика": Вадим Верник рассказал, как утерянная футболка Пеле вернулась к нему спустя 30 лет

"Настоящее чудо, мистика": Вадим Верник рассказал, как утерянная футболка Пеле вернулась к нему спустя 30 лет
135

Известный журналист и телеведущий Вадим Верник представил свою новую книгу "Пеле. Бразильская самба. Неспортивные заметки".

В большом интервью "Клео.ру", приуроченном к выходу книги о Пеле, Вадим Верник поделился почти мистической историей. Около 30 лет назад, после эксклюзивного интервью с легендарным футболистом, тот подарил ему сувенирную майку со своим автографом. Несколько лет Верник хранил этот подарок, а затем передал его своему племяннику Борису, который всерьез увлекся футболом, со словами: "Желаю тебе стать новым Пеле!".

Годы шли, племянник вырос, и футболка, казалось, была утеряна навсегда. Но когда Вадим начал работать над книгой, произошло настоящее чудо.

"Вдруг настоящее чудо, мистика к выходу книги: майка нашлась — на даче в старом шкафу, в своем первозданном виде, как будто не было всех этих лет!" — рассказал журналист.

Эта находка так его впечатлила, что он сфотографировался в ней, включил фото в книгу и назвал главу "Многоуважаемый шкаф", цитируя персонажа из чеховского "Вишневого сада".

Сама книга, по словам автора, не о спорте, а об эмоциях и великих людях, с которыми ему посчастливилось общаться. Верник вспоминает, как 30 лет назад, будучи человеком, "не разбирающимся в футболе от слова совсем", он согласился сделать фильм о Пеле. Встреча проходила в московском отеле "Балчуг Кемпински". Верник прихватил с собой гитару брата Игоря, и в какой-то момент ему удалось уговорить Пеле спеть.

"Меня просто потряс его баритон: мягкий, низкий, лайтовый такой. И песни очень мелодичные, в стиле самбы... Помню, как перебирая аккорды, Пеле с сожалением произнес: "Гитара расстроена". – "Так обрадуйте ее", – попросил я с улыбкой", — поделился воспоминаниями автор.

В книге также представлены истории о встречах с другими легендами: футболистом Никитой Симоняном, хоккеистом Александром Овечкиным, которого Верник называет "Пеле в хоккее", актером Робертом Де Ниро и великим тенором Лучано Паваротти. Но история со старой футболкой, найденной в шкафу, стала для самого автора главным символом этой работы — символом того, как прошлое неожиданно возвращается, чтобы напомнить о самых ярких моментах жизни.

19 декабря 2025, 18:25
Вадим Верник. Фото: Youtube / @iks_club
Клео.ру✓ Надежный источник

Тест: угадай советский шедевр по кадру с автомобилем

Тест: угадай советский шедевр по кадру с автомобилем
В СССР автомобиль был не просто средством передвижения, а настоящим символом статуса, а в кино – полноценным героем. Сможете ли вы узнать легендарную ленту, если в кадре останется только "железный конь" главных героев? Будьте внимательны: если первые три вопроса покажутся вам легкой прогулкой, то на пятом обычно "срезаются" даже те, кто пересмотрел эти шедевры десятки раз.

Полина Диброва нанесла сокрушительный удар бывшему мужу

Полина Диброва нанесла сокрушительный удар бывшему мужу
Пока бывший муж, по слухам, все еще надеялся на примирение, она устроила показательное выступление, которое должно было продемонстрировать всем – и особенно ему – как выглядит ее новое, идеальное счастье. В этой драме поставлена жирная и окончательная точка. За минувшую неделю Полина Диброва окончательно сожгла все мосты, ведущие в ее прошлое.

Опубликован диагноз Долиной: справка, которая должна была ее спасти, теперь может разрушить карьеру

Опубликован диагноз Долиной: справка, которая должна была ее спасти, теперь может разрушить карьеру
Казалось, после решения Верховного Суда в деле Ларисы Долиной можно ставить точку. Но главная сенсация вскрылась только сейчас. Суд опубликовал официальное определение, в котором черным по белому зафиксирован ее психиатрический диагноз. Битва за квартиру Ларисы Долиной перешла в новую, еще более скандальную фазу.

Смелый шаг Пугачевой обернулся тотальным провалом: Уши заворачиваются в трубочку

Смелый шаг Пугачевой обернулся тотальным провалом: Уши заворачиваются в трубочку
Премьера новой песни Аллы Пугачевой вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. Композиция получила название "Давай просто жить". Некоторые восприняли трек как смелый шаг к современным музыкальным трендам.

Тест: насколько хорошо вы знаете скандальный советский фильм "Чучело"?

Тест: насколько хорошо вы знаете скандальный советский фильм "Чучело"?
Фильм "Чучело" режиссера Ролана Быкова стал настоящей сенсацией в советском кинематографе. Картина поднимала темы, о которых ранее в СССР было принято не говорить. В центре сюжета – история девочки Лены, которая становится жертвой травли со стороны одноклассников.

