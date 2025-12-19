"Хоть не промежность чешет прилюдно": странное поведение МакSим на сцене сравнили с выходкой Глюкозы

В сети набирает популярность видео с недавнего выступления певицы МакSим, которое вызвало неоднозначную реакцию у публики. На кадрах артистка выглядит растрепанной, смеется невпопад и закатывает глаза.



В интернете завирусился ролик с концерта МакSим, который разделил комментаторов на два лагеря. На видео певица ведет себя достаточно эксцентрично: она стоит на сцене с растрепанной прической, странно смеется и активно гримасничает. Такое поведение сразу же спровоцировало волну слухов и домыслов.

Многие пользователи, помня о прошлой борьбе артистки с зависимостью, тут же предположили худшее. В комментариях звучат версии о том, что МакSим могла снова начать употреблять алкоголь.

"Может, сейчас сорвалась", "Жаль, если сорвалась", — пишут обеспокоенные фанаты.

Некоторые высказываются более категорично, утверждая, что певица "бухает", а кто-то и вовсе цинично предложил "не мешать человеку самоликвидироваться".

Однако у этой версии нашлось немало противников. Часть аудитории уверена, что странное поведение — это всего лишь часть сценического образа и актерская игра для конкретной композиции.

"Это песня такая, она ее всегда в таком образе исполняет", — отмечают знатоки творчества певицы.

Другие обратили внимание на технические накладки, заметив, что артистке "пар в лицо звезданули", и похвалили ее за "железную выдержку". Скептики же призвали не делать поспешных выводов по короткому отрывку, считая, что видео может быть вырвано из контекста специально для создания инфоповода.

Но самым популярным и обсуждаемым стал комментарий, в котором поведение МакSим сравнили с недавним громким скандалом вокруг Натальи Ионовой. Пользователи отметили, что на фоне других инцидентов в шоу-бизнесе, этот случай выглядит вполне безобидно.

"Ну хоть не промежность чешет прилюдно, как Глюкоза под "антидепрессантами", — резюмировали в сети, намекая на то, что нынешняя планка "странного поведения" на эстраде поднята настолько высоко, что гримасы МакSим уже не кажутся чем-то шокирующим.