"Хоть не промежность чешет прилюдно": странное поведение МакSим на сцене сравнили с выходкой Глюкозы

Пятница 19 декабря

18:25"Настоящее чудо, мистика": Вадим Верник рассказал, как утерянная футболка Пеле вернулась к нему спустя 30 лет 17:23Тест: угадай советский шедевр по кадру с автомобилем 16:28Полина Диброва нанесла сокрушительный удар бывшему мужу 16:03Центры "Московского долголетия" помогают создать праздничное настроение 15:27Опубликован диагноз Долиной: справка, которая должна была ее спасти, теперь может разрушить карьеру 14:48Смелый шаг Пугачевой обернулся тотальным провалом: Уши заворачиваются в трубочку 14:47"Семнадцать мгновений весны" увековечили в бронзе 10:57Тест: насколько хорошо вы знаете скандальный советский фильм "Чучело"? 10:09Кутузовский проспект в новом свете: как преобразится знаковая магистраль столицы 09:56Раскрыто основное условие брачного договора Самойловой и Джигана перед разводом 09:54"Москва усадебная": путешествие сквозь века по литературным адресам столицы 09:07"Снизила расценки": живущей на Кипре Пугачевой пришлось затянуть пояса 06:42Фильму "Карнавальная ночь" – 69 лет: как снимали шедевр советского кино 03:21Как избежать простуд в праздники – терапевт назвала самый верный способ 00:17Мошенники смогли обмануть Ларису Долину из-за ее мании величия – психиатр 21:09"Было бы нечестно": продюсер разболтал, появится ли Лариса Долина в новогоднем фильме 20:27Назван салат, который ни за что нельзя есть на Новый год: дети его любят 19:10Метод "пустого стакана": как уснуть за 2 минуты, если в голове рой мыслей 18:07Еще одна звездная семья пострадала от мошенников: отдали все деньги 17:32Опасное сочетание: почему гречка с молоком – это худшее, что можно придумать для ваших сосудов и костей 16:10Вскрылось, сколько еще квартир у "бездомной" Долиной: коллега по цеху сдал все тайники певицы 15:38Забудьте про носки и гели для душа: астролог Василиса Володина назвала идеальные подарки для каждого знака зодиака 14:56Скандально известный блогер Эрик Давидыч впервые стал отцом 14:55Метро "Липовая роща": как идет строительство станции новой линии столичной подземки 14:29"Зима в Москве": чем заняться на выходных 19–21 декабря 13:44 Проект "Путешествие в Рождество" подарил праздник детям с особенностями развития 13:21Теплый круг: в столичных парках появились костровые зоны 12:43"Продала квартиру в состоянии психического расстройства": появилось полное решение по делу Долиной 12:03С 20 декабря в Москве изменится ряд маршрутов наземного транспорта 11:12Юрию Никулину – 104 года: об этих фактах из жизни великого советского актера вы точно не знали 10:12Появились кадры роскошного особняка Наташи Королевой после масштабной перестройки 09:15Адвокат семьи Тиммы заявила о трусливом бегстве Седоковой: Может только плакать 06:49Как советский фильм "Коллеги" с Василием Ливановым в главной роли повлиял на молодежь 03:28Названы фильмы, которые лидируют по числу попаданий в разные категории премии "Оскар-2026" 00:29Эксперты назвали самые выгодные для Россиян направления для путешествий в январе 20:29Диброва заговорила о предложении руки и сердца от Товстика после развода с мужем 18:32Киркоров впервые рассказал о перенесенной травле на фоне скандала вокруг Долиной 16:45Кадышеву довели прямо на съемках новогоднего шоу: Не смогла совладать с эмоциями 16:07Обновленный павильон "Пчеловодство" открывает двери в удивительный мир насекомых 15:47Потерпевшая крах в суде Долина нашла неожиданную защиту: Я помогу 15:37 Медоед-чемпион: Московский зоопарк приглашает проверить знания о самом бесстрашном хищнике на планете 14:58Почти 1300 катков будут работать для москвичей и туристов этой зимой 14:23Убрали глютен из рациона ребенка "на всякий случай"? Врачи назвали 3 скрытые угрозы этого модного тренда 13:02Конец "эффекта Долиной": как дело певицы изменит все квартирные споры в России 12:33Фотовыставка "Добрая елка" расскажет истории детей, чьи желания уже исполнились 12:29Оливье без колбасы, "шуба" без селедки: как собрать веганский стол, от которого ахнут даже мясоеды 12:07Московская область стала одним из самых экологически благополучных регионов России 12:01Водохранилища Москвы перешли на зимний режим работы 11:13Его ноги окончательно отказали: легендарный ведущий вынужден завершить карьеру после страшной травмы 10:50Предприниматели оформили 57 елей для фестиваля "Путешествие в Рождество"
"Хоть не промежность чешет прилюдно": странное поведение МакSим на сцене сравнили с выходкой Глюкозы

"Хоть не промежность чешет прилюдно": странное поведение МакSим на сцене сравнили с выходкой Глюкозы

В сети набирает популярность видео с недавнего выступления певицы МакSим, которое вызвало неоднозначную реакцию у публики. На кадрах артистка выглядит растрепанной, смеется невпопад и закатывает глаза.

В интернете завирусился ролик с концерта МакSим, который разделил комментаторов на два лагеря. На видео певица ведет себя достаточно эксцентрично: она стоит на сцене с растрепанной прической, странно смеется и активно гримасничает. Такое поведение сразу же спровоцировало волну слухов и домыслов.

Многие пользователи, помня о прошлой борьбе артистки с зависимостью, тут же предположили худшее. В комментариях звучат версии о том, что МакSим могла снова начать употреблять алкоголь.

"Может, сейчас сорвалась", "Жаль, если сорвалась", — пишут обеспокоенные фанаты.

Некоторые высказываются более категорично, утверждая, что певица "бухает", а кто-то и вовсе цинично предложил "не мешать человеку самоликвидироваться".

Однако у этой версии нашлось немало противников. Часть аудитории уверена, что странное поведение — это всего лишь часть сценического образа и актерская игра для конкретной композиции.

"Это песня такая, она ее всегда в таком образе исполняет", — отмечают знатоки творчества певицы.

Другие обратили внимание на технические накладки, заметив, что артистке "пар в лицо звезданули", и похвалили ее за "железную выдержку". Скептики же призвали не делать поспешных выводов по короткому отрывку, считая, что видео может быть вырвано из контекста специально для создания инфоповода.

Но самым популярным и обсуждаемым стал комментарий, в котором поведение МакSим сравнили с недавним громким скандалом вокруг Натальи Ионовой. Пользователи отметили, что на фоне других инцидентов в шоу-бизнесе, этот случай выглядит вполне безобидно.

"Ну хоть не промежность чешет прилюдно, как Глюкоза под "антидепрессантами", — резюмировали в сети, намекая на то, что нынешняя планка "странного поведения" на эстраде поднята настолько высоко, что гримасы МакSим уже не кажутся чем-то шокирующим.

19 декабря 2025, 19:14
МакSим. Фото: Youtube / @FAMETIMETV
Telegram / @svetskyhronik✓ Надежный источник

