Полина Диброва нанесла сокрушительный удар бывшему мужу

Пока бывший муж, по слухам, все еще надеялся на примирение, она устроила показательное выступление, которое должно было продемонстрировать всем – и особенно ему – как выглядит ее новое, идеальное счастье. В этой драме поставлена жирная и окончательная точка.



За минувшую неделю Полина Диброва окончательно сожгла все мосты, ведущие в ее прошлое. Сначала она впервые официально вышла в свет с бизнесменом Романом Товстиком, а теперь — привела его в свой новый дом. Который, как выяснилось, арендовал или купил для нее сам же Роман.

В своем Telegram-канале светская дива опубликовала кадры идиллических домашних посиделок. За большим столом — она, ее новый мужчина и их дети: сыновья Полины и дети Романа от его бывшей жены Елены. Все вместе они с увлечением играют в "Мафию". Эта картина — не просто семейный вечер, а тщательно срежиссированная демонстрация силы. По сути, это был публичный жест, который не оставлял сомнений: Полина Диброва нанесла бывшему мужу последний удар, демонстративно собрав в своем новом доме "семью" с любовником.

Роман, бросивший ради Полины жену с шестью детьми, в этом новом доме явно чувствует себя хозяином. А Полина, похоже, наслаждается ролью главы нового, большого и "гармоничного" семейства.

Но самое поразительное в этой истории — реакция публики. Вместо ожидаемого осуждения, под постом появились сотни восторженных комментариев: "Идеальный вечер. Счастья вам всем", "Здорово. Живите дружно и счастливо", "Вот молодец Полина, надо бороться за свое счастье".

Пока подписчики радуются за "правильную" семью, бывшие супруги, вероятно, наблюдают за этим шоу с совсем другими чувствами. Дмитрий Дибров, который, по слухам, мечтал о примирении, получил недвусмысленный ответ. А бывшая жена Товстика Елена продолжает отпускать в соцсетях язвительные комментарии, предрекая, что эта идиллия скоро рассыплется в прах.

Но Полину, кажется, это не волнует. Она построила свой новый мир, и теперь с удовольствием демонстрирует его всем, кто сомневался. И этот "идеальный вечер" — не просто семейные посиделки. Это финальный аккорд, который должен был показать всем, что старая жизнь закончена безвозвратно.