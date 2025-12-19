Полина Диброва нанесла сокрушительный удар бывшему мужу

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Пятница 19 декабря

16:28Полина Диброва нанесла сокрушительный удар бывшему мужу 16:03Центры "Московского долголетия" помогают создать праздничное настроение 15:27Опубликован диагноз Долиной: справка, которая должна была ее спасти, теперь может разрушить ее карьеру 14:48Смелый шаг Пугачевой обернулся тотальным провалом: Уши заворачиваются в трубочку 14:47"Семнадцать мгновений весны" увековечили в бронзе 10:57Тест: насколько хорошо вы знаете скандальный советский фильм "Чучело"? 10:09Кутузовский проспект в новом свете: как преобразится знаковая магистраль столицы 09:56Раскрыто основное условие брачного договора Самойловой и Джигана перед разводом 09:54"Москва усадебная": путешествие сквозь века по литературным адресам столицы 09:07"Снизила расценки": живущей на Кипре Пугачевой пришлось затянуть пояса 06:42Фильму "Карнавальная ночь" – 69 лет: как снимали шедевр советского кино 03:21Как избежать простуд в праздники – терапевт назвала самый верный способ 00:17Мошенники смогли обмануть Ларису Долину из-за ее мании величия – психиатр 21:09"Было бы нечестно": продюсер разболтал, появится ли Лариса Долина в новогоднем фильме 20:27Назван салат, который ни за что нельзя есть на Новый год: дети его любят 19:10Метод "пустого стакана": как уснуть за 2 минуты, если в голове рой мыслей 18:07Еще одна звездная семья пострадала от мошенников: отдали все деньги 17:32Опасное сочетание: почему гречка с молоком – это худшее, что можно придумать для ваших сосудов и костей 16:10Вскрылось, сколько еще квартир у "бездомной" Долиной: коллега по цеху сдал все тайники певицы 15:38Забудьте про носки и гели для душа: астролог Василиса Володина назвала идеальные подарки для каждого знака зодиака 14:56Скандально известный блогер Эрик Давидыч впервые стал отцом 14:55Метро "Липовая роща": как идет строительство станции новой линии столичной подземки 14:29"Зима в Москве": чем заняться на выходных 19–21 декабря 13:44 Проект "Путешествие в Рождество" подарил праздник детям с особенностями развития 13:21Теплый круг: в столичных парках появились костровые зоны 12:43"Продала квартиру в состоянии психического расстройства": появилось полное решение по делу Долиной 12:03С 20 декабря в Москве изменится ряд маршрутов наземного транспорта 11:12Юрию Никулину – 104 года: об этих фактах из жизни великого советского актера вы точно не знали 10:12Появились кадры роскошного особняка Наташи Королевой после масштабной перестройки 09:15Адвокат семьи Тиммы заявила о трусливом бегстве Седоковой: Может только плакать 06:49Как советский фильм "Коллеги" с Василием Ливановым в главной роли повлиял на молодежь 03:28Названы фильмы, которые лидируют по числу попаданий в разные категории премии "Оскар-2026" 00:29Эксперты назвали самые выгодные для Россиян направления для путешествий в январе 20:29Диброва заговорила о предложении руки и сердца от Товстика после развода с мужем 18:32Киркоров впервые рассказал о перенесенной травле на фоне скандала вокруг Долиной 16:45Кадышеву довели прямо на съемках новогоднего шоу: Не смогла совладать с эмоциями 16:07Обновленный павильон "Пчеловодство" открывает двери в удивительный мир насекомых 15:47Потерпевшая крах в суде Долина нашла неожиданную защиту: Я помогу 15:37 Медоед-чемпион: Московский зоопарк приглашает проверить знания о самом бесстрашном хищнике на планете 14:58Почти 1300 катков будут работать для москвичей и туристов этой зимой 14:23Убрали глютен из рациона ребенка "на всякий случай"? Врачи назвали 3 скрытые угрозы этого модного тренда 13:02Конец "эффекта Долиной": как дело певицы изменит все квартирные споры в России 12:33Фотовыставка "Добрая елка" расскажет истории детей, чьи желания уже исполнились 12:29Оливье без колбасы, "шуба" без селедки: как собрать веганский стол, от которого ахнут даже мясоеды 12:07Московская область стала одним из самых экологически благополучных регионов России 12:01Водохранилища Москвы перешли на зимний режим работы 11:13Его ноги окончательно отказали: легендарный ведущий вынужден завершить карьеру после страшной травмы 10:50Предприниматели оформили 57 елей для фестиваля "Путешествие в Рождество" 09:21Певица Слава раскрыла, что на самом деле ждало Долину в случае победы в суде 09:01Трамвай №5 вернулся: новый маршрут связал ключевые точки столицы
Полина Диброва нанесла сокрушительный удар бывшему мужу

Полина Диброва нанесла сокрушительный удар бывшему мужу
113

Пока бывший муж, по слухам, все еще надеялся на примирение, она устроила показательное выступление, которое должно было продемонстрировать всем – и особенно ему – как выглядит ее новое, идеальное счастье. В этой драме поставлена жирная и окончательная точка.

За минувшую неделю Полина Диброва окончательно сожгла все мосты, ведущие в ее прошлое. Сначала она впервые официально вышла в свет с бизнесменом Романом Товстиком, а теперь — привела его в свой новый дом. Который, как выяснилось, арендовал или купил для нее сам же Роман.

В своем Telegram-канале светская дива опубликовала кадры идиллических домашних посиделок. За большим столом — она, ее новый мужчина и их дети: сыновья Полины и дети Романа от его бывшей жены Елены. Все вместе они с увлечением играют в "Мафию". Эта картина — не просто семейный вечер, а тщательно срежиссированная демонстрация силы. По сути, это был публичный жест, который не оставлял сомнений: Полина Диброва нанесла бывшему мужу последний удар, демонстративно собрав в своем новом доме "семью" с любовником.

Роман, бросивший ради Полины жену с шестью детьми, в этом новом доме явно чувствует себя хозяином. А Полина, похоже, наслаждается ролью главы нового, большого и "гармоничного" семейства.

Но самое поразительное в этой истории — реакция публики. Вместо ожидаемого осуждения, под постом появились сотни восторженных комментариев: "Идеальный вечер. Счастья вам всем", "Здорово. Живите дружно и счастливо", "Вот молодец Полина, надо бороться за свое счастье".

Пока подписчики радуются за "правильную" семью, бывшие супруги, вероятно, наблюдают за этим шоу с совсем другими чувствами. Дмитрий Дибров, который, по слухам, мечтал о примирении, получил недвусмысленный ответ. А бывшая жена Товстика Елена продолжает отпускать в соцсетях язвительные комментарии, предрекая, что эта идиллия скоро рассыплется в прах.

Но Полину, кажется, это не волнует. Она построила свой новый мир, и теперь с удовольствием демонстрирует его всем, кто сомневался. И этот "идеальный вечер" — не просто семейные посиделки. Это финальный аккорд, который должен был показать всем, что старая жизнь закончена безвозвратно.

19 декабря 2025, 16:28
Полина Диброва. Фото: Youtube / @FAMETIMETV
Telegram @dibrovapolina✓ Надежный источник

