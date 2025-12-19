Что ждет Долину после краха в суде Тесты Винокур завершил карьеру Игры Сонник

Пятница 19 декабря

09:07"Снизила расценки": живущей на Кипре Пугачевой пришлось затянуть пояса
"Снизила расценки": живущей на Кипре Пугачевой пришлось затянуть пояса

"Снизила расценки": живущей на Кипре Пугачевой пришлось затянуть пояса
67

Алла Пугачева до сих пор является одной из самых ярких и известных фигур российской эстрады. Певицу не перестают обсуждать даже после ее отъезда из России.

На протяжении трех лет артистка жила в разных странах — Израиле, Латвии, а теперь и на Кипре, где она временно остановилась, присматривая новый дом в Болгарии. Несмотря на свою внушительную карьеру, финансовые вопросы все же остаются актуальными для Примадонны.

По слухам, ее супруг, признанный иноагентом, не справляется с обязательствами по обеспечению семьи. В связи с этим 76-летняя Алла Борисовна вновь вернулась на сцену, чтобы подзаработать на пенсии. Однако ее выступления ограничены рамками корпоративов на Кипре.

По данным издания "Комсомольская правда", Пугачева получила несколько предложений выступить в Дубае, но отказалась из-за долгих перелетов. Она предпочитает оставаться в более комфортной обстановке и сейчас готовится к выступлению на празднике для русскоязычных обеспеченных граждан в конце декабря.

Что касается гонораров, то Пугачева снизила свои расценки. Теперь она готова выступить за 200 тысяч евро (около 18 миллионов рублей) за 30 минут выступления. Хотя это все еще внушительная сумма, она значительно меньше, чем ранее запрашиваемые 350 тысяч евро (32 миллиона рублей). Интересно, что формат выступления также изменился: теперь это несколько песен с перерывами, видимо, для того, чтобы не перегружать себя.

Ранее сама Алла Пугачева заявляла о том, что ушла со сцены из-за проблем со здоровьем и отсутствия нужды выступать. Она утверждала, что если и поет, то исключительно для друзей и безвозмездно. Однако реальность показывает, что возвращение на сцену стало для Примадонны необходимым шагом.

19 декабря 2025, 09:07
Алла Пугачева. Фото: соцсети
KP.ru✓ Надежный источник

Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

