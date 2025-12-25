Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

ТЕСТ: насколько хорошо вы помните советский фильм "Вокзал для двоих"?

ТЕСТ: насколько хорошо вы помните советский фильм "Вокзал для двоих"?
274

Давайте проверим, насколько внимательно вы смотрели этот шедевр.

Эту пронзительную историю Эльдара Рязанова о случайной встрече, которая изменила все, мы пересматриваем снова и снова. История пианиста Платона Рябинина и официантки Веры, развернувшаяся в привокзальном ресторане провинциального Заступинска, полна горькой иронии, тонкого юмора и настоящей любви. Кажется, мы знаем ее наизусть. Но так ли это на самом деле?

Вопросы

1. С чего начался конфликт между Верой и Платоном в привокзальном ресторане?

А) Платон оскорбил ее, назвав "официанткой из Заступинска".

Б) Он отказался платить за обед, который не успел доесть из-за уходящего поезда.

В) Он попытался уйти, не заплатив, потому что у него украли кошелек.

2. Каким музыкальным инструментом виртуозно владел Платон Рябинин?

А) Аккордеон

Б) Скрипка

В) Пианино

3. Какой "контрабандный" товар Вера и Платон пытались продать на колхозном рынке?

А) Арбузы

Б) Дыни

В) Водку из-под полы

4. Как звали жениха Веры, проводника вагона-люкс, которого сыграл Никита Михалков?

А) Николай

Б) Андрей

В) Виктор

5. За какое преступление на самом деле судили Платона Рябинина?

А) Он взял на себя вину жены, которая за рулём сбила человека.

Б) За крупную финансовую растрату в филармонии.

В) За драку с чиновником, оскорбившим его жену.

6. Каким необычным способом Вера будила Платона в финальной сцене, когда приехала к нему в колонию?

А) Громко кричала его имя, пока он не проснулся.

Б) Попросила охранника передать ему записку.

В) Играла на аккордеоне под окнами барака.

Правильные ответы

Готовы узнать правду? Сверьте свои ответы с верными.

  1. Б. Конфликт начался из-за того, что Платон отказался платить за нетронутый суп и второе, так как его поезд уже отправлялся.
  2. В. Платон Рябинин был талантливым пианистом, выступавшим по телевидению.
  3. Б. Именно дыни, которые они везли спекулянту, им пришлось продавать на рынке после того, как тот от них отказался.
  4. Б. Нагловатого и самоуверенного проводника звали Андрей.
  5. А. Платон проявил благородство и взял на себя вину своей неверной жены, телеведущей, которая была за рулем в момент аварии.
  6. В. В знаменитой финальной сцене Вера, пытаясь разбудить Платона до утренней проверки, начинает играть на аккордеоне, заставляя его бежать к ней по снегу.

Если вы ответили правильно на все вопросы — браво! Вы настоящий ценитель советского кино.

Шоу-бизнес в Telegram

25 декабря 2025, 12:01
Фото: кадр из фильма "Вокзал для двоих"
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

