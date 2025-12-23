Барановская отказалась готовить новогодние подарки своим детям: С этим не ко мне

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Топ новостей недели

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданстваНасмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидалТайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публикуСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Живущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известиемЖивущая в эмиграции Пугачева всполошила общественность громким известием

Лента новостей

Вторник 23 декабря

21:11Барановская отказалась готовить новогодние подарки своим детям: С этим не ко мне 20:28Пригожин пошел на жертвы ради Валерии: Были большие планы 19:36Тест: угадайте любимые советские фильмы по кадру с пожилыми актерами 18:46Подарки, которые не передаривают: 6 идей для сияющего Нового года 18:18Долина твердо решила оставаться на сцене после скандала с квартирой: Не сделала ничего плохого 16:57Москвичей предупредили о морозах почти до минус 20 градусов 15:47Костенко вышла на связь с очень тревожным известием: Упала, очнулась, Склиф 14:44Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире 14:01Увидеть будущее Москвы в новогоднем сиянии поможет арт-объект на площади Киевского вокзала 13:49Этот сыр считали врагом сосудов, а он оказался защитником мозга от слабоумия 13:30Бросаем вызов зиме: кто станет самым сильным жителем района? 12:50Новый каток у Северного речного вокзала покоряет москвичей 12:25Новогоднюю сказку для детей участников СВО организовали на юге Москвы 12:24Муж ее просто выкупил?: брошенная жена Товстика сделала шокирующее заявление о сделке с Дибровым 11:46Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионы 11:30Ель-путеводитель: Замоскворечье встречает зиму с историей 10:54Народный рейтинг: читатели назвали лучшее банковское приложение в России 10:54Как благоустроили Рижскую площадь и Трифоновскую улицу 10:23"Мокрый фасад": как в Лефортове обновили облик многоэтажек 09:23Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы 08:41 Тест-экзамен для киноманов: узнаете ли вы советский шедевр по одному только учителю? 06:39Врач назвала 5 аптечных средств, которые спасут вас на праздниках 03:06Стало известно, когда россияне перейдут на 4-дневку 00:31День, когда можно "сглазить" самого себя: что наши предки никогда не делали 23 декабря, чтобы сохранить удачу 21:10Не стало актера из "Брата" и "Бандитского Петербурга" – невосполнимая потеря для российского кино 20:09Тест: угадайте новогодний советский фильм по второстепенному персонажу 18:56Пугачева прервала молчание после выхода с треском провалившейся песни 18:03Появившийся на публике с увечьем Киркоров был вынужден оправдываться: У меня все нормально 16:47Лариса Долина готова выступить 1 января за многомиллионный гонорар – "Отмена" не удалась? 15:5672-летнюю Степаненко перестали узнавать после развода с Петросяном: Похудела и помолодела 15:55В Едином центре поддержки организовали новогодний квест для членов семей участников СВО 14:34Баскетбол в большом городе: Москва открывает новые возможности для игроков 13:51Убирайте синий: какой цвет в интерьере "отпугнет" удачу в год Огненной Лошади 13:05Сергей Собянин рассказал о преимуществах турникетов московского производства 12:53Пернатые соседи: Москва объединяет горожан в заботе о зимующих птицах 12:52Собянин: Около 13 км дорог построят возле будущей станции метро "Ильинская" 12:37В Левобережном районе стартовали переезды по реновации 12:11"Облапошенную" мошенниками Долину освистали на сцене 11:38Отменивший свадьбу Лепс воссоединился с бывшей женой и детьми 10:39Спорт без границ: в столице организуют предновогодние и рождественские состязания для москвичей с ОВЗ 10:15Ученые выяснили, почему 8-часовой сон перестал быть полезным и сколько нужно спать на самом деле 09:28Доктор Мясников рассказал о "диетическом" сахарозаменителе, который сжигает жир, но бьет по сердцу и мозгу 09:24На Профсоюзной улице организовали необычные игровые зоны 08:37Продажи Ларисы Долиной рухнули на 95%: черная полоса после скандала продолжается? 04:04Готовились уйти пораньше? Придется задержаться: в России отменили короткий день перед Новым годом 00:42Самый темный день в году: что строго-настрого запрещали делать 22 декабря, чтобы не "потерять" удачу 21:10Время летит все быстрее? Ваш мозг просто стирает 90% вашей жизни, и вот почему 18:37Врачи назвали самый опасный напиток в новогоднюю ночь: пьют почти все 15:18Финал обманет: 6 фильмов, которые заставят вас пересматривать их сразу же 12:08"Берегитесь ее": врач назвала вакцину от гриппа, которую не стоит делать, и объяснила почему
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Барановская отказалась готовить новогодние подарки своим детям: С этим не ко мне

Барановская отказалась готовить новогодние подарки своим детям: С этим не ко мне
186

Каждый заботливый родитель стремится порадовать своего ребенка в Новый год. Однако Юлия Барановская подошла к этому вопросу весьма оригинально.

На недавнем "Бале волшебных сказок" известная телеведущая открыто призналась, что не собирается готовить подарки для своих детей на Новый год. Вместо этого она предпочитает, чтобы их желания исполнял Дед Мороз.

"За подарки детям в новом году отвечает Дед Мороз. Я ничего не готовлю. Это все к Дедушке Морозу, не ко мне. Хочет — придет, не захочет — не придет", — сообщила бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина.

Такое решение телеведущей связано с тем, что ее дети продолжают верить в чудеса и волшебство новогоднего праздника. По словам Юлии, она сама также с нетерпением ждет знака от Деда Мороза, который поможет ей определиться с планами на празднование.

Стоит отметить, что в этом году новогодние праздники для Юлии будут проходить на фоне предстоящего судебного разбирательства с бывшим супругом Андреем Аршавиным. Футболист решил бороться за снижение размера алиментов на детей, которых он имеет с Барановской. Он обосновал свою просьбу тем, что теперь у него есть еще один ребенок, в связи с чем ему необходимо перераспределить свои финансовые обязательства.

Ситуация усугубляется тем, что Аршавин уже переводит Юлии значительно меньшие суммы, чем раньше. Это связано с тем, что их старший сын стал совершеннолетним два года назад и больше не получает алименты. А в апреле следующего года их дочери Яне исполнится 18 лет. Тогда алименты будут выплачиваться только на младшего сына Арсения.

Шоу-бизнес в Telegram

23 декабря 2025, 21:11
Юлия Барановская. Кадр: YouTube-канал "Ляйсан Утяшева"
Телеграм-канал "Сплетница Кэт"✓ Надежный источник

По теме

Юлия Барановская экстренно госпитализирована на фоне иска от Андрея Аршавина

Пригожин пошел на жертвы ради Валерии: Были большие планы

Пригожин пошел на жертвы ради Валерии: Были большие планы
Иосиф Пригожин откровенно рассказал о браке и отношениях с певицей Валерией в контексте шоу-бизнеса. Продюсер признался, что его жизнь изменилась после встречи с Валерией.

Тест: угадайте любимые советские фильмы по кадру с пожилыми актерами

Тест: угадайте любимые советские фильмы по кадру с пожилыми актерами
Старшее поколение в советском кино – не просто фоновая декорация, а настоящие проводники жизненной мудрости. Бабушки и дедушки, дяди и тети, соседи и наставники — каждый из них привносит в сюжет свою уникальную атмосферу, полную тонкой иронии.

Долина твердо решила оставаться на сцене после скандала с квартирой: Не сделала ничего плохого

Долина твердо решила оставаться на сцене после скандала с квартирой: Не сделала ничего плохого
Лариса Долина, судя по всему, продолжает уверенно стоять на сцене. Это происходит вопреки недовольству части поклонников, которое вызвано недавним скандалом с ее квартирой. В окружении певицы уверяют, что она не собирается покидать свою карьеру, поскольку не видит причин для ухода.

Москвичей предупредили о морозах почти до минус 20 градусов

Москвичей предупредили о морозах почти до минус 20 градусов
Москвичам стоит готовиться к резкому похолоданию. В ночь на 24 декабря температура в Москве может опуститься до минус 16 градусов. В некоторых районах Подмосковья ожидаются еще более суровые условия — до минус 19 градусов.

Костенко вышла на связь с очень тревожным известием: Упала, очнулась, Склиф

Костенко вышла на связь с очень тревожным известием: Упала, очнулась, Склиф
Анастасия Костенко всполошила поклонников громким известием. Супруга футболиста Дмитрия Тарасова сообщила о госпитализации своей младшей сестры Дианы. Анастасия рассказала, что понедельник выдался особенно тяжелым.

Выбор читателей

23/12ВтрРаскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы 22/12ПндОтменивший свадьбу Лепс воссоединился с бывшей женой и детьми 23/12ВтрЛариса Долина готовит новый иск: требует миллионы 22/12ПндЛариса Долина готова выступить 1 января за многомиллионный гонорар – "Отмена" не удалась? 22/12ПндПугачева прервала молчание после выхода с треском провалившейся песни 22/12ПндПродажи Ларисы Долиной рухнули на 95%: черная полоса после скандала продолжается?