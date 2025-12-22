Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Понедельник 22 декабря
"Облапошенную" мошенниками Долину освистали на сцене

"Облапошенную" мошенниками Долину освистали на сцене
5

Долгие годы Лариса Долина купалась в овациях, но после скандала с квартирой и решения Верховного Суда отношение публики, кажется, изменилось кардинально.

Видеозапись с концерта Ларисы Долиной, распространившаяся в интернете, демонстрирует неоднозначный прием, который публика оказала народной артистке. На кадрах видно, как певица выходит на сцену под звуки, которые пользователи в сети охарактеризовали как неодобрительный гул и свист, сопровождаемые выкриками из зала.

При этом сама Лариса Долина, судя по видео, сохраняет невозмутимое выражение лица и начинает выступление, как будто не замечая негативной реакции. Такое поведение вызвало споры среди комментаторов: одни посчитали это проявлением профессионализма и выдержки, другие — высокомерия и неуважения к зрителям.

Этот инцидент происходит на фоне широкого общественного резонанса, вызванного историей с продажей квартиры певицы. Напомним, что изначально суды вставали на сторону Долиной, признав ее жертвой мошенников. Однако Верховный Суд отменил эти решения и отправил дело на новое рассмотрение, что было воспринято общественностью как победа покупательницы Полины Лурье.

Многие пользователи сети связывают реакцию зала именно с этим скандалом, считая ее прямым следствием поступков артистки и ее команды. Таким образом, история с квартирой, похоже, вышла за пределы залов судебных заседаний и теперь находит свое отражение непосредственно на концертных площадках.

Шоу-бизнес в Telegram

22 декабря 2025, 12:11
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Youtube / @paparazzi_news• Требует проверки

