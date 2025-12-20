Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Суббота 20 декабря

Суббота 20 декабря
Волшебное меню на Новый год: астрологи назвали 5 блюд, которые принесут деньги, любовь и повышение

Волшебное меню на Новый год: астрологи назвали 5 блюд, которые принесут деньги, любовь и повышение
78

Пока все ломают голову над нарядами, астрологи советуют обратить внимание на главное – новогодний стол. Оказывается, привычные нам салаты могут стать настоящими талисманами, которые притянут в вашу жизнь то, чего так не хватает.

Оливье: заряжено на деньги

Начнем с короля любого новогоднего стола. Оказывается, этот салат — не просто дань традиции, а настоящий денежный магнит. По мнению астрологов, каждая ложка оливье, съеденная в новогоднюю ночь, работает на вашу финансовую стабильность в 2026 году. Так что не экономьте на горошке и колбасе — это инвестиция!

Селедка под шубой: для тех, кто ищет любовь

Если в наступающем году вам хочется не денег, а большой и чистой любви, то ваш главный талисман — селедка под шубой. Этот многослойный салат, по мнению астрологов, отвечает за амурную сферу. Он сулит бурную личную жизнь тем, кто в поиске, и добавит тепла и гармонии в уже сложившиеся отношения.

Крабовый салат: ваш билет на море

Мечтаете об отпуске на море в новом году? Тогда обязательно поставьте на стол крабовый салат. Астрологи уверяют: этот легкий и свежий салат напрямую связан с путешествиями, новыми впечатлениями и долгожданным отдыхом под шум волн. Каждый съеденный кусочек — это шаг навстречу чемоданному настроению.

Мимоза: к новой должности и повышению

Этот нежный, но очень амбициозный салат — талисман для всех карьеристов. Если вы давно ждете повышения, мечтаете о новой должности или просто хотите прорыва в работе, "Мимоза" на вашем столе — обязательный пункт программы. Астрологи связывают его с резким карьерным ростом и признанием ваших заслуг начальством.

Холодец: для железного здоровья

А этот основательный специалитет отвечает за самое главное — наше самочувствие. По мнению астрологов, холодец на новогоднем столе — залог железного здоровья и крепких нервов на весь 2026 год. Он символизирует крепость, стойкость и способность противостоять любым невзгодам.

Так что же выбрать?

Астрологи намекают: а зачем выбирать? Готовьте все пять, и тогда, по всем законам "кухонной магии", вас ждет год, полный денег, любви, путешествий, карьерных взлетов и, конечно, крепкого здоровья. По крайней мере, будет очень вкусно.

20 декабря 2025, 12:01
Фото: freepik.com
