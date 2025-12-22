Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Самый темный день в году: что строго-настрого запрещали делать 22 декабря, чтобы не "потерять" удачу

Самый темный день в году: что строго-настрого запрещали делать 22 декабря, чтобы не "потерять" удачу
191

22 декабря – день зимнего солнцестояния, самая длинная и темная ночь в году.

В народном календаре 22 декабря известно как день Анны Зимней. В православии в эту дату чтят Зачатие праведной Анною Пресвятой Богородицы. Для наших предков это был не просто праздник, а важнейшая точка годового цикла — "поворот на лето". Солнце умирало, чтобы родиться вновь, и в эту пограничную, темную пору мир становился особенно уязвимым для злых сил.

Считалось, что от того, как человек проведет этот день, зависит его благополучие на месяцы вперед. Поэтому существовал целый свод правил, нарушать которые решались немногие.

Главные "нельзя" 22 декабря: проверяем себя по списку

Многие из этих запретов могут показаться нам сегодня странными, но за каждым из них стояла вековая мудрость и желание защитить свой дом и семью.

1. Любая работа для женщин — под строгим запретом. В день своей святой покровительницы женщины должны были отдыхать. Особенно это касалось рукоделия. Считалось, что если девушка в этот день возьмется за шитье или вязание, она может "зашить" или "запутать" свою судьбу и путь будущего ребенка. Стирка, уборка и любая тяжелая работа по дому тоже откладывались.

2. Особые правила для беременных. Будущие мамы на Анну Зимнюю были под особым присмотром. Им запрещалось:

  • Разжигать огонь. Считалось, что это может оставить "отметину" на теле младенца.
  • Брать в руки острые предметы.
  • Переступать через упряжь или острые предметы на земле.

Это не просто суеверия, а проявление невероятной заботы: в самый опасный день года будущую мать оберегали от малейшего риска.

3. Не выходить из дома после заката без нужды. Самая длинная ночь — время разгула нечисти. Наши предки верили, что после захода солнца на улицу выходят злые духи, а в лесу собираются голодные и злые волки. Поэтому все старались закончить дела засветло и провести вечер в кругу семьи, у зажженной лучины.

4. Не ссориться, не сквернословить и не жадничать. В энергетически сильный день любой негатив, будь то злое слово или ссора, мог притянуть в дом большие беды. Наоборот, следовало быть щедрыми, делиться едой и помогать нуждающимся, чтобы привлечь в свою жизнь свет и благополучие.

А что же можно и нужно было делать?

День Анны Зимней — это не только запреты. Были и важные дела, которые нужно было совершить.

  • Пчеловоды обязательно шли к ульям, трясли их и читали заговор, чтобы пчелы дали много меда в следующем году.
  • Бездетные пары молились святой Анне о даровании ребенка.
  • Все остальные наблюдали за приметами (иней на деревьях — к урожаю, ясный день — к морозному Новому году) и строили планы на будущее. Ведь после самой темной ночи день начинает прибывать, а значит, впереди — свет и новая жизнь.

Даже если вы не верите в приметы, почему бы не последовать совету предков? Проведите этот вечер в спокойствии, без ссор и суеты, в кругу близких. Возможно, в этой простой мудрости и кроется главный секрет защиты от любых невзгод.

22 декабря 2025, 00:42
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

В самую длинную ночь года можно "запутать" судьбу: что категорически нельзя делать 21 декабря

Время летит все быстрее? Ваш мозг просто стирает 90% вашей жизни, и вот почему

Время летит все быстрее? Ваш мозг просто стирает 90% вашей жизни, и вот почему
Помните, как в детстве летние каникулы казались вечностью, а ожидание Нового года – целой эпопеей? А теперь год пролетает, как один день, и вы с удивлением обнаруживаете, что на календаре снова декабрь. "Куда уходит время?" — этот вопрос мы задаем себе все чаще.

Врачи назвали самый опасный напиток в новогоднюю ночь: пьют почти все

Врачи назвали самый опасный напиток в новогоднюю ночь: пьют почти все
Бой курантов, звон бокалов, шипучие пузырьки... Этот напиток – главный символ Нового года, без которого праздник кажется неполным. Но что, если именно он – худший выбор для вашего здоровья и фигуры? Подготовка к Новому году идет полным ходом, и в списке покупок у 99% из нас есть один обязательный пункт.

Финал обманет: 6 фильмов, которые заставят вас пересматривать их сразу же

Финал обманет: 6 фильмов, которые заставят вас пересматривать их сразу же
Бывало у вас такое: фильм заканчивается, идут титры, а вы сидите с открытым ртом и пытаетесь понять, что это сейчас было? Если вы обожаете это чувство, то эта подборка для вас. Мы любим кино за эмоции, красивые кадры и увлекательные истории.

"Берегитесь ее": врач назвала вакцину от гриппа, которую не стоит делать, и объяснила почему

"Берегитесь ее": врач назвала вакцину от гриппа, которую не стоит делать, и объяснила почему
Зимний сезон – период гриппа и простуды. Каждый год с наступлением холодов перед нами встает выбор: вакцинироваться от гриппа или понадеяться на свой иммунитет? Врач Ирина Баранова в своем телеграм-канале решила помочь тем, кто выбрал первый вариант.

Дни YouTube сочтены: сообщили точные сроки закрытия видеохостинга

Дни YouTube сочтены: сообщили точные сроки закрытия видеохостинга
Похоже, эпоха, когда можно было посмотреть абсолютно все – от лекций по квантовой физике до смешных роликов с котиками – на одном сайте, подходит к концу. Прозвучала информация, которая может кардинально изменить российский интернет: для YouTube, возможно, уже запущен обратный отсчет. Как сообщается, блогерам и создателям контента дали недвусмысленный сигнал.

