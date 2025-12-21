"Берегитесь ее": врач назвала вакцину от гриппа, которую не стоит делать, и объяснила почему

Зимний сезон – период гриппа и простуды.

Каждый год с наступлением холодов перед нами встает выбор: вакцинироваться от гриппа или понадеяться на свой иммунитет? Врач Ирина Баранова в своем телеграм-канале решила помочь тем, кто выбрал первый вариант. Она сразу отметила, что сама прививку не делает, но уважает выбор тех, кто решил защититься, и предлагает разобраться, какие вакцины существуют и на что обязательно нужно смотреть в их составе.

Оказывается, не все прививки одинаково полезны. Давайте проведем ревизию в аптечном холодильнике и научимся читать этикетки.

Не все прививки одинаковы: краткий ликбез

Для начала, забудьте про "живые" и "цельновирионные" вакцины. Первые вводятся через нос, а вторые вызывают слишком много побочных эффектов. Современная медицина их практически не использует.

Сегодня на рынке есть два основных типа вакцин:

Расщепленные (сплит-вакцины). Представьте, что вирус разобрали на "запчасти". В вакцину попадают и наружные, и внутренние его частицы. Примеры: "Ультрикс", "Флю-М", "Ваксигрип". Субъединичные. Здесь еще интереснее. Из вируса взяли только две самые "узнаваемые" детали — его поверхностные белки. Иммунитет видит их и учится бороться с врагом. Примеры: "Инфлювак", "Гриппол", "Совигрипп".

Казалось бы, все просто. Но дьявол, как всегда, в деталях, а точнее — во вспомогательных веществах.

Черный список: на какие вакцины стоит обратить особое внимание?

По информации Ирины Барановой, некоторые популярные вакцины содержат компоненты, которые вызывают большие вопросы.

"Флю-М" и "Флю-М тетра". В их составе есть стабилизатор Тритон Х-100. Звучит безобидно, но это фенолсодержащее вещество. Вердикт врача однозначен: "Тритона достаточно, чтоб эту вакцину не рассматривать". А про "Флю-М тетра" она и вовсе пишет: "Берегитесь ее". Кроме того, в некоторых партиях может быть консервант тиомерсал (соединение ртути).

В их составе есть стабилизатор Тритон Х-100. Звучит безобидно, но это фенолсодержащее вещество. Вердикт врача однозначен: "Тритона достаточно, чтоб эту вакцину не рассматривать". А про "Флю-М тетра" она и вовсе пишет: "Берегитесь ее". Кроме того, в некоторых партиях может быть консервант тиомерсал (соединение ртути). "Совигрипп". Эта вакцина тоже может выпускаться с тиомерсалом. Нужно очень внимательно смотреть на упаковку, чтобы убедиться, что вы берете вариант без консерванта.

Эта вакцина тоже может выпускаться с тиомерсалом. Нужно очень внимательно смотреть на упаковку, чтобы убедиться, что вы берете вариант без консерванта. "Ваксигрип" (Франция). Самая "старая" из вакцин. В ее составе можно найти и тиомерсал, и формальдегид.

Самая "старая" из вакцин. В ее составе можно найти и тиомерсал, и формальдегид. "Ультрикс". Трехвалентная версия этой вакцины также может содержать соединение ртути (мертиолят).

А что тогда можно? Разбираем безопасные варианты

Существуют вакцины с "чистым" составом, а также те, в которые добавлен специальный "усилитель".

Вакцины без "усилителей":

"Ультрикс Квадри". В отличие от своего трехвалентного собрата, эта четырехвалентная вакцина не содержит опасных вспомогательных веществ. Отличный выбор.

В отличие от своего трехвалентного собрата, эта четырехвалентная вакцина не содержит опасных вспомогательных веществ. Отличный выбор. "Инфлювак" (Нидерланды). Современная версия этой вакцины тоже имеет "чистый" состав, хотя раньше в ней был формальдегид.

Вакцины с адъювантами ("усилителями" иммунитета):

Не пугайтесь слова "адъювант". Это вещество, которое действует как тренер для иммунитета, помогая ему дать более сильный и быстрый ответ на вакцину.

"Гриппол плюс" и "Гриппол квадривалент". В них в качестве "тренера" выступает полиоксидоний. Ртути и алюминия в составе нет.

Особый пункт: что нужно знать родителям и беременным

Это крайне важно. Для детей с 6 месяцев до 18 лет, а также для беременных женщин должна применяться только вакцина без консервантов. Например, детский "Совигрипп" выпускается исключительно в "чистом" виде.

Главный совет: всегда просите показать вам упаковку и инструкцию перед уколом. Ваше здоровье — в ваших руках.

Стоит помнить, что сам по себе грипп — это не просто неделя с температурой. Современные штаммы вируса, по словам специалистов, могут приводить к тромбозам, провоцировать сердечно-сосудистые и даже аутоиммунные заболевания. Так что выбор — делать прививку или нет — становится еще более серьезным.