В самую длинную ночь года можно "запутать" судьбу: что категорически нельзя делать 21 декабря

В самую длинную ночь года можно "запутать" судьбу: что категорически нельзя делать 21 декабря
75

21 декабря – не просто самый короткий день в году. В самую длинную ночь наши предки советовали женщинам спрятать подальше один предмет, чтобы случайно не проткнуть свое счастье.

В народном календаре этот день называют днем Анфисы Рукодельницы. Но главное его событие — это, конечно, Зимнее Солнцестояние. Самый короткий день и самая длинная, темная ночь в году. Наши предки верили, что это время — пик разгула темных сил, когда мир живых и мир духов становятся особенно близки.

Именно поэтому день был окружен множеством правил и запретов, особенно для девушек и женщин, которые считались более восприимчивыми к потустороннему влиянию.

Главный запрет: почему нельзя было прикасаться к рукоделию?

В день святой покровительницы рукоделия, как ни парадоксально, шить, вязать, вышивать и прясть было под строжайшим запретом.

Наши предки верили, что в этот магический день любое рукоделие приобретает особый, сакральный смысл. Острой иглой можно было не только стежок сделать, но и случайно "проткнуть" удачу или зрение. А запутавшаяся нитка могла "запутать" судьбу.

Считалось, что в самую темную ночь через ушко иглы или петлю на вязании в дом может проникнуть нечистая сила или сглаз.

Что еще старались не делать в этот день?

Помимо рукоделия, существовали и другие важные запреты, которые помогали пережить самую длинную ночь без потерь.

  • Жадничать. Считалось, что скупость, проявленная в этот день, обернется бедностью на весь следующий год. Наоборот, советовали быть щедрыми, чтобы привлечь в дом достаток.
  • Ссориться и сквернословить. Любой негатив в такой энергетически сильный день мог надолго поселиться в доме.
  • Хвастаться. Любое хвастовство, по поверьям, могло привлечь завистливый взгляд и сглаз.
  • Ходить в грязной одежде. Встречать поворотный момент года нужно было в чистоте, чтобы не "притянуть" к себе болезни и неприятности.

А как же защититься и привлечь удачу?

Чтобы уберечься от сглаза и дурного влияния, девушки в этот день проводили простой ритуал. Они брали шелковую нить и обвязывали ее вокруг запястья. Считалось, что такой простой оберег защитит от порчи и поможет сохранить свою красоту и удачу.

Также на Анфису внимательно следили за погодой. Какой будет день 21 декабря — таким, по приметам, будет и вся зима. Если с утра синицы чирикают — жди морозов, а если идет снег — лето будет дождливым.

Верить в приметы или нет — личное дело каждого. Но сама идея встретить поворотный момент года в чистоте, с добрыми мыслями и защитным оберегом на руке кажется очень красивой и символичной.

Шоу-бизнес в Telegram

21 декабря 2025, 00:20
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

