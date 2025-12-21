Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Воскресенье 21 декабря

18:37Врачи назвали самый опасный напиток в новогоднюю ночь: пьют почти все
Врачи назвали самый опасный напиток в новогоднюю ночь: пьют почти все

Врачи назвали самый опасный напиток в новогоднюю ночь: пьют почти все
490

Бой курантов, звон бокалов, шипучие пузырьки... Этот напиток – главный символ Нового года, без которого праздник кажется неполным. Но что, если именно он – худший выбор для вашего здоровья и фигуры?

Подготовка к Новому году идет полным ходом, и в списке покупок у 99% из нас есть один обязательный пункт. Тот самый напиток, который мы открываем под бой курантов, загадывая желание. Но врачи бьют тревогу: оказывается, любимая новогодняя традиция может быть самой опасной для нашего организма.

Главный враг фигуры и зубов

Самым опасным напитком в новогоднюю ночь врачи назвали шампанское (особенно полусладкое и сладкое), а вместе с ним и сладкие ликеры, которые мы так любим добавлять в коктейли.

Казалось бы, что в них такого? А вот что:

  1. Это настоящая сахарная бомба. Количество сахара в сладком игристом и ликерах просто зашкаливает. Каждый бокал — это мощный удар по поджелудочной и прямая дорога к лишним сантиметрам на талии, которые так неприятно обнаружить утром 1 января.
  2. Это разрушитель для зубов. Сладкая и кислая среда — идеальный "курорт" для бактерий, вызывающих кариес. Пока вы наслаждаетесь праздником, ваша зубная эмаль буквально кричит "SOS!".

И вот тут-то и кроется главная ловушка: мы считаем эти напитки "легкими" и пьем их, не задумываясь о последствиях, в то время как они наносят двойной удар.

А что тогда "меньшее из зол"?

На фоне сладких "врагов" есть и неожиданные "герои". По мнению экспертов, если уж и пить алкоголь в новогоднюю ночь, то наименьший вред фигуре нанесут... чистые крепкие напитки: водка, джин или текила.

Секрет прост: в них нет сахара и жиров, а значит, и лишних "пустых" калорий. Но есть одно огромное "но": вся польза этого выбора исчезает, как только вы смешиваете их со сладкой газировкой или пакетированным соком. Хотите поступить умнее? Добавьте лед, содовую и дольку лимона.

Главное, что нужно помнить

Давайте будем реалистами: абсолютно безопасного алкоголя не существует. Любой из этих напитков в больших количествах вреден для здоровья. Речь идет лишь о том, как минимизировать ущерб в одну конкретную ночь в году. Поэтому, поднимая бокал, помните о мере. И не забывайте про стакан чистой воды — это лучший друг вашего организма на любой вечеринке.

21 декабря 2025, 18:37
Фото: freepik.com
